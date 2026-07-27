Aston Villa vs Real Sociedad Pronóstico y Apuestas Amistoso de Clubes | 28/07/26

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🔝Mejores apuestas Aston Villa vs Real Sociedad

Empate no válido – Gana la Real Sociedad ⭐ @ 2.75 en LeoVegas

Más de 3.5 goles en total ⭐ @ 2.60 en LeoVegas

Resultado al descanso – Empate ⭐ @ 2.30 en LeoVegas

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🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Aston Villa 2-3 Real Sociedad

Aston Villa 2-3 Real Sociedad Pronóstico de goleadores: Aston Villa: Luka Lynch, Ross Barkley; Real Sociedad: Igor Zubeldia, Ander Barrenetxea, Carlos Soler

El Aston Villa aseguró su presencia en la Champions League la temporada pasada tras proclamarse campeón de la Europa League y amarrar la cuarta plaza en la Premier League.

El cuadro inglés regresó al terreno de juego tras el parón del Mundial con una contundente goleada por 5-0 ante el Walsall en su primer test de pretemporada. Su verdadera prueba de fuego llegó el pasado fin de semana en tierras portuguesas, donde el Oporto terminó imponiéndose por la mínima (2-1) en el Estádio do Dragão.

Aquella derrota puso fin a una racha de siete partidos invictos del Villa sumando todas las competiciones y compromisos amistosos. Por su parte, la Real Sociedad afronta el choque espoleada por su primer triunfo tras una sequía de 10 encuentros, tras derrotar por 2-1 al Wolves en su tercer choque de pretemporada.

El camino veraniego de los txuri-urdin arrancó con un tropiezo por 1-0 ante el Pau FC, al que siguió un empate 1-1 frente al Racing de Santander. De hecho, su última victoria en partido oficial se remonta a la final de la Copa del Rey disputada a mediados de abril.

Ambos conjuntos han firmado un arranque de pretemporada repleto de altibajos. El Villa todavía no ha encontrado su ritmo de crucero, mientras que la Real Sociedad llega con la moral reforzada tras su reciente alegría. Esperamos que el bloque español se lleve el gato al agua en un choque muy reñido.

⚽Alineaciones Probables Aston Villa vs Real Sociedad

Posible alineación del Aston Villa:

Ramos, Silva, Bednarek, Froholdt, Kiwior, Pepe, Rosario, Varela, Veiga, Gomes, Zaidu.

Posible alineación de la Real Sociedad:

Marrero, Aguirre, Aramburu, Herrera, Barrenetxea, López, Martín, Ochieng, Oskarsson, Zakharyan, Zubeldia.

🔥Las mejores apuestas Aston Villa vs Real Sociedad

1er Pronóstico Aston Villa vs Real Sociedad: Empate no válido – Gana la Real Sociedad @ 2.75 en LeoVegas

El conjunto español, listo para dar el golpe

El Aston Villa demostró de sobra su calidad el curso pasado en la Premier League, rindiendo a un nivel altísimo de forma constante frente a los trasatlánticos del campeonato. Además, Unai Emery ha aprovechado a fondo el fondo de armario de su plantilla durante sus dos primeras citas estivales.

El técnico de los villans introdujo hasta 12 cambios en el amistoso inaugural y otros 10 en el segundo. Sin embargo, a su equipo le faltó pegada ante el Oporto, donde ninguno de los nueve futbolistas que ingresaron en la segunda parte logró marcar diferencias sobre el césped.

La Real Sociedad transmite la sensación de llegar un punto más rodada a este compromiso, habiendo iniciado la pretemporada antes que el cuadro inglés. Eso sí, los de San Sebastián tampoco se han caracterizado por una gran regularidad en sus actuaciones.

Aun así, la Real saltará al césped motivada tras su victoria por 2-1 frente al Wolves, en un momento en el que el Villa continúa dando minutos y probando a sus perlas más jóvenes. Todos los duelos de preparación disputados por el cuadro guipuzcoano han destacado por su máxima igualdad y este choque en suelo británico promete la misma tónica.

2ºPronóstico Aston Villa vs Real Sociedad: Más de 3.5 goles en total @ 2.60 en LeoVegas

Espectáculo garantizado en el Bescot

El Aston Villa es una auténtica máquina de hacer goles cuando entona su ritmo de juego, aunque se mostró algo ineficiente en la derrota por 2-1 ante el Oporto. El conjunto británico ha visto portería en tres o más ocasiones en cuatro de sus últimos 7 partidos, incluyendo choques amistosos.

Su segunda unidad causó una grata impresión con la manita endosada al Walsall (5-0), encadenando ya 8 encuentros consecutivos viendo puerta.

Por el lado donostiarra, ninguno de los últimos 4 duelos de la Real Sociedad —sumando amistosos— superó la línea de los 3.5 goles. Sin embargo, cuentan con la ventaja de tener un bloque joven rebosante de talento ofensivo. Si bien el cuadro de Matarazzo suele flojear a domicilio, su reciente triunfo lejos de Anoeta les aportará una dosis extra de confianza.

Puedes esperar que la Real vea puerta una o dos veces antes de que el Villa reaccione. Con la cantidad de recursos atacantes en escena, este duelo reúne los ingredientes necesarios para superar la barrera de los 3.5 goles en total que ofrece la casa de apuestas.

3er Pronóstico Aston Villa vs Real Sociedad: Resultado al descanso – Empate @ 2.30 en LeoVegas

Tablas antes del descanso

El Aston Villa dejó claras sus intenciones ofensivas desde el inicio ante el Walsall, anotando tres tantos en la primera mitad de su goleada por 5-0. Frente al Oporto, también golpeó muy pronto con el tanto del empate firmado por Luka Lynch en el minuto 12.

Los de Emery mostraron mucha contundencia temprana la campaña pasada. Sin embargo, a menudo les costaba mantener la intensidad con el paso de los minutos antes del descanso: en 16 de sus 38 partidos de liga se llegó al ecuador con tablas en el marcador.

La Real Sociedad sigue una línea similar. Encajó un gol tempranero frente al modesto Pau FC en su primer choque, para después irse mandando al descanso en el empate 1-1 contra el Racing de Santander. Su reciente enfrentamiento ante el Wolves también marchaba en empate al término de los primeros 45 minutos.

Prevemos que ambas escuadras afrontarán el arranque con cautela. Si buscas un pronóstico con valor en este operador, lo más probable es presenciar un empate al descanso antes de que el choque se abra definitivamente en la segunda parte.