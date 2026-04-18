PSG vs Lyon Pronóstico y Apuestas Ligue 1 | 19/04/26

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🔝Mejores apuestas PSG vs Lyon

PSG -1 (Hándicap 1x2) ⭐ @ 1.71 en Gran Madrid

PSG ganará y ambos equipos anotarán (Sí) ⭐ @ 2.36 en Gran Madrid

Ousmane Dembélé anotará en cualquier momento ⭐ @ 1.77 en Gran Madrid

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico PSG vs Lyon son cortesía de Gran Madrid, correctas a 18 de abril de 2026 a las 17:50 y sujetas a cambios.

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: PSG 3-1 Lyon

PSG 3-1 Lyon Pronóstico de goleadores: PSG: Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola - Lyon: Endrick

Tras su reciente éxito en la Champions League frente al Liverpool, el PSG regresa al Parque de los Príncipes para verse las caras con el Olympique de Lyon este domingo.

El conjunto de Luis Enrique lidera la Ligue 1 con cuatro puntos de ventaja y un partido menos que su perseguidor más cercano, el Lens. Esta temporada, el PSG se ha mostrado intratable en su feudo: ha sumado 11 victorias en 13 encuentros disputados como local, encajando una única derrota ante el Mónaco el mes pasado.

Los parisinos promedian 2,62 goles a favor por partido en casa en la campaña 2025-26. Además, han mantenido su portería a cero en más del 69% de sus duelos como locales. Los hombres de Enrique también tienen la costumbre de golpear primero, habiendo abierto el marcador en el 92% de sus partidos en casa, una cifra muy superior a la media de la liga (50%).

Por su parte, el Lyon ha dependido en exceso de su rendimiento en casa, donde promedia 2,21 puntos por encuentro. Lejos de su estadio, la cifra cae hasta los 1,33 puntos y encadena cuatro salidas sin conocer la victoria. Sus métricas de goles esperados en contra (xGA) a domicilio se sitúan en 1,45, superando a su capacidad generadora (xG de 1,32).

Aun así, los visitantes mantienen viva la esperanza de alcanzar la tercera plaza que da acceso a la Champions. Están a solo dos puntos del Lille a falta de cinco jornadas. Eso sí, este fin de semana tendrán una baja sensible en defensa: el sancionado Nicolás Tagliafico.

⚽Alineaciones Probables PSG vs Lyon

Posible alineación del PSG:

Safonov, Hernández, Hakimi, Zabarnyi, Beraldo, Vitinha, Zaïre-Emery, Lee, Barcola, Kvaratskhelia, Dembélé.

Posible alineación del Lyon:

Greif, Maitland-Niles, Vinicius, Niakhate, Mata, Mangala, Morton, Endrick, Moreira, Tolisso, Yaremchuk.

🔥Las mejores apuestas PSG vs Lyon

1er Pronóstico PSG vs Lyon: PSG -1 (Hándicap 1x2) @ 1.71 en Gran Madrid

Los locales van lanzados a por una victoria cómoda

En cinco de los últimos nueve enfrentamientos entre PSG y Lyon en el Parque de los Príncipes, los parisinos lograron imponerse por un margen de al menos dos goles. Si tenemos en cuenta la irregularidad del Lyon fuera de casa, todo apunta a que veremos un desenlace similar.

De hecho, en cinco de los últimos siete partidos ligueros en casa, los de Luis Enrique cumplieron con este hándicap. Puedes apostar por este escenario para el domingo con una probabilidad implícita del 58,48% según la casa de apuestas.

A pesar de que el Lyon ocupa actualmente un puesto en el "top 5" de la Ligue 1, su porcentaje de victorias a domicilio es de solo el 33%. Desde que cayeron 3-1 en Estrasburgo a mediados de febrero, solo han ganado uno de sus últimos seis compromisos ligueros.

2ºPronóstico PSG vs Lyon: PSG ganará y ambos equipos anotarán (Sí) @ 2.36 en Gran Madrid

El historial directo sugiere que el Lyon verá puerta

El PSG ha ganado sus últimos seis duelos directos ante el Lyon en liga, pero hay un dato clave para tu pronóstico: en todos esos partidos, ambos equipos lograron marcar. Además, en los seis enfrentamientos se superó la barrera de los tres goles. El Lyon promedia 1,33 goles por partido como visitante, una cifra que supera la media de la competición (1,18).

Por otro lado, los parisinos están rindiendo por encima de lo esperado en defensa. Han concedido solo 0,62 goles por partido en casa, a pesar de que su xGA sugiere que deberían estar recibiendo casi un gol por encuentro (0,90).

La opción de que el anfitrión gane sin mantener la portería a cero tiene una probabilidad estimada de solo el 42,3%. Dados los antecedentes directos, esta selección es la que ofrece mayor valor en este operador dentro de nuestra terna de pronósticos.

3er Pronóstico PSG vs Lyon: Ousmane Dembélé anotará en cualquier momento @ 1.77 en Gran Madrid

Valor en la cuota de Dembélé como goleador

Ousmane Dembélé ha vivido una temporada 2025-26 de altibajos. El actual Balón de Oro apenas ha podido disputar 17 partidos en la Ligue 1 en lo que va de curso, pero su efectividad es incuestionable, con un ratio de finalización del 58,8%.

De hecho, Dembélé ha participado directamente en 15 goles en esos 17 duelos, quedándose a solo 13 contribuciones de su registro de la temporada pasada pese a haber jugado 12 partidos menos. Las cuotas actuales para que el "Mosquito" marque este domingo reflejan una probabilidad del 51,28%.

Con un porcentaje de acierto del 71,43% en sus últimos siete partidos oficiales, está claro que el extremo de 28 años llega en su mejor momento. Además, tendrá un extra de motivación para asegurar su plaza en la lista de Francia para el Mundial 2026 de este verano.