Getafe vs Athletic Club principales apuestas LaLiga | 05/04/2026

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Mejores apuestas Getafe vs Athletic Club

Empate o gana Getafe y menos de 2.5 goles ⭐ 1.85 en Codere

No marcan ambos equipos ⭐ 1.60 en Codere

1ª parte resultado final 0-0⭐ 2.15 en Codere

Esperamos una victoria del Getafe con un marcador de 0-1.

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Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

Tras el parón internacional, la jornada 30 de LaLiga nos trae un duelo interesante en el tramo final del torneo. Getafe recibe al Athletic en un momento clave, con ambos equipos igualados en 38 puntos junto a la Real Sociedad, en la lucha por el sexto lugar y un cupo a la Conference League.

El cierre de temporada promete emociones, con varios equipos peleando por posiciones europeas. Este enfrentamiento directo puede marcar diferencias importantes en la tabla, especialmente considerando lo apretada que está la clasificación en esa zona.

Tras un inicio de año difícil, Getafe ha logrado recuperar sensaciones y acercarse nuevamente a la parte alta. Con tres victorias en sus últimos cinco partidos, el equipo ha retomado confianza y vuelve a meterse de lleno en la pelea por puestos internacionales.

Además, enfrentarse al Athletic representa una gran oportunidad para los azulones, sabiendo que están a solo tres puntos del Celta. Un triunfo en casa podría impulsarlos aún más en este cierre de campaña.

Por su parte, el Athletic comparte el mismo objetivo, aunque ha mostrado cierta irregularidad. Tras una buena racha, cayó en un bache de cuatro partidos sin ganar, aunque logró reencontrarse con la victoria ante el Betis. Dos equipos con altibajos que buscan asegurar un lugar en competiciones europeas en el tramo final de LaLiga.

Posibles Alineaciones Getafe vs Athletic Club

Posible alineaciónGetafe:

Soria, Iglesias, Boselli, Duarte, Romero, Rico; Milla, Djene, Arambarri, Vásquez, Satriano

Posible alineación Athletic Club:

Simon, Lekue, Vivian, Laporte, Berchiche; Mora, Ruiz de Galarreta, Williams, Sancet, Berenguer, Guruzeta

1er Pronóstico Getafe vs Athletic Club: Empate o gana Getafe y menos de 2.5 goles ⭐ 1.85 en Codere

Sin duda, se trata de un partido bastante parejo tanto en resultados como en rendimiento, ya que ambos equipos han tenido un recorrido muy similar a lo largo de LaLiga. Han mostrado irregularidad por momentos, pero manteniéndose siempre cerca en la lucha por los puestos europeos.

Sin embargo, en los encuentros más recientes, el Getafe llega en un nivel ascendente, mostrando mayor solidez y consiguiendo victorias más contundentes. Por ello, optamos por una doble oportunidad a favor del conjunto local, que parece atravesar un mejor momento.

Además, el Getafe suele protagonizar partidos muy cerrados, donde el margen de goles es reducido. En solo uno de sus últimos cinco encuentros se superaron los 2.5 goles, lo que refuerza la idea de un duelo ajustado, con alta probabilidad de empate, aunque con una ligera superioridad del equipo local.

2° Pronóstico Getafe vs Athletic Club: No marcan ambos equipos ⭐ 1.60 en Codere

Sin duda, una de las opciones más viables para este encuentro es que ambos equipos no marquen. Esto se debe principalmente a la tendencia del Getafe de disputar partidos con muy baja cantidad de goles, donde suele priorizar el orden defensivo sobre el juego ofensivo.

Además, ambos equipos llegan con antecedentes recientes de marcadores donde al menos uno se queda en cero. El Athletic no ha logrado marcar en 3 de sus últimos 4 partidos, mientras que el Getafe ha registrado resultados con algún equipo sin anotar en 4 de sus últimos 5 encuentros.

A esto se suma el historial directo entre ambos, donde también ha predominado la falta de goles por parte de uno de los dos. En 3 de sus últimos 4 enfrentamientos, alguno de los equipos no logró marcar, reforzando así la expectativa de un partido cerrado y con pocas anotaciones.

3er Pronóstico Getafe vs Athletic Club: 1ª parte resultado final 0-0⭐ 2.15 en Codere

Con la baja probabilidad de gol y el contexto defensivo que caracteriza al Getafe, el marcador más probable al finalizar el primer tiempo es el 0-0. Su estilo de juego prioriza el orden y la solidez, lo que suele derivar en arranques de partido muy cerrados y con pocas ocasiones claras.

Esto se refuerza con la tendencia reciente de ambos equipos, donde los goles han sido escasos y los marcadores con algún cero han sido frecuentes. Si el Athletic ya ha tenido dificultades para anotar en varios de sus últimos encuentros, es probable que vuelva a encontrar resistencia ante un rival que concede muy poco.

Además, el historial entre ambos respalda esta idea, con enfrentamientos directos marcados por la paridad y la falta de goles. Todo apunta a un inicio de partido cauteloso, donde ninguno quiera arriesgar demasiado, aumentando así las probabilidades de un 0-0 al descanso.