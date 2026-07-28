Liverpool vs Wrexham Pronóstico y Apuestas Amistoso de Clubes | 30/07/26

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🔝Mejores apuestas Liverpool vs Wrexham

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Liverpool 3-2 Wrexham

Pronóstico de goleadores: Liverpool: Lewis Koumas, Dominic Szoboszlai, Alexander Isak - Wrexham: Keifer Moore, Sam Smith

El Liverpool puede estar bastante satisfecho con su primer choque de pretemporada. Los Reds se impusieron al Sunderland por 4-2 en un vibrante partido de ida y vuelta disputado este domingo. En el marco de la Premier League Summer Series, los hombres de Andoni Iraola ya velan armas para medirse al Wrexham en su siguiente prueba estival.

El nuevo técnico tuvo la oportunidad de evaluar a varios canteranos y jugadores con menos minutos en este primer duelo. Era inevitable encajar algún gol alineando a una pareja de centrales juveniles del todo inédita, pero limitar los daños a solo dos tantos fue una señal de lo más alentadora.

Con la reincorporación de más internacionales a los entrenamientos esta semana, verás algunas caras habituales en el terreno de juego, aunque es muy probable que no salgan hasta bien entrada la segunda parte.

Tras quedarse a las puertas de los puestos de playoff de ascenso la pasada campaña, el objetivo del Wrexham para este curso es simple: dar el salto definitivo. Hasta la fecha, los pupilos de Phil Parkinson están firmando una pretemporada impecable. De hecho, los Red Dragons tumbaron al eterno rival del Liverpool, el Manchester United, hace apenas dos semanas.

En líneas generales, el conjunto galés llega en un estado de forma fantástico. Si logran mantener este nivel de confianza al arrancar la competición oficial, soñar con el ascenso es una meta plenamente alcanzable.

El Wrexham viene de superar al Leeds en su debut en la Premier League Summer Series y, tras haber derrotado a dos rivales de la máxima categoría inglesa, este jueves serán una amenaza muy seria para los Reds.

⚽Alineaciones Probables Liverpool vs Wrexham

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili, Ramsay, Ndukwe, Ndiaye, Kerkez, Nyoni, Jones, Morrison, Szoboszlai, Ngumoha, Koumas.

Posible alineación del Wrexham:

Okonkwo, Vyner, Hyam, Brunt, A James, O'Brien, M James, Thomason, Cadamarteri, Broadhead, Moore.

🔥Las mejores apuestas Liverpool vs Wrexham

1er Pronóstico Liverpool vs Wrexham: 1X2 y Total: Liverpool y Más de 2.5 goles @ 1.69 en Codere

La tendencia goleadora no se detiene

La Premier League Summer Series está siendo un festival de goles, con nada menos que 11 tantos anotados en solo dos encuentros. Es la prueba evidente de que los equipos todavía están buscando la solidez defensiva, algo del todo comprensible a estas alturas de la pretemporada.

Analizando más a fondo los últimos compromisos del Liverpool, los Reds suman 10 goles en sus cinco partidos más recientes, lo que deja un promedio de dos tantos por cada 90 minutos. Además, le endosaron cuatro al Sunderland en su último choque a pesar de no contar con sus atacantes titulares. Por su parte, el Wrexham tampoco se queda atrás y acumula siete dianas en sus últimos cinco encuentros.

Habiendo superado la barrera de los dos goles en sus respectivos choques, todo apunta a que viviremos otro duelo abierto y de ida y vuelta en el Yankee Stadium. Tres de los últimos cinco compromisos de los Reds terminaron con más de 2.5 goles, un registro idéntico al que acumula el Wrexham en sus cinco duelos anteriores.

2ºPronóstico Liverpool vs Wrexham: Total del Liverpool: Más de 2.5 goles @ 1.96 en Codere

Los titulares marcan el camino

Aunque se prevé un marcador abultado, el Liverpool cuenta con argumentos de sobra para terminar por encima en el marcador. Los Red Dragons dejaron escapar la ventaja hasta en dos ocasiones ante el Leeds, permitiendo que sus rivales igualaran el choque en ambas oportunidades. Esto demuestra que los de Parkinson sufren cuando se miden a plantillas de nivel Premier League.

El cuadro galés ha encajado siete goles en sus cinco choques más recientes, un dato que da esperanzas de sobra a la escuadra de Merseyside. Además, las métricas avanzadas del Liverpool ante el Sunderland invitan a pensar que volverán a superar los dos goles anotados: firmaron un xG (goles esperados) de 1.32 pero lo superaron holgadamente sobre el verde, sobre todo tras generar cuatro ocasiones claras frente a solo una de su rival.

Con nombres de la talla de Alexander Isak, Florian Wirtz y Ryan Gravenberch incorporándose al grupo, el arsenal ofensivo del Liverpool se multiplica. No obstante, es probable que Iraola prefiera darles paso tras el descanso para dosificar sus minutos. Será en ese tramo final cuando los Reds exhiban todo su músculo atacante para ampliar distancias en el marcador.

3er Pronóstico Liverpool vs Wrexham: 1X2 y Ambos marcan: Liverpool y Sí @ 2.25 en Codere

La jerarquía acaba imponiéndose

El Wrexham encadena cuatro partidos invicto y su notable triunfo ante el Leeds deja claro el peligro que generan. Sin embargo, en sus seis compromisos anteriores solo pudieron sumar dos victorias y encajaron tres derrotas. Antes de medirse al Leeds, su último cara a cara con un equipo de Premier League fue en la FA Cup frente al Chelsea, un duelo que terminó 2-2 al cabo de los 90 minutos.

El Liverpool no lo tendrá nada fácil, sobre todo en una primera mitad donde los galeses apretarán. El hecho de que los Reds tuvieran que remontar ante el Sunderland evidencia que todavía les falta ritmo competitivo. Sin embargo, los hombres de Iraola han arrancado con buen pie esta nueva etapa a sus órdenes, cortando una racha de cuatro partidos seguidos sin ganar.

Si analizamos la dinámica del equipo, todo apunta a que el Liverpool seguirá creciendo con el técnico español al mando. Con la vuelta de varias piezas clave, confiamos en que los Reds terminen llevándose el triunfo. Eso sí, el Liverpool arranca este choque tras haber encajado y marcado en siete encuentros consecutivos, una racha de “ambos anotan” que tiene visos de prolongarse ante el Wrexham.