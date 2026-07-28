Atlético de Madrid vs Getafe Principales Apuestas | 29/07/2026

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👑Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Getafe

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Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.35 en bet365

Ambos equipos no marcan ⭐ @ 2.37 en bet365

Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 1-0.

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Atlético de Madrid vs Getafe son cortesía de bet365, correctas a 28 de julio de 2026 a las 16:00 y sujetas a cambios.

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📊Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Atlético de Madrid pone en marcha su pretemporada con un amistoso frente al Getafe, en el primer compromiso tras el regreso a los entrenamientos luego del Mundial. Sin grandes movimientos en el mercado, el conjunto rojiblanco inicia un nuevo curso con la ilusión de competir al máximo nivel.

Con Diego Simeone una vez más al frente del proyecto, el objetivo será volver a conquistar un título. La pasada temporada dejó un sabor amargo tras perder la final de la Copa del Rey y quedarse a las puertas de la final de la Champions League.

Este encuentro también marcará el inicio de las pruebas para Simeone, que buscará comenzar a dar forma a un equipo que todavía está en construcción. El resultado será secundario, pero las primeras sensaciones cobrarán importancia.

Por su parte, el Getafe afronta una temporada ilusionante tras asegurar su clasificación a la Conference League. La regularidad y la solidez mostradas el curso pasado le permiten encarar este nuevo reto con confianza.

Además, el conjunto azulón llega con mayor ritmo competitivo, ya que acumula tres amistosos de pretemporada con un balance de dos victorias y un empate. Ese rodaje convierte este duelo en una prueba exigente para ambos equipos.

⚽Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Getafe

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri, Simeone, Cardoso, Koke, Lookman, Sorloth, Álvarez

Posible alineación Getafe:

Soria, Iglesias, Boselli, Duarte, Romero, Rico, Femenía, Milla, Arambarri, Satriano, Vasquez

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Getafe: Gana Atlético ⭐ @ 1.80 en bet365

El Atlético de Madrid parte como favorito para este amistoso, respaldado por un historial reciente de cuatro victorias en los últimos cinco enfrentamientos directos ante el Getafe. Más allá del contexto de pretemporada, los rojiblancos suelen imponerse en este duelo.

Aun así, conviene considerar que será el primer partido de preparación para el Atlético, mientras que el Getafe ya disputó tres amistosos y llega con mayor ritmo de competencia tras completar una pretemporada positiva.

Pese a esa diferencia de rodaje, el favoritismo sigue estando del lado del equipo de Diego Simeone. La principal incógnita será conocer qué jugadores están en condiciones físicas óptimas para competir y cuántos minutos tendrán en este primer compromiso.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Getafe: Menos de 2.5 goles ⭐ @ 2.35 en bet365

El Getafe ha mantenido la tendencia que mostró la temporada pasada, iniciando la pretemporada con marcadores ajustados y pocos goles. Su propuesta continúa basada en una estructura defensiva sólida y un ataque que prioriza la eficacia sobre el volumen de ocasiones.

Ese estilo de juego, sumado a que el Atlético disputará su primer amistoso de preparación, hace prever un partido con pocas oportunidades claras. Ambos equipos priorizarán el orden y el aspecto físico por encima del resultado.

En ese contexto, es poco probable que el encuentro deje una gran cantidad de goles. Todo apunta a un duelo cerrado, con pocas llegadas y un ritmo condicionado por el momento de la pretemporada en el que se encuentran ambos clubes.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Getafe: Ambos equipos no marcan⭐ @ 2.37 en bet365

Una de las oportunidades más interesantes para este encuentro está en el mercado de ambos equipos no marcan. El escenario encaja con lo que han mostrado ambos clubes y ofrece una cuota con bastante valor para un partido de estas características.

El historial reciente también respalda esta tendencia. El Getafe se quedó sin marcar en cuatro de los últimos cinco enfrentamientos frente al Atlético de Madrid, reflejando las dificultades que suele tener para generar peligro ante el conjunto rojiblanco.

Además, el Getafe llega de dos amistosos consecutivos manteniendo su portería a cero, confirmando que su prioridad sigue siendo la solidez defensiva. Visto desde ambos lados, un marcador con al menos uno de los equipos sin anotar aparece como una de las opciones más fiables para este duelo.