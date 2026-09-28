España vs Croacia Pronóstico y Apuestas Liga de Naciones | 29/09/26

Nuestro experto en apuestas comparte sus predicciones para este segundo partido de la Liga de Naciones. Una victoria ampliaría el liderato de España en el Grupo 3.

Mejores apuestas España vs Croacia

Goleador en cualquier momento - Ferran Torres ⭐ @ 1.87 en Sportium

1x2 y Total - España y Menos de 3,5 goles ⭐ @ 1.94 en Sportium

Ambos equipos anotan - Sí ⭐ @ 2.16 en Sportium

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Nuestro análisis: forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: España 2-1 Croacia

Pronóstico de goleadores: España: Ferran Torres, Lamine Yamal - Croacia: Petar Sucic

España está en la cima del mundo en este momento, con el Mundial y la Eurocopa en sus vitrinas. Ahora buscan sumar la Liga de Naciones a un palmarés que no deja de crecer. Con el inicio que han tenido, la Roja está en una posición sólida para llegar hasta el final y conquistar también el resto del continente.

El primer partido de la Roja los vio ponerse por delante muy pronto ante Inglaterra en Wembley el pasado sábado. Sin embargo, esa ventaja se esfumó y tuvieron que firmar una remontada en la segunda mitad después de irse al descanso perdiendo 2-1. Los hombres de Luis de la Fuente demostraron por qué son campeones del mundo con un triunfo por 3-2 fuera de casa ante los Tres Leones.

El resultado los dejó primeros del grupo de cara a la segunda jornada frente al otro equipo que también suma tres puntos. Croacia dejó buenas sensaciones en la primera jornada ante Chequia. Se llevaron los tres puntos con una victoria por 2-1. Ese triunfo marcó además el arranque de la segunda etapa de Slaven Bilic como seleccionador nacional.

El resultado tuvo su mérito, dada la calidad del grupo. Bilic dirigió una racha de 14 partidos invicto durante su primera etapa. Le encantaría repetir algo parecido con este equipo, aunque ahora afrontan una tarea cuesta arriba frente a la Roja.

Alineaciones probables España vs Croacia

Posible alineación de España:

Simón, Pubill, Cubarsí, Laporte, Cucurella, Rodri, Luiz, Yamal, Olmo, Williams, Torres

Posible alineación de Croacia:

Livakovic, Stanisic, Vuskovic, Gvardiol, Perisic, Modric, Kovacic, L. Sucic, P. Sucic, Ivanovic, Budimir

El goleador de la final del Mundial, en gran forma

De la Fuente cuenta con numerosas opciones ofensivas, pero Ferran Torres se ha ganado su sitio gracias a su buen momento. Marcó 16 goles en 33 partidos de LaLiga la pasada temporada con el Barcelona. Ese rendimiento llevó al Paris Saint-Germain a hacerse con sus servicios en el mercado de verano.

Torres se ha adaptado bien a la Ligue 1. Lleva cuatro goles en cinco partidos de liga con el campeón francés. También anotó un hat-trick en su único partido de Champions League con los parisinos.

Torres disputó 55 minutos ante Inglaterra y falló dos ocasiones claras, aunque tuvo un xG (goles esperados) de 1,06. Si el seleccionador confía en él para ser titular ante Croacia, es probable que encuentre el gol. Torres ha marcado cinco goles en sus últimas cuatro apariciones entre club y selección. Por eso, esperamos que vuelva a ver puerta el martes por la noche.

España vs Croacia Apuesta 1: Goleador en cualquier momento - Ferran Torres @ 1.87 en Sportium

De 39 a 40 partidos sin perder

España ha construido una racha notable. Suman ya 39 partidos internacionales invictos dentro de los 90 minutos. La Roja ganó 29 de esos encuentros y no pierde en casa desde 2022. Su última derrota en Sevilla se remonta a 2018, lo que reduce las esperanzas de una sorpresa croata en este pronóstico España vs Croacia.

Los Vatreni han ganado tres de sus últimos cuatro partidos, pero sufren ante las mejores selecciones del mundo. Siete de las ocho últimas derrotas de Croacia llegaron ante equipos del top diez del ranking. Para complicar aún más las cosas a los visitantes, su único precedente como visitante en esta competición terminó en una derrota por 6-0.

El anfitrión ganó cada uno de los últimos tres enfrentamientos directos, aunque dos de ellos se resolvieron más allá de los 90 minutos. España ha encajado solo 29 tiros en sus últimos 16 partidos, lo que sugiere que a los visitantes les costará generar peligro ante su portería. Esto convierte una victoria española por la mínima en la opción de valor.

España vs Croacia Apuesta 2: 1x2 y Total - España y Menos de 3.5 goles @ 1.94 en Sportium

Croacia puede ver puerta en Sevilla

Aunque España cuenta con una defensa difícil de perforar, no es infalible. Inglaterra le marcó dos goles el sábado. Esto debería dar algo de confianza a los hombres de Bilic. Con seis de los últimos siete goles de Croacia ante España llegando en la segunda mitad, esperamos que esa tendencia se repita cuando De la Fuente haga cambios.

Las tropas de Bilic confiarán en su capacidad goleadora, sobre todo después de marcar ocho goles en sus últimos cinco partidos. Promedian 1,6 goles por partido, lo que debería bastar para inquietar a los anfitriones. Para poner en perspectiva su último encuentro, Croacia registró un xG de 1,84, justo el doble que el 0,92 de Chequia.

Dos de los últimos cuatro partidos de España vieron anotar a ambos equipos, mientras que cinco de los últimos seis de Croacia produjeron goles en las dos porterías. Con ambos conjuntos mostrando una tendencia reciente a encajar, esperamos que ese patrón se repita en Sevilla.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

España vs Croacia Apuesta 3: Ambos equipos anotan - Sí @ 2.16 en Sportium

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