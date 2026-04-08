Friburgo vs Celta de Vigo Pronóstico y Apuestas Europa League | 09/04/26

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🔝Mejores apuestas Friburgo vs Celta de Vigo

Ambos equipos marcan ⭐ @ 1.88 en Codere

Apuesta sin empate: Celta de Vigo ⭐ @ 2.05 en Codere

Más de 1.5 goles del Celta de Vigo ⭐ @ 2.80 en Codere

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador exacto: Friburgo 1-2 Celta de Vigo

Friburgo 1-2 Celta de Vigo Pronóstico de goleadores: Friburgo: Vincenzo Grifo - Celta de Vigo: Fer López, Williot Swedberg

El Friburgo sufrió en la ida de octavos de final contra el Genk, pero supo reaccionar a tiempo para certificar su pase con una contundente victoria 5-1 en casa.

Desde entonces, han logrado vencer al St. Pauli en la Bundesliga y estuvieron muy cerca de dar la sorpresa ante el Bayern de Múnich el pasado sábado. Sin embargo, el conjunto de Julian Schuster desperdició una ventaja de dos goles a falta de 10 minutos, terminando con una derrota por 3-2.

Por su parte, el Celta de Vigo también sabe lo que es dejar escapar una ventaja amplia justo antes del parón internacional. Cayeron 4-3 en casa frente al Alavés en un duelo que llegaron a ganar por 3-0. No obstante, el cuadro gallego recuperó el rumbo el domingo con un valioso triunfo por 3-2 en Mestalla ante el Valencia.

En lo que va de 2026, los de Giráldez ya han superado dos eliminatorias de Europa League. Primero eliminaron al PAOK con un global de 3-1 y, posteriormente, se deshicieron del Lyon con idéntico resultado, dejando una imagen muy seria en Europa.

⚽Alineaciones Probables Friburgo vs Celta de Vigo

Posible alineación del Friburgo:

Atubolu; Günter, Lienhart, Ginter, Treu; Eggestein, Manzambi; Grifo, Suzuki, Beste; Matanovic.

Posible alineación del Celta de Vigo:

Radu; Alonso, Starfelt, J. Rodríguez; Mingueza, Moriba, Sotelo, Carreira; Swedberg, López, Iglesias.

🔥Las mejores apuestas Friburgo vs Celta de Vigo

1er Pronóstico Friburgo vs Celta de Vigo: Ambos equipos marcan @ 1.88 en Codere

Goles garantizados en una ida muy abierta

Todo apunta a que presenciaremos una eliminatoria con espacios, ya que ambos conjuntos apuestan por una propuesta valiente y ofensiva. Sin ir más lejos, se han marcado 14 goles en los últimos tres partidos del Friburgo. En todos ellos, ambos equipos lograron anotar.

El Celta de Vigo de Claudio Giráldez también se ha convertido en un equipo muy divertido de ver para el espectador neutral. En seis de sus últimos siete encuentros oficiales se dio el "ambos marcan"; además, los celestes encadenan 12 partidos consecutivos viendo puerta.

Durante la fase de liga, ambos promediaron 2.0 xG (goles esperados) por 90 minutos, cifras superiores a las de equipos como el Aston Villa o el Midtjylland, que terminaron en el Top 3. Por todo ello, apostar por que ambos marcan en este primer asalto tiene mucho valor, con una probabilidad implícita del 54.6%.

2ºPronóstico Friburgo vs Celta de Vigo: Apuesta sin empate: Celta de Vigo @ 2.05 en Codere

El Friburgo encuentra la horma de su zapato

Tras ser una de las grandes sorpresas en la fase de liga, el Friburgo superó con solvencia al Genk en la última ronda. Sin embargo, parte de su éxito hasta ahora se debe a un calendario bastante favorable.

Ganaron sus 4 partidos como locales en la fase inicial, lo que supuso el 71% de sus puntos totales. No obstante, todos los equipos que visitaron el Europa-Park Stadion acabaron entre los siete últimos de la clasificación. Además, su única victoria a domicilio fue contra el Niza, que acabó en el puesto 33 tras perder siete de sus ocho encuentros.

Este duelo supone un salto de nivel para los alemanes. El Celta ya sabe lo que es ganar fuera de casa en Europa este año, tras imponerse en sus visitas al PAOK y al Lyon. Los gallegos no han perdido ni uno solo de sus seis partidos de Europa League en este 2026.

El momento de forma general del Friburgo también deja dudas: han perdido cuatro de sus últimos siete encuentros oficiales. Con estos datos, no parece justificado que salgan como favoritos, por lo que el valor del pronóstico reside claramente en el bando visitante.

3er Pronóstico Friburgo vs Celta de Vigo: Más de 1.5 goles del Celta de Vigo @ 2.80 en Codere

Los gallegos, listos para castigar a domicilio

Los excelentes números del Celta de Vigo como visitante invitan al optimismo. El equipo encadena ocho partidos sin conocer la derrota fuera de casa en todas las competiciones.

Además, los de Giráldez han anotado al menos 2 goles en cinco de sus últimas seis salidas. En esta competición, marcaron exactamente dos tantos, tanto en su viaje a Francia como en su visita a Grecia.

Por el contrario, el Friburgo acumula 10 partidos sin dejar su portería a cero. Equipos como el Bayern y el Bayer Leverkusen ya le han hecho tres goles en su estadio desde principios del mes pasado. Su defensa se antoja vulnerable ante un ataque celeste que goza de gran profundidad gracias a la política de rotaciones de su técnico.

Con una probabilidad implícita de solo el 35.7%, que el equipo visitante marque más de 1.5 goles es una opción con una cuota muy atractiva para tu apuesta combinada o sencilla.