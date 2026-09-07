Porto vs Man City Pronóstico y Apuestas UCL | 08/09/26

El Porto de Francesco Farioli ha ganado sus 4 partidos ligueros sin encajar. Sin embargo, no han vencido al City en 4 enfrentamientos europeos, con 1 empate y 3 derrotas.

Mejores apuestas Porto vs Manchester City

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Goleador en cualquier momento - Erling Haaland ⭐ @ 1.75 en Sportium

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Porto 1-2 Manchester City

Pronóstico de goleadores: Porto: Gomes - Manchester City: Haaland, Semenyo

El Porto recibe al Manchester City en el Estádio do Dragão la noche del martes. Ambos clubes abren su campaña de fase de liga de la Champions League en Portugal.

Los campeones de Francesco Farioli han ganado sus cuatro partidos de la Primeira Liga sin encajar ningún gol. También levantaron la Supercopa al vencer al Torreense. El Porto ha marcado en sus últimos diez partidos. En casa, además, fueron invictos en los seis compromisos europeos de la pasada temporada.

Samu Aghehowa, que fue el máximo goleador la temporada pasada con 20 goles, ha estado indisponible. Gabri Veiga ya suma tres goles en liga. Este será el primer partido de Champions League de Farioli.

Enzo Maresca ha ganado sus tres partidos de Premier League desde que sustituyó a Pep Guardiola. El City venció 2-1 al Bournemouth y después goleó 4-1 al Crystal Palace. Necesitaron un gol tardío para superar al recién ascendido Coventry en su actuación menos convincente de la temporada hasta el momento.

Rodri fichó por el Barcelona este verano por 65,4 millones de libras, dejando al City sin un centrocampista clave. Además, Jérémy Doku arrastra un problema en el gemelo. Erling Haaland y Rayan Cherki suman dos goles cada uno en liga en solo tres partidos.

Alineaciones probables Porto vs Manchester City

Posible alineación del Porto:

Diogo Costa, Alberto Costa, Kiwior, Bednarek, Sanusi, Rosario, Froholdt, Gabri Veiga, Pepê, André Silva, William Gomes

Posible alineación del Manchester City:

Donnarumma, Khusanov, Dias, Guéhi, Gvardiol, Anderson, O'Reilly, Foden, Cherki, Semenyo, Haaland

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2º Pronóstico Pronóstico Porto vs Manchester City:

El City, favorito para ganar sin dejar la portería a cero

Los clubes de la Premier League siguen siendo la fuerza dominante en Europa. El City ha ganado su primer partido de Champions League en seis de las últimas siete temporadas. Además, son invictos en sus últimos seis desplazamientos en todas las competiciones.

Sin embargo, el Porto ofrece resistencia real. El equipo de Farioli ha marcado en diez partidos consecutivos. También terminaron invictos en seis compromisos europeos como locales la pasada temporada.

La defensa de Maresca ya ha encajado dos goles en dos jornadas de liga. Esa combinación apunta a goles en ambas porterías. Una probabilidad implícita del 30,77 % parece generosa para una victoria del City con ambos equipos anotando.

Porto vs Manchester City Apuesta 1: Manchester City gana y Ambos equipos anotan - Sí @ 3.25 en Sportium

3er Pronóstico Pronóstico Porto vs Manchester City:

Valor en Haaland por su forma en la Champions

Haaland ha arrancado la temporada en su habitual buen momento, marcando dos goles en dos apariciones de Premier League. Ha realizado diez disparos, cinco de ellos a puerta. El City sigue generando numerosas ocasiones para él, convirtiéndolo en su referencia ofensiva evidente.

El Porto no ha encajado en sus cuatro partidos de liga esta temporada, lo que podría disuadir a algunos de apostar por Haaland el martes. Sin embargo, el City supone una prueba muy distinta a la del Moreirense o el Arouca.

Haaland ha marcado ante defensas mucho más sólidas en esta competición. Promedió una tasa de acierto del 80 % en la pasada edición de la Champions League. Una probabilidad implícita del 57,14 % puede parecer ajustada, pero sigue estando muy por debajo de ese 80 %.

Porto vs Manchester City Apuesta 2: Goleador en cualquier momento - Erling Haaland @ 1.75 en Sportium

Pronóstico Porto vs Manchester City:

Cherki, listo para volver a marcar la diferencia

Cherki ha sido el gran protagonista del pleno de victorias del City en la Premier League. Marcó dos goles en el Selhurst Park durante el arrollador 4-1 del City.

En total, ha creado siete ocasiones en apenas 109 minutos de juego. Se trata de un ritmo de creación de ocasiones excelente. Maresca ha confiado mucho en él en estas primeras semanas.

El Porto se replegará e invitará a la presión en el Dragão. Cherki prospera en este tipo de espacios congestionados. Debería ver mucho balón en el último tercio del campo. Su gran arranque de temporada convierte el mercado de gol o asistencia en una opción atractiva a una probabilidad implícita del 47,62 %.

Porto vs Manchester City Apuesta 3: Rayan Cherki gol o asistencia @ 2.10 en Sportium

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