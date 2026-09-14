El técnico del Villarreal, Iñigo Pérez, sigue buscando su primer triunfo en LaLiga al frente del Submarino Amarillo. Pérez no solo no ha ganado en la liga doméstica, sino que también perdió su primer partido de Champions League al mando, ante el Dortmund. El Betis llega con cuatro victorias en los primeros cinco partidos de la temporada en todas las competiciones.

Apuesta del día - Villarreal vs Real Betis

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