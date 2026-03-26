¿Se hunde el Sevilla? La lucha por no descender

El Sevilla atraviesa un momento crítico tras acercarse al descenso. Con nuevo técnico y poco margen de error, cada partido será clave para su futuro.

⚽️Mercado de descenso de LaLiga

Equipo Cuotas Real Oviedo 1.01 Levante 1.28 Mallorca 2.35 Elche 2.50 Alavés 3.25 Sevilla 5.00

Cuotas cortesía de Codere. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

🤔Un adiós con sabor a derrota

Con un balance en La Liga de 8 victorias, 7 empates y 14 derrotas, Matías Almeyda fue destituido de su cargo como entrenador del Sevilla. Los números terminaron pesando en un equipo que nunca logró consolidar una línea de rendimiento estable a lo largo de la temporada.

La derrota en casa frente al Valencia fue un golpe durísimo, marcando un punto de quiebre para un conjunto que pasó de transitar sin grandes preocupaciones en la mitad de la tabla a quedar peligrosamente cerca de la zona de descenso.

Con apenas 2 victorias en los últimos 12 partidos, Sevilla se ha hundido lentamente hasta ubicarse a solo 3 puntos y 3 posiciones del descenso, reflejando una caída sostenida en su rendimiento y en su confianza competitiva.

Aunque el equipo llegó a ilusionar en el arranque de la temporada bajo el mando de Almeyda, terminó quedándose sin argumentos ofensivos y, aún más preocupante, sin solidez defensiva. Su salida en un momento crítico puede representar un impulso anímico, pero también el riesgo de profundizar la crisis de uno de los históricos de La Liga.

👑El camino de Luis García Plaza para salvar al Sevilla

Nueve partidos clave serán el gran reto para Luis García Plaza, quien asumió el cargo con la misión de revertir la dura situación del Sevilla. El nuevo técnico llega en un momento límite, donde cada punto puede marcar la diferencia entre la permanencia y el descenso.

El DT español cuenta con experiencia en este tipo de escenarios, especialmente en contextos de ascenso y lucha por no descender. Su trayectoria está marcada por logros importantes como el ascenso con el Mallorca y más recientemente con el Deportivo Alavés, lo que respalda su capacidad para manejar la presión.

Ahora tendrá la difícil tarea de alejar al Sevilla de la zona roja en una serie de partidos que serán, literalmente, de vida o muerte. No hay margen de error, y el equipo necesita reaccionar de inmediato si quiere mantenerse en la máxima categoría.

El calendario no da tregua, con rivales de alto calibre como el Real Madrid, el Atlético de Madrid y el Villarreal, equipos ante los cuales Sevilla no ha logrado estar a la altura esta temporada. A esto se suman duelos exigentes frente al Celta de Vigo y la Real Sociedad, que atraviesan un buen momento en la tabla.

Aun así, habrá enfrentamientos directos por la permanencia donde no se puede fallar, como ante el Real Oviedo y el Levante. Más allá del rendimiento, lo urgente para Sevilla es sumar resultados que le permitan tomar aire en una lucha por el descenso que no da espera.

🥅¿Es Sevilla una verdadera opción para el mercado de descenso?

Las dos últimas derrotas ante el Barcelona y el Valencia marcaron un antes y un después para el Sevilla. El equipo pasó de la relativa comodidad de la mitad de la tabla a mirar de frente la zona de descenso, encendiendo todas las alarmas en el tramo decisivo de la temporada.

Este bajón contrasta con la mejora de varios rivales directos. Equipos como el Girona y el propio Valencia han logrado tomar aire, alejándose parcialmente de la zona roja y complicando aún más el panorama para un Sevilla que ha perdido impulso en el peor momento.

En este contexto, el conjunto andaluz deberá seguir muy de cerca a sus competidores más cercanos, teniendo como principal referencia al Mallorca.

Todo apunta a que equipos como el Levante y el Real Oviedo difícilmente saldrán del fondo, por lo que la lucha real se centra en evitar el puesto 18, con clubes como el Elche, el Deportivo Alavés, Mallorca y ahora Sevilla involucrados.

Aunque por historia reciente parecería impensado ver al Sevilla descendiendo, la realidad es mucho más apretada. Una cuota cercana a 5 para su descenso, estando a solo 3 puntos de la zona roja, representa una oportunidad interesante, especialmente considerando la incertidumbre que genera el cambio de entrenador.

El mercado de descenso ofrece opciones aparentemente más claras, con cuotas entre 2 y 3 para equipos como Mallorca y Elche, que están más comprometidos en la parte baja. Sin embargo, si tras la llegada de Luis García Plaza el Sevilla no muestra una reacción inmediata, podría convertirse en una alternativa seria dentro de este escenario.

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