Arsenal vs Newcastle Pronóstico y Apuestas Premier League | 25/04/26

+

🔝Mejores apuestas Arsenal vs Newcastle

1x2: Arsenal ⭐ @ 1.47 en Luckia

Ambos equipos marcan : Sí ⭐ @ 1.74 en Luckia

Goleador en cualquier momento: Viktor Gyökeres ⭐ @ 2.15 en Luckia

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Arsenal vs Newcastle son cortesía de Luckia, correctas a 24 de abril de 2026 a las 16:10 y sujetas a cambios.

Recuerda que con el código promocional Luckia para España puedes apostar en este y otros juegos con un generoso bono de bienvenida. Si deseas ampliar tu conocimiento sobre apuestas deportivas online, te recomendamos consultar:

Nuestra selección de las mejores casas de apuestas en España

🔎Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de marcador: Arsenal 2-1 Newcastle

Arsenal 2-1 Newcastle Pronóstico de goleadores: Arsenal: Viktor Gyökeres, Eberechi Eze; Newcastle: Harvey Barnes.

El Arsenal ha vuelto a sufrir un mes de abril para el olvido. Su carrera por el título parece haber flaqueado tras encadenar derrotas consecutivas ante el Bournemouth y el Manchester City. El tropiezo de la semana pasada en el Etihad Stadium dolió especialmente, ya que supuso ceder el liderato a los Citizens.

El equipo de Pep Guardiola cumplió entre semana venciendo al Burnley, lo que les permite llegar a este fin de semana en lo más alto de la tabla mientras se concentran en las semifinales de la FA Cup. Sin embargo, esto le da a los de Mikel Arteta la oportunidad de meter presión. Ambos clubes llegan a esta jornada igualados a puntos y con la misma diferencia de goles.

El Manchester City solo lidera por el número de goles a favor, pero incluso si eso se igualara, los de Guardiola ganarían por su registro en los duelos directos (head-to-head). La ecuación es simple para los Gunners: deben ganar los cinco partidos que les quedan y esperar un pinchazo del City o, en su defecto, superar la capacidad goleadora del club de Mánchester.

Por su parte, el Newcastle llega con ganas de hincar el diente a un Arsenal vulnerable. Las "Urracas" suelen ser un rival incómodo para los del norte de Londres y tienen en sus botas la posibilidad de sentenciar las esperanzas de título de los locales este sábado. No obstante, el reto es mayúsculo, ya que los visitantes tampoco atraviesan su mejor momento.

Los de Eddie Howe ocupan la 14.ª posición, con 17 puntos menos que en este mismo tramo de la temporada pasada. Este bajón drástico les pone en serio riesgo de quedarse fuera de Europa. Estando a ocho puntos del "top 6", el Newcastle necesita rozar la perfección en lo que queda de campaña si quiere asegurar competición continental.

⚽Alineaciones Probables Arsenal vs Newcastle

Posible alineación del Arsenal:

Raya, Mosquera, Saliba, Magalhaes, Hincapié, Zubimendi, Rice, Odegaard, Madueke, Eze, Gyökeres.

Posible alineación del Newcastle:

Ramsdale, Livramento, Thiaw, Botman, Hall, Tonali, Guimaraes, Joelinton, Barnes, Murphy, Wissa.

🔥Las mejores apuestas Arsenal vs Newcastle

1er Pronóstico Arsenal vs Newcastle: 1x2: Arsenal @ 1.47 en Luckia

Apostando por la mejoría de los Gunners

A pesar de la derrota en el Etihad, el Arsenal mostró señales de vida. Estrellaron dos balones en el palo y generaron ocasiones claras, algo que les había faltado en semanas previas. Saben que no hay margen de error, por lo que se espera que salgan con una intensidad máxima desde el pitido inicial.

Los locales solo han perdido dos veces en el Emirates en todo el curso (ante Bournemouth y Manchester United). Tras dos jornadas sin ganar, tu instinto debería decirte que rendirán mejor ante su afición.

Además, el Newcastle llega en caída libre: han perdido sus últimos cuatro partidos oficiales, tres de ellos en Premier League. Lejos de casa, su rendimiento es pobre, con solo 4 victorias en 16 salidas. El año pasado, el Arsenal ganó ambos duelos directos, con un 1-0 en este mismo escenario.

2ºPronóstico Arsenal vs Newcastle: Ambos equipos marcan (BTTS): Sí @ 1.74 en Luckia

Un ataque capaz de romper una defensa sólida

La táctica de Arteta esta temporada se basa en un control férreo y una defensa numantina. Sin embargo, el último mes ha sido un reto: han encajado seis goles en sus últimos cinco partidos. Pese a tener la mejor defensa de la liga, es muy probable que concedan al menos un tanto aquí.

El ataque del Newcastle tiene demasiada calidad, incluso con la baja de Anthony Gordon por lesión. Los visitantes han marcado en sus últimos 10 partidos ligueros. Aunque promedian un gol por partido fuera de casa, también han encajado 21 goles en 16 salidas.

De hecho, en el 56% de sus partidos como visitante hubo goles en ambas porterías. Por parte del Arsenal, la mitad de sus encuentros en el Emirates terminaron con el "Ambos marcan" activo.

Si a esto sumamos que los últimos cuatro partidos del Newcastle y tres de los últimos cinco del Arsenal cumplieron esta estadística, esta selección en tu casa de apuestas favorita tiene mucho sentido.

3er Pronóstico Arsenal vs Newcastle: Goleador en cualquier momento: Viktor Gyökeres @ 2.15 en Luckia

El regreso de Gyökeres

Es posible que Arteta opte por Kai Havertz de inicio, como hizo ante el City, donde el alemán marcó tras presionar a Gianluigi Donnarumma. No obstante, todo apunta al regreso del fichaje estrella del verano, Viktor Gyökeres, al once titular para este partido en casa.

El sueco está en un gran momento de forma y ha empezado a ver puerta con muchísima regularidad. Suma 7 goles en sus últimos 10 partidos entre club y selección. Es un delantero letal y, si los extremos logran surtirle de balones al área, será la mayor amenaza del partido. Por ello, es nuestra apuesta recomendada para marcar el sábado.