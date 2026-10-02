España vs República Checa Pronóstico y Apuestas Liga de Naciones | 03/10/26

Luis de la Fuente y su La Roja han ganado sus últimos nueve partidos oficiales y no han dejado de mejorar desde que se proclamaron campeones del Mundo.

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: España 3-0 República Checa

Pronóstico de goleadores: España: Yamal, Oyarzabal, Torres

España recibe a República Checa en el Nuevo Carlos Tartiere de Oviedo el sábado. Es el tercer partido de La Roja en el Grupo A3 de la Liga de Naciones 2026/27. Los campeones del Mundo han ganado los dos encuentros disputados hasta ahora.

España remontó para vencer 3-2 a Inglaterra en Wembley. Mikel Oyarzabal marcó después en el minuto 74.

Fueron mucho más convincentes el martes por la noche en Sevilla. Lamine Yamal marcó por duplicado mientras España se impuso con comodidad por 4-1 a Croacia. Marc Pubill también marcó para España. Nico Williams cerró el marcador en el minuto 88.

El combinado de Luis de la Fuente suma ya 40 partidos sin perder. Lideran el grupo con seis puntos.

República Checa es colista y sigue sin puntos. Cayeron 2-1 en casa ante Croacia y después perdieron 2-0 ante Inglaterra en Praga. Pavel Šulc fue expulsado en el minuto 25 de ese partido y está sancionado este fin de semana. Santi Denia todavía busca su primera victoria al mando, después de que Croacia pusiera fin a la racha invicta como local de su equipo. España ha ganado cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos.

Alineaciones probables España vs República Checa

Posible alineación de España:

Simón, Pubill, Laporte, Cubarsí, Cucurella, Fabián, Rodri, Pedri, Yamal, Oyarzabal, Williams

Posible alineación de República Checa:

Horníček, Coufal, Hranáč, Chaloupek, Sláma, Sadílek, Červ, Ambros, Karabec, Černý, Hložek

La Roja no se va a detener

España está jugando a un nivel superior al de la mayoría de selecciones europeas en este momento. Pasaron por encima de Croacia con una diferencia de tres goles el martes en Sevilla. Croacia llegaba invicta en sus últimos cinco partidos oficiales a domicilio antes de ese choque.

República Checa puede no representar la misma amenaza que Croacia. El combinado checo todavía se está encontrando bajo un nuevo entrenador y ha perdido los dos partidos del Grupo A3 disputados hasta ahora. Sin puntos en su casillero, su tarea se complica aún más sin el sancionado Šulc, expulsado ante Inglaterra.

Denia también está pidiendo a su equipo un estilo más expansivo en lugar de depender tanto de las jugadas a balón parado. Ese planteamiento podría atraer críticas de la prensa española. Lamine Yamal por sí solo puede generar problemas a una defensa tan expuesta. El mercado de hándicap España -2 puede cumplirse, con una probabilidad implícita del 54.60 %.

España vs República Checa Apuesta 1: Hándicap de 3 opciones - España -2 @ 1.83 en Sportium

República Checa puede volver a irse en blanco

Los partidos de República Checa siguen superando la línea de más de 2,5 goles con más frecuencia de lo habitual. Ha ocurrido en cinco de sus últimos siete encuentros. Sin embargo, no marcaron ante Inglaterra el martes. Inglaterra se asemeja más a España en cuanto a nivel.

República Checa está debilitada por la ausencia de su futbolista clave en la creación, Šulc, que cumple sanción. Su poder ofensivo ya era limitado. La ausencia de Šulc agrava aún más sus problemas en ataque.

República Checa se ha quedado sin marcar en dos de sus últimos tres partidos, ante México e Inglaterra. La defensa de España ha estado vulnerable últimamente, encajando dos goles en Wembley y uno ante Croacia. Sin embargo, a República Checa le costará perforarla en Oviedo.

España vs República Checa Apuesta 2: Ambos equipos anotan - No y Total - Más de 2.5 goles @ 2.30 en Sportium

España arranca fuerte en la Liga de Naciones

España empieza los partidos a un ritmo alto bajo las órdenes de de la Fuente. Sus dos partidos del Grupo A3 de la Liga de Naciones disputados hasta ahora han generado tres goles en la primera mitad en cada uno. Yamal marcó a los dos minutos en ambos encuentros.

Es un patrón notable para un mercado de primera mitad. España presiona a sus rivales desde el primer segundo, y a República Checa le costará adaptarse.

República Checa también encajó primero en los dos partidos de grupo. España querrá tener resuelto el partido mucho antes de la hora de juego. El ambiente en Oviedo promete ser animado desde el pitido inicial. Con una probabilidad implícita de alrededor del 53 % para 2 o más goles en la primera mitad, esta opción luce sólida para este pronóstico España vs República Checa del fin de semana.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

España vs República Checa Apuesta 3: Total - Más de 1.5 goles (1ª mitad) @ 1.87 en Sportium

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