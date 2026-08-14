Pronósticos Inter de Milán vs Real Betis: Los nerazzurri buscan cerrar la pretemporada con broche de oro

El Inter de Milán se mantiene invicto esta pretemporada. Su objetivo ahora es imponerse a un Betis que firmó la quinta plaza en LaLiga el curso pasado.

Mejores apuestas para el Inter de Milán vs Real Betis

Gana el Inter de Milán y ambos equipos marcan a cuota 3,10 (21/10) en bet365

a cuota 3,10 (21/10) en bet365 Nelson Deossa marca en cualquier momento a cuota 6,50 (11/2) en bet365

a cuota 6,50 (11/2) en bet365 Más de 3.0 goles (Línea de gol) a cuota 1,85 (17/20) en bet365

Nuestro análisis: Estado de forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Inter de Milán 2-1 Real Betis

Pronóstico de goleadores: Inter de Milán: Martínez, Thuram | Real Betis: Deossa

El Inter pone punto y final a su gira de pretemporada frente al Real Betis en el Stadio San Nicola de Bari este sábado. Un duelo en pleno Ferragosto que mide al campeón de la Serie A y de la Coppa Italia contra un cuadro bético que regresa a la Champions League tras dos décadas de ausencia.

El conjunto dirigido por Cristian Chivu llega invicto tras cuatro amistosos, en los que ha derrotado al Karlsruher SC y a la Juventus, además de empatar frente al Milan y al Manchester City —doblegando a estos últimos en la tanda de penaltis en Hong Kong—. Sin embargo, los italianos solo han sumado seis tantos en esos cuatro choques.

Lautaro Martínez y Marcus Thuram, ausentes en la gira asiática por su descanso posmundialista, han vuelto a la dinámica de grupo y se perfila que salgan de inicio arriba. Las incorporaciones estelares Ivan Provedel y John Stones piden paso para sumar minutos, mientras que Davide Frattesi ultimas los detalles de su salida como cedido a la Lazio.

Por su parte, el Betis solo ha encajado una derrota en sus siete envites veraniegos, pasando por encima del Lyon con un 4-0 y venciendo al Arsenal por 3-1 antes de igualar 2-2 con el Bournemouth. Nelson Deossa está siendo la gran sensación verdiblanca en esta pretemporada: el colombiano firmó un zapatazo lejano descomunal la semana pasada en la victoria frente al conjunto gunner.

Antony estará a disposición de Pellegrini tras ver la cartulina roja en un amistoso reciente. Las molestias de Álvaro Fidalgo en la rodilla y la sobrecarga muscular de Junior Firpo han quedado en un susto. Mientras tanto, el joven canterano de 19 años José Antonio Morante apunta a mantener la titularidad en el extremo.

Alineaciones probables del Inter de Milán vs Real Betis

Alineación probable del Inter de Milán: Provedel; Bastoni, Pavard, Stones; Luis Henrique, Barella, Stankovic, Dimarco, Zielinski; Lautaro Martínez, Thuram.

Alineación probable del Real Betis: Manu González; Gómez, Llorente, Ortiz, Firpo; Roca, Bernal; Antony, Morante, Fidalgo; Deossa.

Victoria del Inter, pero con gol del Betis

El Inter no ha logrado dejar su portería a cero en todo lo que va de verano. Karlsruher SC, Manchester City, Milan y Juventus encontraron la vía para batir el marco interista exactamente en una ocasión. Esto significa que la zaga de Chivu ha encajado en sus cuatro amistosos.

El Betis acudirá con la firme intención de estirar esa racha, habiendo visto puerta en 14 ocasiones a lo largo de sus siete compromisos veraniegos. Pese a ello, el vigente campeón de Italia cuenta con un bloque más potente. Los nerazzurri disponen además del aliciente del retorno de Lautaro Martínez y Marcus Thuram en la vanguardia.

Combinar el triunfo local con que ambos equipos marcan ofrece una probabilidad implícita del 32,26%. Esta opción destaca como nuestro pronóstico con mayor valor entre la terna de selecciones para este Inter vs Real Betis.

Apuesta 1 del Inter de Milán vs Real Betis: Gana el Inter de Milán y ambos equipos marcan a cuota 3,10 (21/10) en bet365

Deossa acapara los focos de la pretemporada bética

Nelson Deossa se ha convertido en la gran revelación estival del Betis. Ante la salida de Cédric Bakambu y el descanso prolongado de Cucho Hernández, Pellegrini optó por reubicar al colombiano en el rol de falso '9' dentro de su clásico 4-2-3-1.

El cafetero ha respondido a lo grande: vio puerta de penalti ante el Sportfreunde Lotte, repitió pena máxima contra el Lyon y se inventó un golazo desde fuera del área ante el Arsenal. Ese latigazo desde 30 metros que batió a Kepa se produjo ante la atenta mirada de ojeadores del Ipswich, Leeds, West Ham y Wolves.

Con los cazatalentos de la Premier League muy atentos a sus pasos, Deossa saltará al césped con ganas de dar un golpe sobre la mesa antes de que se baje el telón del mercado de fichajes. Sus actuaciones han provocado que el Betis se muestre más reacio a vender, aunque desde las islas podría llegar una oferta irchazable.

Apuesta 2 del Inter de Milán vs Real Betis: Nelson Deossa marca en cualquier momento a cuota 6,50 (11/2) en bet365

Buscar los cuatro o más goles con colchón si solo llegan tres

Apenas hay diferencias entre ambos conjuntos en cuanto a producción goleadora. Dos de los cuatro duelos veraniegos del Inter registraron tres dianas, mientras que los otros dos concluyeron con dos tantos.

En cambio, las pruebas de mayor envergadura del Betis han sido choques de ida y vuelta. Sus enfrentamientos ante Lyon y Arsenal dejaron cuatro goles en el marcador, mismo registro que en el empate 2-2 frente al Bournemouth.

La opción de Más de 3.0 goles en la línea de gol resulta una entrada más prudente que el Más de 3,5. Si el choque acaba con exactamente tres goles, la apuesta se anula y el operador te devuelve la cantidad apostada. Con un cuarto tanto, el boleto otorga un beneficio neto del 85%. Además, la carrusel de cambios habitual en el tramo final de un último amistoso suele abrir los partidos de par en par.