Atlético de Madrid vs Getafe Principales Apuestas LaLiga | 14/03/2026

🎇Mejores apuestas Atlético de Madrid vs Getafe

Gana Atlético y más de 2.5 goles⭐ @ 2.45 Luckia

Sí marcan ambos equipos ⭐ @ 2.43 en Luckia

Atlético marca en ambas mitades⭐ @ 2.93 en Luckia

Esperamos una victoria del Atlético con un marcador de 3-1.

🧐Nuestro Análisis: Forma de Ambos Equipos

El Atlético de Madrid recibe al Getafe tras el gran impulso anímico que supuso su contundente victoria a mitad de semana en la ida de los octavos de final de la Champions League.

El equipo de Diego Simeone volvió a mostrar su fortaleza en casa, firmando una actuación sólida que refuerza la confianza del grupo en un momento clave de la temporada.

Además, el conjunto rojiblanco ha convertido el Metropolitano en un auténtico fortín. El Atlético acumula ya cinco victorias consecutivas como local, una racha que confirma el gran rendimiento del equipo ante su afición y que explica buena parte de su buena posición en la tabla.

Con ese contexto, el Atlético buscará una nueva victoria que le permita defender su tercer lugar en La Liga. Sin embargo, también es evidente que parte de la atención del equipo está puesta en el partido de vuelta de la eliminatoria europea, que podría influir en la gestión de esfuerzos para este compromiso liguero.

Del otro lado, el Getafe llega atravesando nuevamente un gran momento competitivo. El conjunto azulón suma cuatro victorias en sus últimos cinco partidos, una racha muy positiva que le ha permitido alejarse definitivamente de la zona baja de la clasificación.

Gracias a este impulso, el Getafe se ha consolidado en la mitad de la tabla e incluso comienza a mirar más arriba. A solo cinco puntos de los puestos europeos, el equipo madrileño sueña con recortar distancias y meterse en la pelea, con el Celta de Vigo como uno de los rivales directos en esa lucha.

⚽Posibles Alineaciones Atlético de Madrid vs Getafe

Posible alineación Atlético de Madrid:

Oblak, Molina, Pubill, Hancko, Ruggeri; Simeone, Cardoso, Koke, Lookman, Sorloth, Álvarez

Posible alineación Getafe:

Soria, Iglesias, Boselli, Duarte, Romero, Rico, Femenía, Milla, Arambarri, Satriano, Vázquez

1er Pronóstico Atlético de Madrid vs Getafe: Gana Atlético y más de 2.5 goles⭐ @ 2.45 Luckia

Las cinco victorias consecutivas del Atlético de Madrid en casa, además logradas con marcadores contundentes, refuerzan claramente su condición de favorito para este encuentro.

Incluso pese al buen momento del Getafe, los antecedentes recientes también favorecen al conjunto rojiblanco. El Atlético ha ganado las dos últimas veces que recibió al Getafe en su estadio, manteniendo una tendencia positiva en este enfrentamiento cuando juega como local.

Por ello, una de las apuestas más interesantes para este partido es combinar la victoria del Atlético con más de 2.5 goles. No es un escenario descabellado si se considera que en los últimos cinco partidos del Atlético todos los marcadores superaron incluso la barrera de los cuatro goles, reflejando una clara tendencia hacia encuentros abiertos y con alta producción ofensiva.

2° Pronóstico Atlético de Madrid vs Getafe: Si marcan ambos equipos ⭐ @ 2.43 en Luckia

Existe una cuota interesante para el escenario en el que ambos equipos marquen. Aunque el Getafe suele apostar por partidos cerrados y de pocos goles, el contexto del partido puede romper esa tendencia.

Los encuentros del Atlético de Madrid en el Metropolitano han sido mucho más abiertos últimamente. El equipo de Diego Simeone ha marcado 20 goles en sus últimos cinco partidos en casa, pero también ha recibido 7.

Además, el Getafe ha marcado en sus últimos cuatro partidos como visitante, una racha que aumenta la probabilidad de que ambos equipos consigan anotar.

3er Pronóstico Atlético de Madrid vs Getafe: Atlético marca en ambas mitades⭐ @ 2.93 en Luckia

Si algo ha sido sorpresivo esta temporada es la gran capacidad ofensiva del Atlético de Madrid, especialmente en casa. Los equipos de Diego Simeone no solían destacar por marcadores tan abultados en temporadas pasadas, pero este curso la tendencia ha cambiado claramente.

El conjunto rojiblanco ha sido muy contundente en el Metropolitano, marcando al menos tres goles en cada uno de sus últimos cinco partidos como local. Una racha que refleja el gran momento ofensivo que atraviesa el equipo.

Además, el Atlético ha logrado anotar en ambos tiempos en sus últimos cuatro encuentros, una tendencia que abre una gran oportunidad para apostar por un escenario donde vuelva a marcar tanto en la primera como en la segunda mitad.