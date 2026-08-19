Guía completa sobre el pastón registro, cómo crear tu cuenta paso a paso, verificación y bonos

Si quieres enfocar el pastón registro, porque te estás planteando entrar en esta casa de apuestas, vas a ver que se trata de un proceso rápido y sencillo, que te permitirá acceder a una de las plataformas de juego online que más está creciendo en España. En esta guía detallada te explicamos paso a paso cómo abrir tu cuenta, los requisitos legales y de documentación que debes cumplir, el funcionamiento del sistema de verificación de identidad (KYC), el desglose completo de sus bonos de bienvenida y las soluciones prácticas a las incidencias habituales durante el alta.

¿Qué es Pastón y cómo funciona?

Pastón es un operador de juego online de origen español que opera legalmente bajo la regulación de la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ). Destaca en el mercado por ser una casa referente en volumen y variedad de promociones, ofreciendo una óptima casa de apuestas deportivas tradicionales y en vivo, eSports con retransmisión integrada, y un amplio catálogo de casino con slots, blackjack y ruleta en directo. Y por supuesto, permite jugar desde el teléfono móvil, e incorpora funciones y herramientas muy útiles para apostar. Su oferta resulta sumamente atractiva para nuevos usuarios gracias a sus bonificaciones dinámicas, que, ya advertimos, son de las mejores del mercado.

Cómo crear una cuenta en Pastón paso a paso

El procedimiento para pastón registrarse a través de la versión web es completamente intuitivo y puede completarse en apenas 2 minutos:

Paso 1: Accede a la página oficial de Pastón

Abre tu navegador de preferencia desde tu ordenador o dispositivo móvil y entra en el sitio web oficial paston.es.

Paso 2: Haz clic en "REGÍSTRATE"

En la esquina superior derecha de la pantalla principal verás destacado el botón de "REGÍSTRATE" en color naranja. Haz clic sobre él para desplegar el formulario de alta.

Paso 3: Completa el formulario con tus datos

Rellena las casillas solicitadas con tu información personal (nombre completo, DNI/NIE, fecha de nacimiento), datos de contacto (dirección, correo electrónico, teléfono) y credenciales de acceso. Durante este proceso, Pastón pone a tu disposición la opción de activar un asistente virtual que te guiará paso a paso para evitar errores.

Paso 4: Confirma tu cuenta

Acepta los Términos y Condiciones generales, declara tu mayoría de edad y finaliza el formulario. Recibirás un correo electrónico con un enlace de confirmación para validar tu casilla de email.

Paso 5: Accede a tu perfil

Utiliza tus datos de acceso para hacer en pastón inicio sesión, accede a tu panel de usuario y si lo deseas, ajusta tus preferencias de depósito o límites antes de realizar tu primer ingreso.

Registro en la app de Pastón

Pastón no cuenta con una aplicación nativa descargable en las tiendas de aplicaciones para iOS o Android. Pero esto no repercute en nada, porque su sitio web cuenta con un diseño responsive totalmente optimizado para smartphones y tablets. El proceso de alta desde un dispositivo móvil es idéntico al de la versión de escritorio, los pasos del formulario, la interfaz y las funciones del asistente virtual se adaptan a cualquier pantalla sin importar el sistema operativo que utilices.

Requisitos para registrarse en Pastón

Condiciones para abrir una cuenta

Para formalizar el alta de forma correcta, debes cumplir con los siguientes condicionantes obligatorios:

Edad mínima legal: Tener al menos 18 años cumplidos. Documento válido: Disponer de DNI o NIE español en vigor. Una cuenta por persona: Solo se permite un usuario por persona, DNI, dirección IP y domicilio. Datos reales: Facilitar información que coincida exactamente con la documentación oficial. Aceptar términos: Dar conformidad a la política de privacidad y condiciones del operador.

Verificación de identidad (KYC)

La verificación de cuenta (Know Your Customer) es un trámite legal exigido por la DGOJ para garantizar el juego seguro, evitar la suplantación de identidad y prevenir el fraude. La validación se activa tras el registro y es estrictamente obligatoria para poder solicitar retiradas de saldo y eliminar los límites predeterminados de depósito. El proceso se resuelve normalmente en un plazo automatizado de pocos minutos o hasta 24 horas si requiere revisión manual.

Documentación necesaria

Pastón puede solicitarte los siguientes documentos a través de la sección de carga de tu perfil:

Documento de identidad: Fotografía clara o escaneo del DNI/NIE por ambas caras. Justificante de domicilio: En algunos casos en los que no sea posible verificar la dirección, pueden solicitarte una factura de servicios o extracto bancario reciente si la dirección difiere de la del documento oficial.

Bono de bienvenida al registrarte en Pastón

Pastón ofrece un completo paquete promocional de bienvenida para sus nuevos usuarios registrados, y atiende a esta cuestión porque desde luego que merece la pena:

Paquete de bienvenida para Apuestas Deportivas

Al realizar tus ingresos e introducir la opción "Preferencia bono de apuestas", accedes a un paquete en tus tres primeros depósitos (mínimo 10 € por ingreso):

1º Depósito: 100% extra hasta 150 €.

2º Depósito: 50% extra hasta 150 € + Freebet de 20 € .

3º Depósito: 25% extra hasta 150 € + Freebet de 30 € .

Condiciones: Para liberar el saldo promocional a saldo real, es necesario apostar el importe del bono 10 veces.

Paquete de bienvenida para Casino

Si prefieres los juegos de mesa y slots, puedes optar por un bono del 300% hasta 1.500 € repartido en 3 depósitos, junto a 10 Cashspins por depósito en el juego Bigger Bass Splash (ingreso mínimo de 10 €):

1º Depósito: 300% hasta 500 € (disponible durante los primeros 7 días desde el registro).

2º Depósito: 300% hasta 500 € (disponible durante 7 días tras el primer depósito).

3º Depósito: 300% hasta 500 € (disponible durante 7 días tras el segundo depósito).

Condiciones: Rollover de 40 veces. Las ganancias están limitadas a 2 veces el importe del bono recibido.

Contribución de juegos: Slots computan al 100%, juegos virtuales al 75%, Blackjack al 5% y el videopóquer queda excluido.

Cómo realizar tu primera apuesta en Pastón

Una vez completado el registro, realizar tu primera apuesta en Pastón te será muy ágil, y más si tienes costumbre de moverte en casas de apuestas:

Deposita fondos en tu cuenta

Accede al cajero y elige entre sus métodos de pago disponibles: Visa, Bizum, PayPal, Transferencia bancaria, Google Pay o Apple Pay.

Elige un evento deportivo

Navega por el menú de deportes. Encontrarás eventos prepartido y en vivo, sólo tienes que buscar la opción que prefieras. Mención para la pestaña "Insights", que te ofrece datos estadísticos útiles sobre las apuestas concretas (por ejemplo, la frecuencia de veces que se ha cumplido el "Ambos marcan" en los últimos partidos).

Selecciona tu apuesta y confirma el cupón

Haz clic en la cuota elegida (puedes utilizar la función de Crear apuesta para combinar selecciones de un mismo encuentro), introduce la cantidad a jugar en el cupón y pulsa en confirmar.

Consulta el resultado y gestiona tus apuestas

Sigue el desarrollo de los partidos desde tu panel y comprueba la resolución de tus cupones.

Problemas frecuentes al crear una cuenta en Pastón y cómo solucionarlos

No puedo crear mi cuenta en Pastón

Suele ocurrir por haber omitido algún campo obligatorio o por teclear datos que no coinciden exactamente con tu DNI/NIE. Fíjate bien, y si no encuentras el problema utiliza el soporte de ayuda.

No recibo el código de verificación

Si no recibes el correo de confirmación, revisa las carpetas de Spam o Correo no deseado. Asegúrate de no haber cometido ningún error de escritura en la dirección de e-mail.

No puedo iniciar sesión

Comprueba que estés tecleando correctamente tu nombre de usuario y contraseña (atención a mayúsculas y minúsculas). Si persiste, utiliza la opción "¿Olvidaste tu contraseña?" para restablecerla.

Mi identidad no ha sido verificada

Ocurre cuando la fotografía del documento es borrosa o tiene reflejos que impiden la lectura. Sube una nueva imagen nítida en formato JPG o PNG donde se aprecie el documento completo, a veces cambiar un poco la iluminación, ya lo soluciona.

El registro aparece bloqueado o da error

Puede deberse a que ya existe una cuenta previa registrada bajo tu mismo DNI, correo o dirección IP.

Atención al cliente

Si no logras resolver el problema, contacta con el soporte de Pastón a través de:

Chat en vivo: Disponible directamente en la web.

Correo electrónico / Formulario: clientes@paston.es con respuesta habitual en menos de 24 horas.

Horario: El chat con un agente, que no el asistente virtual, está operativo entre las 09:00 y las 23.55. También puedes llamar al teléfono 900 26 42 41

Preguntas frecuentes sobre el registro en Pastón

+ ¿Es seguro registrarse en Pastón? Sí, es un operador totalmente legal y regulado en España por la DGOJ, garantizando la protección de datos y transacciones mediante cifrado SSL. + ¿Qué métodos de pago acepta Pastón para depositar? Permite ingresar saldo a través de Visa, Bizum, PayPal, Transferencia bancaria, Google Pay y Apple Pay. + ¿Pastón tiene aplicación móvil para registrarse? No dispone de app nativa, pero su web es 100% adaptativa (responsive), permitiendo registrarse y jugar desde cualquier móvil o tablet. + ¿Puedo ver las apuestas de Pastón antes de jugar? Sí, los menús de apuestas de Pastón están abiertos a cualquier lector, aunque no sea un usuario ni haya iniciado sesión. + ¿Es obligatorio verificar la cuenta nada más registrarse? Puedes depositar y apostar sin verificar, pero la verificación KYC es obligatoria para poder retirar tus ganancias.

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