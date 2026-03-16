Apuestas de Europa League y Conference League en la vuelta de octavos

Muchos de los principales contendientes están en riesgo de eliminación tanto en la Europa League como en la Conference League. ¿Vale la pena apostar por más sorpresas?

Equipos de mayor rango como Braga, Real Betis y Friburgo fueron derrotados en la ida de sus eliminatorias de la Europa League. Además, la Conference League está completamente abierta.

👑Mercados de Europa League y Conference League

Cuotas

Mercados Cuotas ⭐ Roma vs Bologna - Bologna se clasifica 2.92 Braga vs Ferencvaros - Braga se clasifica 2.86 El Shakhtar Donetsk gana la Conference League 10.00

Cuotas cortesía de Luckia. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

⚠️Contendientes serios en riesgo de eliminación

A diferencia de la Champions League, la segunda competición de clubes de Europa no tuvo grandes victorias la semana pasada.

El único equipo de la Europa League que ganó por más de un gol fue el Ferencvaros, que era el menos favorito. Los húngaros llevan una sorprendente ventaja de 2-0 a Portugal mientras se preparan para enfrentarse nuevamente al Braga esta semana.

Aston Villa y Porto tienen muchas probabilidades de avanzar tras lograr victorias por un gol fuera de casa. Sin embargo, los otros seis enfrentamientos están preparados para partidos de vuelta altamente competitivos.

Friburgo y Real Betis deberán remontar déficits de 1-0 en casa contra Genk y Panathinaikos, respectivamente. Hay una alta probabilidad de que al menos uno de los favoritos en esos partidos caiga eliminado, lo que abriría aún más lo que ya es la mitad más débil del sorteo.

Nottingham Forest es otro equipo que se espera que avance, pero actualmente se encuentra en desventaja. El equipo de la Premier League tuvo 22 tiros y creó 1.72 xG en su partido de ida en casa contra Midtjylland. Sin embargo, los daneses lograron una victoria por 1-0 en el City Ground, dejándolos bien posicionados para lograr una gran sorpresa.

En la Conference League, el dominio del Chelsea en 2024/25 dio paso a una competición mucho más abierta en 2025/26. El Crystal Palace sigue siendo ligeramente favorito para ganar el torneo. Sin embargo, tienen mucho trabajo por hacer en el partido de vuelta de su eliminatoria de octavos de final contra el AEK Larnaca.

Los chipriotas empataron 0-0 en Selhurst Park y fueron uno de los equipos menos favoritos en obtener buenos resultados la semana pasada. El Sigma Olomouc también compitió con el Mainz de la Bundesliga en un empate sin goles. Mientras tanto, la Fiorentina, finalista en dos ocasiones, solo pudo vencer 2-1 al Rakow Czestochowa de Polonia en casa.

🤔¿Qué equipos vale la pena respaldar en los partidos de vuelta de los octavos de final?

En teoría, la Roma está en una posición fuerte tras empatar 1-1 fuera de casa en el partido de ida del enfrentamiento italiano. Sin embargo, el Bologna no se dejará intimidar, habiendo perdido solo dos de sus últimos 17 partidos fuera de casa en todas las competiciones.

Han ganado cada uno de sus últimos cuatro partidos de Europa League fuera de casa. Los visitantes también pueden confiar en haber perdido solo uno de los últimos siete encuentros entre los clubes.

De los 39 encuentros anteriores entre clubes de la Serie A en Europa, solo 10 de ellos han producido tres goles o más. Con otro reñido enfrentamiento italiano en el horizonte, el valor seguramente está con los menos favoritos.

En Portugal, el Ferencvaros necesitará otra actuación fuerte para vencer al Braga. El equipo de Robbie Keane ha impresionado en casa en la competición. Han ganado cuatro y empatado dos de sus seis partidos en Budapest. Sin embargo, han perdido sus últimos dos partidos fuera de casa en la Europa League, incluyendo una derrota por 4-0 ante el Forest.

El Braga ha promediado 2.00 goles por partido en todas las competiciones en 2026. Han anotado 13 veces en sus últimos cuatro partidos en casa. Con una probabilidad implícita de solo 33.3%, son una buena opción para conseguir el pase.

En la Conference League, este podría ser el momento de aprovechar las cuotas altas en una historia de éxito de un equipo menos favorito. El Shakhtar Donetsk es una de las opciones más atractivas fuera de los principales favoritos. Están liderando 3-1 sobre el Lech Poznan, con AZ o Sparta Praga como próximos rivales en una sección favorable del sorteo.

La eliminación de Palace o Fiorentina esta semana aumentaría sus opciones de conseguir un oponente más accesible en semifinales.

A diferencia de muchos clubes en esta competición, el equipo ucraniano tiene una amplia experiencia europea. Fueron defensivamente sólidos en la fase de liga, concediendo solo 5 goles. Mientras tanto, el valorado delantero Kaua Elias representa una auténtica amenaza de gol.

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