El técnico del Villarreal, Iñigo Pérez, sigue buscando su primer triunfo en LaLiga al frente del Submarino Amarillo. Pérez no solo no ha ganado en la liga doméstica, sino que también perdió su primer partido de Champions League al mando, ante el Dortmund. El Betis llega con cuatro victorias en los primeros cinco partidos de la temporada en todas las competiciones.
Apuesta del día - Villarreal vs Real Betis
Doble oportunidad - Betis o Empate @ 1.83 en Sportium
El Betis está bien preparado para frustrar a los locales en El Madrigal
El Villarreal ha ganado solo uno de sus últimos seis duelos en casa ante el Real Betis en LaLiga. Es un pobre balance para un equipo que se esperaba dominara el partido.
La presión crece sobre el Submarino Amarillo y su nuevo entrenador. El Betis llega en buena forma y viaja con esperanzas genuinas. Bajo las órdenes de Manuel Pellegrini, los verdiblancos siempre son difíciles de superar fuera de casa.
Además, tienen la calidad para castigar a un Villarreal que siente la presión. Que los visitantes eviten la derrota parece la vía más sensata hoy. El mercado de doble oportunidad cubre los dos resultados que necesitamos: una victoria del Betis o un empate. Cuanto más tiempo pase el Villarreal sin ganar, más nerviosismo es probable que se instale en el equipo.
Apuesta del día del lunes: Doble oportunidad - Betis o Empate @ 1.83 en Sportium