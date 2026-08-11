Arsenal vs Como Pronóstico y Apuestas Amistoso | 12/08/26

🎇Mejores apuestas Arsenal vs Como

Más de 3,5 goles ⭐ @ 2.00 en Codere

Arsenal gana y Ambos equipos marcan ⭐ @ 2.50 en Codere

Viktor Gyökeres goleador en cualquier momento ⭐ @ 2.25 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Arsenal vs Como son cortesía de Codere, correctas a 10 de agosto de 2026 a las 16:00 y sujetas a cambios.

📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Arsenal 3-1 Como

Arsenal 3-1 Como Predicción de goleadores: Arsenal: Saka, Gyökeres, Nwaneri | Como: Douvikas

El Arsenal pone punto y final a su gira de pretemporada enfrentándose al Como este miércoles en el Emirates Stadium. La expedición visitante trae consigo un regreso muy especial: Cesc Fàbregas, que disputó 303 partidos con la camiseta de los Gunners, ocupa ahora el banquillo del conjunto italiano de la Serie A.

El cuadro dirigido por Mikel Arteta arrancó el verano imponiéndose por 4-1 al Girona, pero desde entonces ha encadenado dos derrotas consecutivas. Los londinenses cayeron por 3-1 ante el Real Betis en Dublín y sucumbieron por 3-2 frente al Borussia Dortmund este pasado domingo.

Las dudas defensivas se han convertido en un dolor de cabeza para el técnico vasco, con William Saliba entre algodones por unas molestias en la espalda y Jurrien Timber aún a varias semanas de reaparecer. Eso sí, Arteta dispondrá de la plantilla al completo a partir del lunes, cuando sus internacionales mundialistas se reincorporen apenas cuatro días antes de disputar la Community Shield.

Por su parte, el Como aterriza tras firmar la mejor campaña liguera de su historia moderna. Los italianos finalizaron en cuarta posición en la Serie A, sellando así un billete histórico para la Champions League por primera vez en su historia.

Su pretemporada ha sido algo más tranquila: triunfo por 3-1 ante el Al-Ula y tablas (1-1) frente al Villarreal en su propia Copa de Como. A continuación, superaron por 3-2 al Famalicão. Su debut oficial en la competición doméstica llegará el 22 de agosto a domicilio frente a la Udinese.

⚽Alineaciones Probables Arsenal vs Como

Posible alineación del Arsenal:

Kepa, Mosquera, White, Gabriel, Calafiori, Lewis-Skelly, Ødegaard, Havertz, Dowman, Gyökeres, Tzolis.

Posible alineación del Como:

Butez, Van der Brempt, Valle, Ramon, Kempf, Perrone, Caqueret, Kuhn, Paz, Rodríguez, Douvikas.

🔥Las mejores apuestas Arsenal vs Como

1er Pronóstico Arsenal vs Como: Más de 3,5 goles ⭐ @ 2.00 en Codere

Todos los amistosos disputados por el Arsenal este verano han rebasado holgadamente esta línea de goles. La tónica es muy parecida en el caso del Como, ya que en todos sus encuentros estivales —salvo uno— se han visto cuatro o más tantos. Hubo cuatro goles en su empate frente al Paris FC y cinco en su triunfo sobre el Famalicão.

El Arsenal pasó por encima del Girona (4-1) y cayó 3-1 ante el Real Betis antes de ceder por 3-2 frente al Borussia Dortmund el domingo en la Emirates Cup. Son 14 goles en apenas tres partidos, sin que ningún choque haya bajado de la barrera de los cuatro tantos.

La fragilidad defensiva explica este escenario: el propio Arteta tildó la actuación contra el Betis de "por debajo del nivel exigido", a lo que se sumaron despistes cómicos atrás ante el Dortmund. No ayuda en absoluto que el técnico no pueda contar con Saliba ni Timber, dos baluartes clave en la zaga que conquistó el título liguero el curso pasado.

2ºPronóstico Arsenal vs Como: Arsenal gana y Ambos equipos marcan ⭐ @ 2.50 en Codere

Tras encadenar dos derrotas consecutivas en pretemporada, el vigente campeón necesita una reacción inmediata antes de poner rumbo a Cardiff. Se trata de un ensayo estival donde Arteta ya podrá empezar a contar con sus mejores efectivos.

El técnico tendrá a su disposición a toda la plantilla desde el lunes con el regreso de los campeones del mundo y los internacionales ingleses. Todos ellos aportarán un salto de calidad brutal a una parcela ofensiva en la que ya han brillado piezas de la talla de Tzolis, Dowman y Nwaneri.

El Arsenal cuenta con recursos de sobra para llevarse el choque. Sin embargo, ha encajado gol en los tres amistosos disputados hasta la fecha. Los equipos de Fàbregas destacan por ser valientes con el balón y por salir jugando con criterio ante la presión rival. Puedes apostar por el triunfo local en la casa de apuestas, teniendo en cuenta que la probabilidad calculada de que el Como vea puerta es de solo el 34,84%.

3er Pronóstico Arsenal vs Como: Viktor Gyökeres goleador en cualquier momento ⭐ @ 2.25 en Codere

El ariete sueco ya ha estrenado su casillero goleador. Transformó un penalti en el minuto 69 ante el Borussia Dortmund, un tanto que sirvió para quitarse la espina tras una tarde frustrante en la que se topó con el larguero y mandó un libre directo por encima del travesaño.

Es evidente que las ocasiones llegan, y el delantero ha sido la referencia ofensiva en cada duelo de pretemporada. Por ello, es muy factible que vuelva a salir de inicio, ya que lo lógico es que Arteta dosifique los minutos de los internacionales reincorporados.

Al Como le puede acusar la falta de ritmo competitivo tras acumular casi dos semanas sin disputar un solo encuentro. Esta circunstancia debería brindarle a Gyökeres varias oportunidades para coger sensaciones e impulso de cara al inicio del curso 2026/27.