El Valencia de Carlos Corberán ha sumado solo 1 punto de sus primeras 3 jornadas de liga. No mantienen la portería a cero ante el Barça desde 2020.

Mejores apuestas Valencia vs Barcelona

Barcelona - Barcelona (descanso - final) ⭐ 1.80 en Sportium

Goleador en cualquier momento - Raphinha ⭐ 1.87 en Sportium

Total - Menos de 3,5 goles ⭐ 1.85 en Sportium

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Valencia 0-3 Barcelona

Valencia 0-3 Barcelona Pronóstico de goleadores: Barcelona: Raphinha, Yamal, Gordon

El Valencia recibe al Barcelona en Mestalla el domingo por la tarde en la jornada 4 de LaLiga. Los líderes invictos visitan al equipo de Carlos Corberán, que todavía busca su primera victoria.

El VCF ha sumado solo un punto de sus primeros tres partidos. Un empate sin goles fue seguido de derrotas ante el Real Betis y el Deportivo de La Coruña. Han marcado una sola vez.

Umar Sadiq fue el autor de ese gol, pero ahora afronta una baja por una lesión de isquiotibiales hasta noviembre. Diego López y Sergi Cañós son bajas de larga duración. Pablo Maffeo y Guido Rodríguez tampoco están disponibles.

Por su parte, el Barcelona ha ganado los tres partidos, con 12 goles a favor y dos en contra. Raphinha lidera la tabla de goleadores de la competición con cinco tantos. El gol de Lamine Yamal ante el Rayo Vallecano fue el número 50 con el club.

Hansi Flick no puede contar con Frenkie de Jong, cuyo regreso tras un problema de menisco no se espera hasta el próximo mes. Roony Bardghji está de baja de larga duración por una lesión de cruzado. Sin embargo, Gavi ya se ha reincorporado a los entrenamientos.

Alineaciones probables Valencia vs Barcelona

Posible alineación del Valencia:

Dimitrievski, Arnau Martínez, Diakhaby, Tárrega, Jesús Vázquez, Rioja, Pepelu, Ugrinic, Sato, Guerra, Duro

Posible alineación del Barcelona:

Joan García, Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart, Bernal, Pedri, Lamine Yamal, Olmo, Gordon, Raphinha

1er Pronóstico Valencia vs Barcelona: Barcelona - Barcelona (descanso - final) ⭐ 1.80 en Sportium

El Barcelona ha ido ganando al descanso en los tres partidos de LaLiga que lleva disputados esta temporada. Raphinha les puso por delante en el minuto 37 ante el Athletic Club. En Elche, ya mandaban a los 14 minutos.

El Valencia no ha mostrado nada que sugiera que pueda resistir. Encajaron dos goles en la primera mitad en su última derrota en el Deportivo de La Coruña. El equipo de Carlos Corberán tiene un punto y un gol en tres partidos.

Una probabilidad implícita del 55,6 % parece generosa para un equipo que promedia cuatro goles por partido. Con este mercado, prácticamente se duplica la ganancia potencial respecto a una victoria simple del Barcelona.

2° Pronóstico Valencia vs Barcelona: Goleador en cualquier momento - Raphinha ⭐ 1.87 en Sportium

Raphinha suma cinco goles en tres jornadas de LaLiga. Nadie en la competición tiene más. Marcó dos veces en Elche y otra vez ante el Athletic Club. Sus 4,10 goles esperados son, con diferencia, los más altos del equipo.

El brazalete claramente le ha sentado bien. Flick nombró al brasileño primer capitán tras las salidas de Ter Stegen y Araújo. Raphinha también lanzó y anotó el penalti en Elche, lo que suma otra vía para que vuelva a marcar.

Una probabilidad implícita del 53,5 % infravalora a un delantero en un momento de forma tan bueno. El Valencia ya ha encajado cuatro goles y, además, tiene varias bajas en defensa.

3er Pronóstico Valencia vs Barcelona: Total - Menos de 3,5 goles ⭐ 1.85 en Sportium

Solo cinco de los últimos 14 duelos de LaLiga en Mestalla han terminado con cuatro goles o más. El Valencia es probable que se repliegue con una línea de cinco defensas y trate de frenar el partido. Han marcado una sola vez en toda la temporada y no tienen motivos para lanzarse al ataque.

Corberán abrió la temporada con un empate sin goles ante el Celta de Vigo. El riesgo evidente es el registro del Barcelona, con 12 goles en tres partidos.

Dos de esos encuentros superaron los 3,5 goles. El Barcelona también dejó su portería a cero en dos de los tres partidos. Aun así, una probabilidad implícita del 54,1 % se queda corta para este pronóstico de Valencia vs Barcelona. Con el Barça con opciones de portería a cero, en la práctica se apuesta contra que el marcador llegue a cuatro goles o más.

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