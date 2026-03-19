Brighton vs Liverpool Pronóstico y Apuestas Premier League | 21/03/26

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✨Mejores apuestas Brighton vs Liverpool

Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles ⭐ @ 1.80 en Codere

Brighton o Empate y más de 1.5 goles ⭐ @ 2.00 en Codere

Mo Salah marca o asiste ⭐ @ 1.91 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Brighton vs Liverpool son cortesía de Codere, correctas a 19 de marzo de 2026 a las 16:00 y sujetas a cambios.

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Brighton 2-2 Liverpool

Brighton 2-2 Liverpool Predicción de goleadores: Brighton: Welbeck, Gómez – Liverpool: Salah, Gakpo

El Brighton & Hove Albion recibe al Liverpool el sábado al mediodía, buscando lograr cuatro victorias en liga en sus últimos cinco encuentros.

El equipo de Fabian Hurzeler ha respondido bien después de estar peligrosamente cerca de la lucha por el descenso. Las victorias sobre Brentford, Nottingham Forest y Sunderland han elevado a las Gaviotas a 40 puntos, lo cual es casi seguro suficiente para evitar el descenso.

Un factor clave en su mejora ha sido su récord defensivo. El Brighton ha concedido sólo dos goles en sus últimos cuatro partidos. Hurzeler está a la espera de la condición física del delantero japonés Kaoru Mitoma, quien podría estar listo para regresar a la acción contra los Reds.

La apuesta del Liverpool por lograr un puesto entre los cinco primeros sufrió un duro golpe el fin de semana pasado. Los Reds concedieron un gol en el tiempo de descuento contra el Tottenham, amenazado por el descenso, para empatar 1-1 en Anfield. Es un trago amargo para el entrenador Arne Slot, quien vio a su equipo perder 2-1 contra el club que ocupa el último lugar, Wolves.

La forma del Liverpool como visitante es preocupante. Han perdido tantos partidos fuera de casa como han ganado (6), promediando solo 1.40 puntos por partido fuera de casa. Este equipo de Liverpool está actualmente 24 puntos por debajo de lo que estaba en esta etapa la temporada pasada, una medida seria de cuánto han decaído.

⚽Alineaciones Probables Brighton vs Liverpool

Posible alineación del Brighton:

Verbruggen, Wieffer, Kadioglu, Dunk, van Hecke, Milner, Gross, Mitoma, Gómez, Hinshelwood, Welbeck

Posible alineación del Liverpool:

Alisson, Szoboszlai, Robertson, van Dijk, Gómez, Gravenberch, Mac Allister, Frimpong, Ngumoha, Wirtz, Gakpo

🎆Las mejores apuestas Brighton vs Liverpool

1er Pronóstico Brighton vs Liverpool: Ambos equipos marcan y más de 2.5 goles @ 1.80 en Codere

Mirando los datos cara a cara, esta apuesta ofrece un valor excelente. El 90% de sus últimos diez enfrentamientos han tenido tres goles o más. Ambos equipos también han encontrado la red en el 90% de sus últimos diez encuentros en todas las competiciones.

Podemos respaldar ambos resultados con una probabilidad de solo el 53.48%. Esta sería la apuesta de valor definitiva de nuestro trío de apuestas Brighton vs Liverpool.

Los Reds han sido vulnerables fuera de Anfield esta temporada. Han promediado 1.53 goles concedidos por partido fuera de casa, a pesar de anotar un promedio de 1.47 goles por partido como visitante. Además, ambos equipos han marcado en el 67% de los partidos en casa del Brighton en 2025/26.

2ºPronóstico Brighton vs Liverpool: Brighton o Empate y más de 1.5 goles @ 2.00 en Codere

El Liverpool tiene pendiente su partido de vuelta de los octavos de final de la UCL contra el Galatasaray el miércoles por la noche. Los Reds necesitan remontar un déficit de un gol en Anfield. Esto requerirá un gran esfuerzo para superar la llave y alcanzar los cuartos de final.

Después de la decepción de su empate tardío con el Tottenham el fin de semana pasado, el futuro de Arne Slot en Anfield está en el aire. Si los Reds son eliminados por el Galatasaray el miércoles, las reclamaciones de despido de Slot podrían intensificarse antes del partido contra el Brighton.

El Brighton, por el contrario, tiene poco de qué preocuparse. Ahora están bien alejados de cualquier preocupación por el descenso y pueden jugar con más libertad en sus 8 partidos de liga restantes.

Es difícil ver más allá de la incertidumbre que rodea al Liverpool en este momento. Apostar contra ellos utilizando el mercado de Doble Oportunidad con dos o más goles parece una jugada inteligente para las apuestas Brighton vs Liverpool.

3er Pronóstico Brighton vs Liverpool: Mo Salah marca o asiste @ 1.91 en Codere

El egipcio de 33 años parece estar entrando en las etapas finales de su carrera en Anfield, pero Salah sigue en buena forma. Tiene un porcentaje de contribución de gol del 50% en la Premier League esta temporada, a pesar de haber participado en solo 22 partidos de la EPL.

Salah sigue teniendo muchos toques dentro del área rival. Ha promediado 7.81 toques por 90 minutos hasta ahora esta temporada. Aún así, eso es menos que los 10.5 toques por 90 en 2024/25. Salah ha marcado dos goles en sus últimos cuatro partidos para los Reds. Retrocediendo hasta febrero, registra 5 contribuciones de gol en sus últimos 8 partidos.

Los mercados de apuestas creen que tiene un 43.48% de probabilidad de marcar o asistir en el Amex Stadium el sábado al mediodía. Es por eso que lo respaldamos en las apuestas Brighton vs Liverpool, ya que su tasa de aciertos reciente ha estado más cerca del 50%-60%.