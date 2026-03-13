Barcelona vs Sevilla Pronóstico y Apuestas LaLiga | 15/03/26

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🥅Mejores apuestas Barcelona vs Sevilla

Ambos equipos anotan ⭐ @ 1.65 en Sportium

Sevilla +2 hándicap ⭐ @ 2.10 en Sportium

Segundo tiempo - Barcelona marca más de 1.5 goles ⭐ @ 2.00 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Barcelona vs Sevilla son cortesía de Sportium, correctas a 13 de marzo de 2026 a las 17:20 y sujetas a cambios.

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⚽Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Barcelona 3-2 Sevilla.

Barcelona 3-2 Sevilla. Predicción de goleadores: Barcelona: Marcus Rashford, Dani Olmo, Ferran Torres. Sevilla: Isaac Romero, Akor Adams.

Este partido se sitúa entre los dos encuentros de la eliminatoria de octavos de final de la Champions League del Barça contra el Newcastle. Tras un empate 1-1 en St James' Park, es probable que Hansi Flick se concentre en el partido de vuelta de la próxima semana.

El Barcelona sigue en camino de asegurar títulos consecutivos en España. Sin embargo, aún no ha logrado deshacerse completamente del Real Madrid. Los catalanes han conseguido ganar tres partidos de liga seguidos desde que sufrieron la sorprendente derrota 2-1 contra el Girona.

El Sevilla actualmente disfruta de una racha de cinco partidos sin perder, aunque cuatro de ellos terminaron en empate. Sin embargo, esta racha ha sido suficiente para acercarlos a la zona de seguridad. Recientemente, empataron 1-1 en casa contra el Rayo Vallecano.

Alineaciones Probables Barcelona vs Sevilla

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Cancelo, Martín, Cubarsi, Espart, Bernal, Casado, Rashford, Olmo, Bardghji, Ferran.

Posible alineación del Sevilla:

Vlachodimos, Castrín, Gudelj, Nianzou, Oso, Sow, Agoume, Juanlu, Azpilicueta, Romero, Adams.

🏃‍♀️Las mejores apuestas Barcelona vs Sevilla

1er Pronóstico Barcelona vs Sevilla: Ambos equipos anotan @ 1.65 en Sportium

El primer partido dio uno de los resultados más sorprendentes de la temporada en LaLiga. En un día sofocante en Sevilla, el Barça no pudo con la intensidad de sus rivales. El equipo de Matías Almeyda salió como ganador convincente por 4-1, registrando un 2.79 xG y cinco grandes ocasiones.

Aunque el Sevilla no ha logrado construir sobre esa victoria, les dará mucha confianza. Las circunstancias son similares esta vez, ya que el Barcelona probablemente estará lidiando con algo de fatiga.

Flick casi seguramente rotará su alineación. Sin embargo, carece de opciones defensivas, con los laterales titulares Alejandro Balde y Jules Koundé fuera por lesión. Con el central Eric García también en duda, el Sevilla confía en poder superar la línea alta del Barcelona una vez más.

Siete de los últimos ocho partidos del club andaluz han visto a ambos equipos anotar. Hay una fuerte posibilidad de que el mismo resultado se dé este fin de semana en las apuestas Barcelona vs Sevilla.

2ºPronóstico Barcelona vs Sevilla: Sevilla +2 hándicap @ 2.10 en Sportium

El Barcelona no estuvo en su mejor momento durante el empate 1-1 del martes en St James' Park. Podría ser una situación diferente en el partido de vuelta, pero Flick no correrá riesgos. Querrá asegurarse de que sus jugadores clave se mantengan frescos, lo que podría resultar en que jugadores como Raphinha y Pedri descansen nuevamente.

Esta rotación proporcionará al Sevilla una oportunidad mucho mejor de la que normalmente podrían esperar. Serán alentados por su empate 2-2 fuera de casa contra sus rivales locales, el Real Betis, hace dos semanas. Además, un registro de solo una derrota en sus últimos ocho juegos sugiere que han hecho mejoras claras.

Los visitantes han registrado un promedio de 1.15 puntos como visitantes esta temporada, lo cual es ligeramente mejor que su récord en casa. Como mínimo, los hombres de Almeyda deberían tener suficiente energía y físico para causar problemas durante todo el partido.

Estos factores sugieren que el Sevilla ofrece valor para un hándicap de +2 en las apuestas Barcelona vs Sevilla, con una probabilidad implícita del 46.5%.

3er Pronóstico Barcelona vs Sevilla: Segundo tiempo - Barcelona marca más de 1.5 goles @ 2.00 en Sportium

Aunque el Barcelona podría estar sin hasta seis jugadores, todos sus atacantes y extremos están disponibles. Esto debería garantizar que sean una amenaza durante todo el partido. Podrían ser particularmente letales después del descanso si estrellas como Lamine Yamal y Raphinha salen del banquillo.

El Barça ha sobresalido durante el segundo tiempo de sus partidos en casa esta temporada. Han promediado 1.85 goles después del medio tiempo en sus partidos de liga en el Camp Nou. Además, el 56% de sus goles en liga esta campaña han llegado después del descanso.

Con un récord perfecto en casa en la máxima categoría española, incluso la segunda unidad del Barcelona debería encontrar la manera de ganar. Sus estrellas entrarán en juego si es necesario, ya que la carrera por el título está lejos de terminar.

El Sevilla ha concedido 26 veces después del descanso en LaLiga esta temporada, lo que representa el 62% de sus goles totales encajados. Dado eso, respaldar al Barça para marcar más de 1.5 goles en el segundo tiempo podría ser la apuesta inteligente.