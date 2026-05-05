Bayern de Múnich vs PSG Pronóstico y Apuestas Champions League | 06/05/26

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🔝Mejores apuestas Bayern de Múnich vs PSG

El Bayern se clasifica ⭐ @ 1.85 en 1xBet

Michael Olise marcará en cualquier momento ⭐ @ 2.28 en 1xBet

2.ª mitad (mitad con más goles) ⭐ @ 2.02 en 1xBet

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Bayern 3-2 PSG (el Bayern gana en la tanda de penaltis)

Bayern 3-2 PSG (el Bayern gana en la tanda de penaltis) Pronóstico de goleadores: Bayern: Kane x2, Olise | PSG: Dembélé, Doué

Llega el segundo asalto de las semifinales de la Champions League entre el Bayern de Múnich y el PSG. Los parisinos viajan al Allianz Arena con una renta mínima de un gol tras el partido de ida.

Aquel primer encuentro fue uno de los espectáculos más vibrantes que se recuerdan en la historia de la Champions. Un festival de fútbol ofensivo que terminó con nueve goles y se convirtió en la semifinal más goleadora del torneo. El Bayern de Múnich llegó a estar prácticamente contra las cuerdas, viéndose con un 5-2 en contra en el Parque de los Príncipes, aunque los bávaros reaccionaron a tiempo para recortar distancias y dejar la desventaja en un solo tanto.

Los de Vincent Kompany necesitan salir a por todas desde el pitido inicial si quieren tomar las riendas de la eliminatoria. Un escenario bastante probable si tenemos en cuenta que han abierto el marcador en seis de sus últimos siete enfrentamientos directos contra el PSG. Además, todo apunta a que volverá a haber lluvia de goles en la vuelta: el Bayern acumula 20 tantos a favor en sus últimos seis compromisos europeos en casa.

Por su parte, el vigente campeón de la Champions, el PSG, tiene en su mano la oportunidad de revalidar la corona europea. El bloque de Luis Enrique se mostró intratable en ataque durante gran parte del choque en París. Además, Les Parisiens son igual de letales a domicilio, como demuestran los 18 goles anotados en sus últimas siete salidas en Champions, con un promedio que supera los 2,5 tantos por encuentro.

El pasado fin de semana, el PSG se relajó en la Ligue 1 y no pasó del empate (2-2) en casa frente al Lorient, una clara muestra de que los hombres de Luis Enrique tienen la mente puesta exclusivamente en la cita del martes. El gran rompecabezas para el técnico asturiano esta semana será la baja de Achraf Hakimi. Una inoportuna lesión en los isquiotibiales impedirá al lateral marroquí viajar a Múnich.

⚽Alineaciones Probables Bayern de Múnich vs PSG

Posible alineación del Bayern de Múnich:

Neuer; Davies, Laimer, Tah, Upamecano; Pavlovic, Kimmich; Díaz, Olise, Musiala; Kane.

Posible alineación del PSG:

Safonov; Mayulu, Mendes, Marquinhos, Pacho; Neves, Zaïre-Emery, Vitinha; Doué, Kvaratskhelia, Dembélé.

🔥Las mejores apuestas Bayern de Múnich vs PSG

1er Pronóstico Bayern de Múnich vs PSG: El Bayern se clasifica @ 1.85 en 1xBet

El Bayern buscará sacar tajada de la baja de Hakimi

Aunque el Bayern arranca este partido de vuelta por detrás en el global, las estadísticas invitan al optimismo para los locales. El conjunto de Vincent Kompany cuenta por victorias sus seis partidos disputados en el Allianz Arena en esta edición de la Champions League.

Por mucho que los números del PSG como visitante en Europa sean igual de imponentes (con victorias de mérito en los feudos del Chelsea y el Liverpool), Luis Enrique se enfrenta a un contratiempo crítico.

La ausencia de Achraf Hakimi por su lesión muscular es un golpe durísimo. El internacional marroquí es, ahora mismo, uno de los laterales más profundos y desequilibrantes del planeta, y su baja debilitará notablemente el flanco derecho parisino, por muy amplia que sea la plantilla del PSG.

Al Bayern le basta con ganar el martes por un gol de diferencia para forzar la prórroga. En ese escenario de máxima tensión, cualquier cosa puede pasar, incluso llegar a unos penaltis donde el factor campo y el aliento de la grada bávara pueden resultar decisivos.

2ºPronóstico Bayern de Múnich vs PSG: Michael Olise marcará en cualquier momento @ 2.28 en 1xBet

Una cuota con mucho valor para el gol de Olise

El atacante del Bayern, Michael Olise, está firmando una temporada soberbia. En lo que va de Champions League 2025/26, ha visto puerta en 5 ocasiones tras 12 apariciones, lo que equivale a un gran 41,67% de efectividad de cara al gol. Además, acumula tres participaciones directas en goles en sus últimos tres compromisos europeos.

Con estos datos en la mano, la cuota que ofrece este operador por el gol de Olise el martes por la noche tiene un valor tremendo, estimando una probabilidad implícita del 43,86%. Viendo el gran momento de forma por el que atraviesa, confiamos plenamente en que mantendrá su racha y superará su media goleadora de la temporada.

Olise tuvo minutos el fin de semana en la Bundesliga en un movido empate en casa (3-3) contra el Heidenheim, colista de la categoría. El extremo volvió a demostrar que está muy afinado de cara a puerta firmando un gol y repartiendo una asistencia.

3er Pronóstico Bayern de Múnich vs PSG: 2.ª mitad (mitad con más goles) @ 2.02 en 1xBet

Segunda mitad movida si el PSG consigue cerrar filas al principio

A pesar del vendaval de juego y los nueve goles que vimos en la ida, es poco probable que el PSG arriesgue de inicio en el Allianz Arena. Sin Hakimi en el carril derecho y con la ventaja de un gol que defender, lo lógico es que los de Luis Enrique salten al césped con un planteamiento mucho más conservador.

De hecho, el promedio del primer gol a favor del PSG en esta Champions se sitúa en el minuto 51, mientras que suelen encajar el primero en torno al minuto 45. Por su parte, el Bayern solo ha marcado el 50% de sus goles como local en el torneo durante la primera mitad.

Teniendo en cuenta todo lo que hay en juego, esperamos unos primeros 45 minutos de tanteo y mucho más tácticos. Ahora bien, si el Bayern se ve obligado a volcarse al ataque en la reanudación, el partido se romperá por completo en el tramo final.

La opción de que se marquen más goles en la segunda parte que en la primera cuenta con un 49,5% de probabilidad, presentándose como una de las apuestas combinadas o simples más atractivas de todos nuestros pronósticos para este partidazo.