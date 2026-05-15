Por qué confiar en el resurgimiento del Sevilla en el final de LaLiga

Tras haber estado en puestos de descenso hace menos de dos semanas, el Sevilla sueña de repente con Europa. ¿Es buen momento para apostar a que su racha triunfal continuará?

Un Real Madrid sumido en el caos visita el Ramón Sánchez-Pizjuán este fin de semana y, viendo el estado de forma actual, el Sevilla se sentirá más que capaz de sacar los 3 puntos.

Mercados Sevilla vs Real Madrid Cuota ⭐ Más de 2.5 goles 1.75 Sevilla gana y ambos equipos marcan 5.20 Akor Adams marca en cualquier momento 2.50

Cuotas cortesía de 1xBet. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

⚪El repentino despertar del Sevilla dispara el sueño europeo

A falta de solo dos jornadas para el cierre de LaLiga, la clasificación está que arde. Solo seis puntos separan a la Real Sociedad (8º) del Levante (19º). El Sevilla forma parte de ese grupo de equipos que todavía navegan entre el abismo del descenso y la gloria de los puestos europeos.

Hace apenas quince días, los andaluces ocupaban puestos de descenso antes de un duelo vital en casa contra la Real Sociedad. Ganaron aquel encuentro por 1-0, pero el panorama volvió a oscurecerse el pasado sábado.

El Sevilla perdía 0-1 a falta de 10 minutos para el final en el Sánchez-Pizjuán frente a un rival directo como el Espanyol. Sin embargo, protagonizaron una remontada épica con goles de Andrés Castrín y Akor Adams para sellar un 2-1 definitivo.

Ese triunfo los llevó hasta los 40 puntos, una cifra que, aunque esperanzadora, difícilmente garantizaba la permanencia. No obstante, la remontada por 2-3 lograda el miércoles en el campo del Villarreal ha disipado casi por completo los fantasmas del descenso para los de Nervión.

La decisión de sustituir a Matías Almeyda por Luis García Plaza en marzo ha terminado siendo un acierto total. Tras un inicio algo dubitativo, el nuevo técnico ha logrado cuatro victorias en sus siete encuentros disputados. Si consiguen el pleno de puntos en las dos finales que quedan ante Real Madrid y Celta de Vigo, la clasificación para Europa podría dejar de ser una utopía.

Con el Sevilla en la 12ª posición con 43 puntos, el escenario sigue siendo complejo. No pueden superar al Celta (6º) y la Real Sociedad ya tiene asegurada su plaza en la Europa League tras ganar la Copa del Rey. Por lo tanto, el equipo de García Plaza necesita recortar una distancia de 5 puntos con el Getafe para tener opciones de ir a la Conference League.

👊¿Podrán castigar a un Real Madrid dividido?

El Real Madrid, que ya no se juega nada en la competición doméstica, visita el Sánchez-Pizjuán este domingo. Con los múltiples incendios abiertos en el vestuario visitante, este Sevilla al alza tiene una oportunidad de oro para sacar tajada.

La semana pasada se filtraron noticias sobre dos enfrentamientos físicos entre jugadores del conjunto blanco. A esto se suma el clima de hostilidad hacia su máximo goleador, Kylian Mbappé, quien fue abucheado en el Santiago Bernabéu el pasado jueves. Con problemas en la confección del once y la incertidumbre sobre el banquillo, es poco probable que veamos la mejor versión de los visitantes.

El Sevilla ha demostrado sobradamente en sus últimos compromisos que tiene gol. Han visto portería en sus últimos cuatro partidos y suman cinco tantos en apenas 100 minutos de juego desde que iniciaron la remontada ante el Espanyol.

El "Ambos equipos marcan" se ha dado en el 61% de los partidos del Sevilla como local y en el 56% de las salidas del Real Madrid en esta Liga. Un pronóstico a favor de la victoria local en un partido donde ambos marquen tiene una cuota muy atractiva que merece ser considerada. Los locales llegarán con la confianza que da recordar el 4-1 al Barcelona en octubre, o el reciente 2-1 cosechado ante el Atlético de Madrid en este mismo escenario.

El mercado de "Más de 2.5 goles" también presenta un gran valor, con una probabilidad implícita del 57%. Los partidos ligueros del Sevilla promedian 2.89 goles esta temporada. Además, el 56% de sus duelos en casa y el 56% de los desplazamientos del Real Madrid han terminado con al menos tres goles en el marcador.

Akor Adams ha sido el gran artífice de que el Sevilla haya sacado la cabeza del pozo. El nigeriano ha marcado el gol de la victoria en las dos últimas jornadas, elevando su cuenta personal a 10 goles en 30 partidos de liga.

Teniendo en cuenta que solo ha sido titular en 20 ocasiones, es una cifra envidiable para un delantero en un equipo que ha sufrido tanto. Adams será la principal amenaza ofensiva de los locales este fin de semana. Su cuota en un operador o casa de apuestas para marcar en cualquier momento ofrece un valor excelente.

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