Chelsea vs Tottenham Pronóstico y Apuestas Premier League | 19/05/26

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👑Mejores apuestas Chelsea vs Tottenham

Doble oportunidad: Tottenham o Empate ⭐ @ 1.85 en 1xBet

Ambos equipos anotan: No ⭐ @ 2.42 en 1xBet

Goleador en cualquier momento: Richarlison ⭐ @ 2.80 en 1xBet

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Chelsea 0-1 Tottenham

Chelsea 0-1 Tottenham Pronóstico de goleadores: Tottenham Hotspur: Richarlison

La temporada del Chelsea pasó de castaño a oscuro el pasado fin de semana tras caer en la final de la FA Cup ante el Manchester City en Wembley. Como consecuencia, afrontan este martes por la noche el partido pendiente que tienen con respecto al resto de la división. Los Blues llegan a esta cita en la décima posición de la tabla, pero a solo tres puntos de los puestos de Conference League.

La victoria del City en la final de Copa significa que los ocho primeros clasificados de la liga tienen garantizado el billete para Europa la próxima campaña. Aunque la ecuación parece sencilla sobre el papel, el Chelsea atraviesa una crisis de resultados alarmante y no gana un partido liguero desde el pasado 4 de marzo. Recibir a un rival que se está jugando el descenso tampoco pinta nada bien para los locales.

Bajo la batuta de Roberto De Zerbi, el Tottenham ha mostrado una notable mejoría. El club del norte de Londres encadena cuatro partidos invicto en liga y sabe perfectamente que un solo punto certificaría matemáticamente su continuidad en la élite. Un dato muy positivo para los Spurs es que han logrado ganar su último partido como visitantes de la temporada en cuatro de las últimas cinco campañas.

Aun así, los de De Zerbi no pueden salir a especular este martes, ya que una derrota reavivaría los fantasmas del descenso. Están a las puertas de encadenar tres victorias consecutivas a domicilio en el campeonato doméstico por primera vez desde noviembre de 2020.

⚽Alineaciones Probables Chelsea vs Tottenham

Posible alineación del Chelsea:

Sánchez, Fofana, Colwill, Hato, Gusto, Fernandez, Caicedo, Cucurella, Palmer, Neto, Delap

Posible alineación del Tottenham:

Kinsky, Porro, Danso, Van De Ven, Udogie, Palhinha, Bentancur, Kolo Muani, Gallagher, Tel, Richarlison

🔥Las mejores apuestas Chelsea vs Tottenham

1er Pronóstico Chelsea vs Tottenham: Doble oportunidad: Tottenham o Empate @ 1.85 en 1xBet

Los Spurs, listos para romper la maldición histórica

La triste realidad del Chelsea es que solo ha ganado dos de sus últimos 10 compromisos en todas las competiciones y ambos triunfos llegaron en la FA Cup contra rivales de categorías inferiores. En liga ya arrastran siete jornadas consecutivas sin conocer la victoria, mientras que sus últimos seis partidos en casa tampoco se saldaron con un triunfo.

Los Blues jamás han encadenado cinco derrotas consecutivas en liga en Stamford Bridge. Esto significa que el técnico interino, Calum MacFarlane, podría entrar en la historia del club por las razones equivocadas.

Por su parte, los Spurs van al alza y acumulan cuatro jornadas seguidas puntuando. Curiosamente, las dos victorias de esta racha llegaron fuera de casa, un factor que sin duda inyectará un extra de confianza a los visitantes. Eso sí, el historial de encuentros frente al Chelsea en su feudo no es precisamente alentador para los del norte de Londres.

Los "Lilywhites" solo han ganado uno de sus últimos 35 partidos de liga en el Bridge. Además, los últimos cinco enfrentamientos directos entre ambos en cualquier escenario terminaron con victoria Blue. Sin embargo, el Tottenham llega en un momento de forma muy superior y parece totalmente capacitado para romper esta nefasta racha ante los locales. Incluso si no logran llevarse los tres puntos, todo apunta a que evitarán la derrota.

2ºPronóstico Chelsea vs Tottenham: Ambos equipos anotan: No @ 2.42 en 1xBet

Sacando tajada del apagón ofensivo local

El Chelsea es uno de los seis equipos más realizadores del campeonato, con 55 goles en 36 partidos y un promedio de 1.53 tantos por encuentro. En Stamford Bridge, sus registros están completamente equilibrados, con 24 goles a favor y 24 en contra en 18 partidos de liga.

Este escenario puede favorecer a los Spurs, que han firmado 25 dianas en 18 salidas, promediando 1.39 por partido. Cabe destacar que la retaguardia visitante es una de las cinco mejores de la categoría cuando juega a domicilio: su tasa de porterías a cero del 78% supera con creces la media de la liga en partidos fuera de casa esta temporada.

En contraste, el Chelsea solo ha marcado un gol más (6) que el Burnley y el Fulham (5) en sus últimos ocho compromisos ligueros. En ese mismo periodo, solo los Clarets (17) han encajado más goles que los Blues (16).

Esta alarmante fragilidad abre de par en par las puertas para que el conjunto visitante se marche del Bridge imbatido una vez más, especialmente considerando que la lesión de João Pedro agrava los problemas en el ataque Blue.

3er Pronóstico Chelsea vs Tottenham: Goleador en cualquier momento: Richarlison @ 2.80 en 1xBet

Richarlison afina la puntería a domicilio

Todo apunta a que los locales sufrirán de lo lindo de cara a portería, sobre todo con su jugador más desequilibrante en la enfermería. Por ello, el mercado de goleadores ofrece una excelente oportunidad si miramos hacia el bando visitante. Richarlison se ha convertido en la gran apuesta ofensiva de De Zerbi y no debería defraudar este martes.

Tus opciones de acierto aumentan al ver que los últimos tres goles del brasileño con los Spurs llegaron lejos de su estadio, un faro de esperanza para un equipo que busca certificar la salvación. Además, un dato demoledor: los tres goles que le ha marcado al Chelsea a lo largo de su carrera sirvieron para abrir el marcador del partido.

Habiendo visto puerta y asistido en dos de sus últimas tres apariciones, el ariete brasileño es nuestro pronóstico idóneo para agitar las redes en Stamford Bridge.