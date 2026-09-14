Liverpool vs Tottenham Pronóstico y Apuestas EFL Cup | 15/09/26

Una visita a Anfield es lo último que necesita el Tottenham después de encadenar cuatro partidos consecutivos sin marcar en la Premier League durante el fin de semana.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Liverpool 2-1 Tottenham

Pronóstico de goleadores: Liverpool: Ngumoha, Muñoz - Tottenham: Solanke

Liverpool y el Tottenham se han cruzado en la tercera ronda de la Copa de la Liga inglesa, un duelo que ya ha sido calificado como el cruce de la ronda.

Los Reds de Andoni Iraola llegan a esta eliminatoria de la Copa de la Liga inglesa tras un fin de semana frustrante. El Liverpool fue frenado con un empate sin goles en casa ante un Fulham en apuros. Los locales se mostraron desgastados de cara a portería, sumando solo tres disparos a puerta a pesar de un 56% de posesión.

Dado el estilo de juego que prefiere Iraola, una rotación importante en el once inicial parece probable para el martes. Nombres como Wataru Endo, Rio Ngumoha, Lewis Koumas y Trey Nyoni son candidatos a tener minutos frente a un Tottenham que no atraviesa su mejor momento.

El Tottenham de Roberto De Zerbi llega a Anfield en muy mala forma. El conjunto londinense suma solo dos puntos de cuatro partidos en la Premier League y todavía no ha marcado un solo gol.

Su empate sin goles en casa ante el Everton resumió bien la situación actual. Apenas lograron dos disparos a puerta. El guardameta de los Toffees, Jordan Pickford, tuvo una noche relativamente tranquila. Eso sí, en la segunda ronda de esta competición golearon 5-1 al Charlton, y su equipo rotado buscará sumar más goles en Merseyside.

Alineaciones probables Liverpool vs Tottenham

Posible alineación del Liverpool:

Mamardashvili, Frimpong, Araújo, Endo, Tsimikas, Mac Allister, Nyoni, Ngumoha, Koumas, Barcola, Muñoz

Posible alineación del Tottenham:

Kinsky, Gray, Van Hecke, Senesi, Robertson, Fernandes, Tonali, Kudus, Gallagher, Savinho, Solanke

Los Reds tienen la ventaja en Anfield

El Tottenham ha ganado solo dos de sus últimos 20 enfrentamientos ante el Liverpool. El equipo de De Zerbi no ha marcado un solo gol en la Premier League esta temporada, su peor arranque goleador de la historia.

Dos puntos de cuatro partidos han dejado al técnico italiano bajo presión después del fuerte cierre de la pasada temporada.

El Liverpool ha ganado esta competición un récord de 10 veces. Anfield también ha sido un terreno complicado para los de Tottenham desde hace más de una década. Se espera que Iraola rote el equipo, pero la profundidad de la plantilla del Liverpool debería darle ventaja. Este pronóstico Liverpool vs Tottenham apunta a los Reds como favoritos para ganar en su feudo, con una probabilidad implícita del 55,6 %, lo que parece un punto de partida sólido.

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Ngumoha, dispuesto a convencer a Iraola

La Copa de la Liga inglesa podría darle a Rio Ngumoha otra oportunidad para hacerse un hueco en el once de Iraola. El joven extremo fue titular en la victoria de Champions League ante el Atlético de Madrid a principios de este mes, y estará motivado por dejar buena impresión el martes por la noche.

El Liverpool tampoco cuenta con Cody Gakpo, Enrico Chiesa y Hugo Ekitiké, bajas que podrían mejorar aún más las opciones de Ngumoha de salir de titular.

Los Reds deberían dominar la posesión ante un Tottenham que carece de ritmo ofensivo, por lo que Ngumoha debería ver bastante balón en zonas peligrosas. El riesgo evidente es que Iraola lo deje en el banquillo, aunque una titularidad parece la opción más probable.

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Valor en los goles de ambos lados

Ocho de los últimos 10 enfrentamientos han producido tres goles o más, con ambos equipos anotando. Se trata de un 80% de acierto frente a la probabilidad implícita del mercado, del 54,6 %, lo que deja un claro margen de valor a explotar.

El Liverpool ha encajado en cuatro de sus seis partidos esta temporada, mientras que el Tottenham también le endosó cinco goles al Charlton Athletic en la ronda anterior.

El fútbol de copas suele soltar a ambos equipos. El riesgo claro es la falta de gol del Tottenham en la Premier League. Además, el empate 0-0 del pasado fin de semana entre ambos pareció una anomalía. Esta podría ser la apuesta de mayor valor de las tres predicciones para el Liverpool vs Tottenham del martes.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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