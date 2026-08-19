App de Pastón: cómo descargar e instalar la aplicación para Android y iPhone (2026)

¿Quieres hacerte con la pastón app oficial y no la encuentras en las tiendas de aplicaciones? Es normal, y puede generar confusión entre muchos usuarios que gustan de apostar o jugar al casino desde su teléfono móvil. La realidad es que Pastón no dispone de una aplicación nativa descargable ni para Android ni para iOS, así que no busques un archivo paston apk oficial.

El motivo es que su plataforma web móvil está diseñada bajo un formato responsive de última generación que sustituye a la perfección a cualquier software tradicional, sin necesidad de aplicaciones ni instalaciones extra. En esta guía detallada te explicamos cómo acceder de forma segura desde tu smartphone, las advertencias sobre aplicaciones engañosas en las tiendas de apps, cómo configurar un acceso directo rápido y cómo sacar el máximo partido a todas sus funciones desde tu teléfono.

Cómo descargar la app de Pastón

Al buscar términos como descargar app pastón o aplicación pastón en Google Play Store o la App Store de Apple, es común encontrar resultados que pueden inducir a error. Es fundamental tener precaución, porque existen aplicaciones de terceros y casinos sin licencia que utilizan el nombre o copian de forma fraudulenta el logo de Pastón para aprovecharse del reconocimiento de la marca. Ni caso a estas aplicaciones, no pertenecen a Pastón, no cuentan con las garantías de la DGOJ y pueden suponer un riesgo para la seguridad de tus datos.

Para disfrutar de Pastón en tu dispositivo móvil no necesitas descargar ningún archivo externo ni ocupar espacio de almacenamiento en tu memoria. La alternativa oficial y totalmente segura es acceder directamente a su portal web desde el navegador de tu teléfono (Chrome, Safari, Firefox o Edge).

Cómo instalar la app de Pastón en Android

Descargar el APK paso a paso

Si estás buscando un archivo paston apk para tu dispositivo Android, debes saber que el operador no comercializa ni distribuye ningún instalador ejecutable. La forma más segura y recomendada de sustituir la app en Android es crear un acceso directo en la pantalla de inicio, el cual funciona exactamente igual que una app nativa:

Abre el navegador Google Chrome en tu teléfono Android. Accede a paston.es a través de buscador o desde enlace. Despliega el menú del navegador pulsando en los 3 puntos verticales de la esquina superior derecha. Selecciona la opción "Añadir a la pantalla de inicio" . Confirma el nombre (puedes dejar "Pastón") y pulsa en "Añadir" .

Cómo instalar el archivo APK

Dado que no existe un instalador APK oficial, se aconseja no descargar archivos con el nombre de Pastón desde foros o webs de descargas externas. Instalar APKs de origen desconocido puede comprometer la seguridad de tu dispositivo, y es que algunos casinos no legales, están aprovechando y usando el logo de Pastón, cuando se instalan otras marcas. El acceso directo creado desde el navegador no requiere permisos especiales de instalación de fuentes desconocidas, y te quita de preocupaciones.

Requisitos mínimos para Android

Al tratarse de una versión web adaptable, no existen requisitos rígidos de almacenamiento. Basta con cumplir especificaciones muy básicas:

Sistema operativo: Android 7.0 o superior.

Navegador: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera o Samsung Internet actualizado.

Conexión: Red 4G/5G o conexión Wi-Fi estable.

Dispositivos compatibles

Es compatible con prácticamente cualquier smartphone o tablet del mercado (Samsung, Xiaomi, Motorola, OPPO, Realme, Google Pixel, etc.) fabricado en los últimos años.

¿Es seguro descargar la app de Pastón?

Acceder a la versión paston app móvil a través del navegador web oficial es 100% seguro. Al igual que la versión para PC, cuenta con protocolos de cifrado SSL de alto nivel que protegen todas las transacciones financieras y el envío de datos personales bajo la estricta regulación de la DGOJ en España. Ahora, lo que no es seguro es descargar otras app que usen el nombre de Pastón para aprovecharse de su situación de legalidad y confundir al consumidor.

Cómo descargar la app de Pastón para iPhone (iOS)

Instalación desde App Store

Cuando buscas la app pastón en la App Store de Apple, te das cuenta que no existe ninguna aplicación oficial desarrollada por el operador. Al igual que en Android, la solución más eficaz para iPhone y iPad es crear un icono de acceso directo en tu pantalla principal utilizando Safari:

Abre el navegador Safari en tu iPhone o iPad. Entra en el sitio web oficial paston.es. Toca el botón "Compartir" (el icono del cuadrado con una flecha hacia arriba situado en la barra inferior). Desplázate hacia abajo en el menú de opciones y pulsa en "Añadir a la pantalla de inicio" . Asigna el nombre que prefieras y confirma pulsando "Añadir" en la esquina superior derecha.

Requisitos para iPhone y iPad

Sistema operativo: iOS 12.0 o posterior.

Navegador recomendado: Safari (para una correcta integración del acceso directo).

Espacio en memoria: 0 MB (no consume espacio de almacenamiento de aplicaciones).

Problemas habituales durante la instalación

El problema más frecuente es descargar por error aplicaciones de terceros en la App Store que utilizan logos similares al de Pastón. Si notas que la aplicación descargada pide registros extraños o no muestra el catálogo oficial de Pastón, elimina el archivo de inmediato y utiliza únicamente la versión web mediante Safari. Es más, no descargues nada porque no hay una app pastón para España.

Cómo registrarse e iniciar sesión desde la app de Pastón

El proceso de alta y acceso desde la versión web móvil es fluido y comparte todas las características de la versión de escritorio.

Crear una cuenta

Si aún no dispones de un perfil de usuario, puedes completar el pastónregistro directamente desde el móvil:

Entra en la web oficial desde tu smartphone y pulsa el botón naranja "REGÍSTRATE" . Rellena el formulario con tus datos personales, de contacto y credenciales. Puedes apoyarte en el asistente virtual integrado en la pantalla para simplificar el llenado de casillas. Acepta los Términos y Condiciones y confirma la creación del perfil.

Recuerda que para solicitar retiros deberás verificar tu cuenta subiendo la imagen de tu DNI/NIE desde la sección de usuario.

Acceder con una cuenta existente

Para realizar en pastón inicio sesión:

Haz clic en el botón "ENTRAR" situado en la parte superior derecha de la web móvil. Introduce tu nombre de usuario y contraseña. Si has guardado el acceso directo en la pantalla de inicio, podrás entrar de forma directa con un solo toque.

Cómo hacer un depósito y retirar dinero desde la app

El cajero web adaptado para móviles permite gestionar todas tus transacciones de manera ágil y segura.

Métodos de pago disponibles

Desde tu teléfono móvil puedes utilizar los mismos métodos que en la versión de escritorio:

Bizum: Ideal para pagos instantáneos desde la app de tu banco.

Billeteras móviles: Apple Pay y Google Pay para depósitos en un solo toque con autenticación biométrica.

Tarjetas bancarias: Visa y Mastercard.

Monederos electrónicos: PayPal.

Transferencia bancaria: Tarda un poco más.

Cómo realizar un depósito

Inicia sesión en tu cuenta desde el móvil.

Entra en la sección de tu cajero o pulsa sobre el icono de tu saldo.

Selecciona el método de pago que te sea más cómodo.

Introduce el importe deseado (mínimo 10 €) y confirma la transacción en la app de tu entidad bancaria o billetera.

Cómo solicitar una retirada

Comprueba que tu cuenta ha completado la verificación KYC (envío de DNI/NIE).

Entra en el apartado "Retirar" dentro del cajero.

Elige el método de cobro correspondiente (generalmente el mismo utilizado para ingresar) e indica la cantidad a retirar.

Cómo apostar desde la aplicación de Pastón

La versión móvil adapta toda la oferta deportiva para que puedas jugar tus apuestas con una sola mano.

Buscar un evento y tipos de apuestas

Utiliza el menú desplegable lateral o el buscador con icono de lupa para filtrar por deportes, ligas o partidos. La interfaz te permite navegar rápidamente entre los deportes, incluyendo la sección destacada de eSports. Una vez en el partido que prefieras, podrás consultar la herramienta "Insights", que indica estadísticas útiles sobre la apuesta en cuestión.

Realizar una apuesta

Pulsa sobre la cuota de la jugada que desees añadir a tu cupón.

En la parte inferior de la pantalla se desplegará automáticamente el cupón de apuestas.

Introduce la cantidad que deseas jugar, y si optas por varios pronósticos, puedes jugar la apuesta de forma simple o combinada. Si lo prefieres, puedes utilizar la función "Crear apuesta" para combinar varios mercados de un mismo encuentro.

Revisa las ganancias potenciales y confirma la apuesta.

Gestionar apuestas en vivo

En el apartado "En Vivo", la plataforma muestra los eventos que se disputan en tiempo real. Puedes repasar datos estadísticos instantáneos sobre el desarrollo del partido para fundamentar tu decisión antes de apostar.

Funciones principales de la app de Pastón

A pesar de no ser una app nativa instalable, la versión web móvil integra todas las herramientas del operador:

Apuestas en vivo: Acceso a cientos de mercados en directo con actualización de cuotas en tiempo real.

Cash Out: Función para cerrar apuestas anticipadamente y asegurar ganancias o reducir pérdidas antes de que termine el evento.

Promociones: Acceso completo a las ofertas activas, incluyendo torneos de casino, cashback y la "Cuota Maestra" .

Notificaciones web: Posibilidad de recibir avisos en el navegador del móvil sobre promociones o resolución de apuestas.

Streaming en directo: Retransmisión de eventos, con especial atención a torneos de eSports integrados directamente en la pantalla de apuestas vía Twitch.

Bono de bienvenida y promociones disponibles en la app

¿Existe un bono por descargar la aplicación?

No existe un bono específico por descarga, ya que el operador no cuenta con una app en las tiendas oficiales. Sin embargo, todas las promociones de bienvenida están 100% disponibles para usuarios que se registren o jueguen desde la versión web móvil.

Otras promociones desde la app

Bono sin depósito (Verano 2026): 60 € gratis al registrarte (30 € para apuestas deportivas con rollover 10x y 30 € para casino con rollover 50x, límite de ganancias de 30 € en cada sección). Paquete de bienvenida de Apuestas: Hasta 450 € en bonos repartidos en los 3 primeros depósitos (100% hasta 150 € en el 1º; 50% hasta 150 € + Freebet de 20 € en el 2º; 25% hasta 150 € + Freebet de 30 € en el 3º) con rollover 10x e ingreso mínimo de 10 €. Paquete de bienvenida de Casino: 300% hasta 1.500 € en los 3 primeros depósitos (300% hasta 500 € en cada uno durante periodos de 7 días) + 10 Cashspins por depósito en Bigger Bass Splash (rollover 40x, ganancias limitadas a 2x el bono). Promociones recurrentes: Cashback diario, carreras mensuales de apuestas para repartir 2.000 € en apuestas gratis y torneos semanales de Ruleta Lightning en el casino.

App de Pastón vs versión web

Caracteristica App Nativa (No disponible de momento) Versión Web Móvil (Oficial) Instalación Requiere descarga de tienda o APK Sin instalación (Acceso directo) Notificaciones Notificaciones Push nativas Notificaciones de navegador Apuestas en vivo Disponible Disponible con estadísticas e Insights Acceso rápido Desde icono en menú Desde acceso directo en pantalla de inicio Compatibilidad escritorio Exclusiva de móvil Mismo diseño y sincronización total

Problemas frecuentes y cómo solucionarlos

La aplicación no se instala

La aplicación de Pastón no se instala porque no existe. Si has intentado descargar un archivo llamado "Paston APK" o una app de las tiendas, ten por seguro que no son aplicaciones oficiales. Elimina el archivo y utiliza la versión web creando el acceso directo desde Chrome o Safari.

No puedo iniciar sesión

Verifica que estás introduciendo correctamente tu usuario y contraseña. Si has olvidado tus credenciales, pulsa en "¿Has olvidado tu contraseña?" en la pantalla de inicio de sesión para restablecerla mediante tu correo electrónico.

La app funciona lenta

Al funcionar desde el navegador web, la velocidad depende de la caché y de tu conexión. Borra el historial y las cookies del navegador móvil, o asegúrate de estar conectado a una red estable.

No puedo realizar un depósito

Asegúrate de que la aplicación bancaria de tu entidad (para Bizum o tarjetas) esté actualizada para autorizar la transacción mediante verificación en dos pasos. Si utilizas Apple Pay o Google Pay, comprueba que la tarjeta vinculada esté activa.

¿Vale la pena la versión web móvil de Pastón?

Si bien algunos usuarios prefieren contar con un software descargable, la versión web móvil de Pastón ofrece un rendimiento sobresaliente que suple con creces la ausencia de una app nativa.

La velocidad de navegación entre mercados en vivo, la fluidez al cargar juegos de casino, el uso de herramientas como Crear Apuestas o Cash Out, y la comodidad de realizar ingresos instantáneos con Bizum, Apple Pay o Google Pay hacen que la experiencia desde el smartphone sea impecable. Además, al no requerir descargas ni actualizaciones, no consume espacio en la memoria de tu teléfono ni expone tu dispositivo a archivos APK de procedencia dudosa.

Preguntas frecuentes sobre la app de Pastón

+ ¿Existe una app oficial de Pastón para descargar en Google Play o App Store? No. Pastón no dispone de aplicación nativa en las tiendas oficiales. Se accede exclusivamente a través de su página web adaptada para móviles. + ¿Qué ocurre si encuentro una app de Pastón en la App Store o un archivo APK en internet? No debes descargarla. Se trata de aplicaciones no oficiales o intentos de fraude por parte de marcas sin licencia que intentan copiar el nombre del operador. + ¿Puedo registrarme e ingresar dinero desde el móvil? Sí. El formulario de registro es el mismo que desde el ordenador, y el cajero móvil permite depósitos desde los mismos métodos de pago; Bizum, Apple Pay, Google Pay, tarjetas o PayPal. + ¿Cómo creo un acceso directo a Pastón en mi teléfono? En Android, abre Chrome, entra en paston.es, pulsa en los tres puntos y selecciona "Añadir a la pantalla de inicio". En iPhone, abre Safari, toca el botón "Compartir" y elige "Añadir a la pantalla de inicio". + ¿Puedo ver partidos en directo desde el navegador móvil? Sí, la versión web móvil integra retransmisiones en streaming (especialmente para torneos de eSports vía Twitch) y animación gráfica con estadísticas en vivo.

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