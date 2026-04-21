Elche vs Atlético de Madrid Principales Apuestas LaLiga | 22/04/2026

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👑Mejores apuestas Elche vs Atlético de Madrid

Gana o empata Elche y menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.88 Luckia

No marcan ambos equipos ⭐ @ 2.30 en Luckia

Rango de goles 2-3 ⭐ @ 1.98 en Luckia

Esperamos una victoria del Elche con un marcador de 2-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Elche vs Atlético de Madrid son cortesía de Luckia, correctas a 21/04/2026 a las 16:10 y sujetas a cambios.

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📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Elche recibe al Atlético de Madrid por la fecha 33 de La Liga en un momento decisivo en la lucha por la permanencia. El conjunto ilicitano se juega gran parte de sus opciones de seguir en primera división en este tramo final de la temporada.

Dos victorias en los últimos tres partidos han mantenido con vida al Elche, que pese a ello aún se ubica como el tercer descendido en la tabla. Sin embargo, la diferencia es mínima y una victoria en esta jornada podría sacarlo de la zona roja.

El factor local será determinante para el Elche, que ha mostrado una mejor versión jugando en casa. Sumar de a tres ante su afición se vuelve fundamental para cambiar la dinámica y salir del fondo de la clasificación.

Enfrente estará un Atlético de Madrid golpeado anímicamente tras perder la final de la Copa del Rey ante la Real Sociedad, en un partido que se definió en la tanda de penales. El equipo de Diego Simeone dejó escapar una nueva oportunidad de título.

Además, el momento del Atlético no es el mejor, con seis derrotas en sus últimos siete partidos en todas las competiciones. Los rojiblancos están obligados a reaccionar si quieren asegurar su lugar en la próxima Champions League y mantenerse competitivos en Europa.

⚽Posibles Alineaciones Elche vs Atlético de Madrid

Posible alineación Elche:

Dituro, Sangare, Affengruber, Petrot, Valera, Morente, Villar, Febas, Neto, Silva, Mir

Posible alineación Atlético de Madrid:

Musso, Llorente, Pubill, Le Normand, Ruggeri, Simeone, Koke, Cardoso, González, Griezman, Álvarez

1er Pronóstico Elche vs Atlético de Madrid: Gana o empata Elche y menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.88 Luckia

El rendimiento del Atlético de Madrid parece estar en caída libre y, tras la pérdida de la Copa del Rey, el golpe anímico ha sido evidente. En ese contexto, este podría ser el momento ideal para que el Elche saque ventaja y compita en mejores condiciones.

El equipo local llega fortalecido, con dos victorias consecutivas en casa, apostando por partidos cerrados y un planteamiento táctico sólido. Por su parte, el Atlético ha mostrado serias complicaciones en sus recientes encuentros y acumula tres derrotas en liga.

Con un Elche en claro crecimiento y un Atlético en crisis, la tendencia invita a inclinarse por la doble oportunidad a favor del conjunto ilicitano, en un partido que se proyecta cerrado y con pocos goles.

2° Pronóstico Elche vs Atlético de Madrid: No marcan ambos equipos ⭐ @ 2.30 en Luckia

El reciente partido del Elche en casa frente al Valencia es una muestra clara del escenario esperado: un ajustado 1-0 a favor del local que refleja la escasez de ocasiones y la baja probabilidad de que ambos equipos marquen.

A pesar de que ambos conjuntos han promediado goles en sus encuentros recientes, el contexto de este tipo de partidos cerrados y tácticos reduce notablemente las oportunidades en las áreas, reforzando la idea de un duelo con pocos goles.

Además, los antecedentes más recientes en el estadio del Elche respaldan esta tendencia, ya que en los últimos cuatro enfrentamientos allí no han logrado marcar ambos equipos. Por eso, vemos un gran valor en esta apuesta.

3er Pronóstico Elche vs Atlético de Madrid: Rango de goles 2-3 ⭐ @ 1.98 en Luckia

La baja producción ofensiva del Elche contrasta claramente con la capacidad goleadora del Atlético de Madrid, generando un promedio combinado que se sitúa en torno a los 2-3 goles por partido. El conjunto ilicitano suele plantear encuentros cerrados, con pocos espacios y una prioridad clara en el orden defensivo, lo que naturalmente limita su volumen de anotaciones.

Por su parte, el Atlético, a pesar de su irregular momento, mantiene una tendencia a participar en partidos con mayor número de goles, ya sea por su potencial ofensivo o por las dificultades defensivas recientes.

Esta combinación de estilos, un equipo que propone poco y otro que suele involucrarse en marcadores más amplios, termina proyectando un rango moderado de goles totales en el encuentro.