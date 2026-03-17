Barcelona vs Newcastle Pronóstico y Apuestas Champions League | 18/03/26

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🔝Mejores apuestas Barcelona vs Newcastle

Barcelona gana y ambos equipos anotan ⭐ @ 2.50 en Sportium

Raphinha anota en cualquier momento ⭐ @ 2.20 en Sportium

Segundo tiempo - Barcelona ⭐ @ 1.90 en Sportium

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de marcador: Barcelona 3-1 Newcastle United

Barcelona 3-1 Newcastle United Predicción de goleadores: Barcelona: Raphinha x2, Fermín López - Newcastle United: Harvey Barnes

El Newcastle tuvo la ventaja en el partido de la semana pasada, con Harvey Barnes abriendo el marcador después de 86 minutos. Sin embargo, un penal tardío de Lamine Yamal igualó el partido 1-1 antes del segundo encuentro.

Las Urracas respondieron con una excelente victoria 1-0 como visitantes contra el Chelsea el sábado. Su forma general es irregular, con tres victorias y tres derrotas en sus últimos siete partidos.

El Barcelona también disfrutó de una victoria el fin de semana. Hansi Flick dio descanso a Lamine Yamal, pero su equipo aún así ganó 5-2 en casa contra el Sevilla. Desde dos derrotas consecutivas en febrero, han ganado cinco de seis en todas las competiciones.

⚽Alineaciones Probables Barcelona vs Newcastle

Posible alineación del Barcelona:

J. García, Cancelo, Cubarsí, Araújo, E. García, Pedri, Bernal, Raphinha, Fermín, Yamal, Ferrán Torres

Posible alineación del Newcastle:

Ramsdale, Hall, Thiaw, Burn, Trippier, Joelinton, Ramsey, Tonali, Barnes, Gordon, Elanga

🔥Las mejores apuestas Barcelona vs Newcastle

1er Pronóstico Barcelona vs Newcastle: Barcelona gana y ambos equipos anotan @ 2.50 en Sportium

El Newcastle dio muestras suficientes el martes pasado para sugerir que serán competitivos en el Camp Nou. Su físico y ritmo causaron verdaderos problemas al Barcelona. Las Urracas realizaron 16 tiros y ganaron nueve córners en los 90 minutos.

Con el Barça sin sus laterales habituales debido a lesiones, los visitantes deberían apuntar a las bandas. También podrán contar con Anthony Gordon, quien ya ha anotado 10 goles en la Champions League esta temporada, pero una enfermedad impidió que el internacional inglés comenzara el primer partido.

A pesar de eso, una victoria en casa sigue destacándose como el resultado más probable. El Barcelona ha ganado sus 12 partidos en el Camp Nou desde que regresaron a su estadio recién renovado en noviembre. Tienen un porcentaje de victorias del 95% frente a su afición esta temporada.

Eso sugiere que respaldar al Barcelona para ganar y que ambos equipos anoten ofrece valor en las apuestas Barcelona vs Newcastle, con una probabilidad implícita del 40%.

2ºPronóstico Barcelona vs Newcastle: Raphinha anota en cualquier momento @ 2.20 en Sportium

Lewis Hall hizo un gran trabajo frenando a Yamal en el primer partido. Raphinha tampoco estuvo en su mejor forma por la otra banda, pero regresó con un triplete el fin de semana.

El brasileño parece capaz de exponer posibles debilidades en el lado derecho de la defensa del Newcastle. Triunfó en la Champions League la temporada pasada, con 13 goles en 14 apariciones. A pesar de lidiar con problemas de lesiones, anotó una vez cada 139 minutos en partidos de LaLiga y UCL esta temporada.

Raphinha promedia 2.5 tiros por partido en esta competición. Abrió su cuenta europea en la victoria 4-1 sobre el Copenhague en el último partido de la Champions League en casa del Barça. Está bien posicionado para volver a marcar, con una probabilidad implícita del 40%.

3er Pronóstico Barcelona vs Newcastle: Segundo tiempo - Barcelona @ 1.90 en Sportium

La principal preocupación del Newcastle es que este partido podría exigirles demasiado. Ha sido un comienzo agitado para 2026, siendo ya su 22º partido en todas las competiciones. Eddie Howe alineó un equipo relativamente fuerte en Chelsea el fin de semana y la fatiga podría aparecer después del descanso.

El Barcelona es particularmente fuerte después del descanso. Su diferencia de goles en la segunda mitad de esta temporada de la Liga de Campeones es de +10, en comparación con -2 en la primera mitad. Mientras tanto, solo han concedido dos goles en casa en toda la temporada en LaLiga después del intervalo.

Tienen buena profundidad, con jugadores como Robert Lewandowski, Dani Olmo y Marcus Rashford pudiendo salir en el banquillo. Eso podría darles la ventaja cuanto más avance este partido.

Por el contrario, el Newcastle esta temporada está siendo mucho más fuerte en la primera mitad. Nueve de los 11 goles que han concedido en Europa han llegado tras el descanso. Eso sugiere que hay valor en respaldar a los anfitriones en el mercado de la segunda mitad, con una probabilidad implícita del 54.6%.