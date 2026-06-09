Cómo apostar a la reconstrucción veraniega del Real Madrid

Florentino Pérez ha sido reelegido como presidente del Real Madrid con la promesa de un fichaje galáctico. Aquí te contamos cómo apostar a los movimientos del club blanco en este mercado de fichajes.

Según Florentino, los blancos harán pronto una oferta récord por un jugador de élite y se esperan varias incorporaciones a lo largo de los próximos meses.

⚪Se convertirá en jugador del Real Madrid en el mercado de verano

Jugador Cuota ⭐ Rodri 2.60 Enzo Fernández 2.87 Sandro Tonali 11.00

Cuotas cortesía de LeoVegas. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

⚽¿Qué posiciones necesita reforzar el Real Madrid?

Tras las elecciones presidenciales, todo apunta a que José Mourinho será confirmado como el nuevo entrenador del Real Madrid. Este nombramiento condicionará por completo el perfil de los futbolistas que se buscarán este verano.

De hecho, ya se han cerrado los acuerdos para traer a Denzel Dumfries e Ibrahima Konaté al Santiago Bernabéu, quienes llegarán para relevar a Dani Carvajal y David Alaba en la línea defensiva. A menos que se produzcan salidas inesperadas, no parece probable que haya más movimientos en la zaga. Además, el Real Madrid tiene la portería más que cubierta con Thibaut Courtois y Andriy Lunin.

En la delantera y el extremo izquierdo, los blancos también están bien servidos. Endrick regresará este verano para competir en el ataque con Kylian Mbappé y Gonzalo García. Por su parte, Vinícius Júnior debería seguir haciendo de las suyas desde la banda izquierda, a menos que Mourinho se decante por un sistema con dos delanteros.

Si el técnico optara por ese esquema, se descartaría la necesidad de fichar a un extremo derecho de primer nivel. Michael Olise habría sido la incorporación soñada para ese puesto; sin embargo, Florentino ya ha confirmado que el francés no es el objetivo de esa oferta récord que planea el club.

La línea que requiere una mejora más urgente es, sin duda, el centro del campo. El Real Madrid no ha logrado llenar el vacío que dejó Toni Kroos tras la retirada del metrónomo alemán en 2024. Para colmo, la salida de Luka Modric el verano pasado agravó la alarmante falta de alternativas creativas.

Arda Güler es el perfil más parecido a un organizador de juego que tiene el Real Madrid en plantilla, pero su hábitat natural está en posiciones más adelantadas. En cualquier caso, es probable que Mourinho prefiera opciones de corte mucho más combativo para la medular.

El nuevo estratega luso podría reubicar a Jude Bellingham y a Fede Valverde como interiores abiertos. Con la marcha prevista de Dani Ceballos y las serias dudas que rodean el futuro de Aurélien Tchouaméni, se da por hecho que llegarán al menos dos centrocampistas puros.

Y como Mourinho no es un entrenador que destaque precisamente por moldear jóvenes promesas, lo lógico es que exija futbolistas con un rendimiento inmediato y de calidad contrastada.

🔎Jugadores por los que apostar para llegar al Bernabéu

El gran objetivo en la agenda del Real Madrid parece ser Rodri. Con la marcha de Pep Guardiola del Manchester City, este se presenta como el momento idóneo para que el internacional español regrese a su país. El ex del Atlético de Madrid ya ha dejado caer que vería con buenos ojos un posible traspaso al Bernabéu.

A primera vista, encajaría a la perfección en un Real Madrid dirigido por Mourinho. El mediocentro del City posee tanto el despliegue físico como la excelente salida de balón necesarios para brillar con luz propia. Podría ser el fichaje clave para devolverle el equilibrio a un equipo que lo ha echado muchísimo de menos los dos últimos años.

Aunque la campaña 2025/26 no fue la mejor para él debido a una grave lesión, firmó unos números de 1.4 entradas y 1.4 pases clave por partido en la Champions League. Con una probabilidad implícita del 38.5%, apostar en tu casa de apuestas por la llegada de Rodri al gigante español este verano ofrece un valor incuestionable.

Otro nombre que ha sonado con mucha fuerza en las oficinas del Real Madrid durante los últimos días es el de Enzo Fernández. Se trata de una opción más polivalente que Rodri, gracias a su facilidad para descolgarse y jugar en posiciones más avanzadas. Podría haber sitio para ambos en el once, especialmente si Mourinho implementa un sistema 4-4-2 con un rombo en el medio.

El futbolista del Chelsea ha completado una gran temporada firmando 10 goles y cuatro asistencias en 36 partidos de la Premier League. Además, promedió 1.9 pases clave por encuentro y podría forzar su salida si el interés de los blancos se vuelve formal. Esto nos indica que el jugador de 25 años es una opción muy atractiva para meter en tu boleto de apuestas veraniego.

En el radar del Real Madrid también podría estar Sandro Tonali, otro centrocampista de la Premier League. Aunque el italiano no ha protagonizado tantos rumores para vestir de blanco, esto se refleja en una cuota muy alta que le da un gran atractivo.

Su incansable capacidad de trabajo y su precisión para distribuir el juego en largo lo convierten en un perfil ideal para el estilo de Mourinho. En la última Champions League, Tonali promedió 1.5 entradas y 1.3 intercepciones por partido.

El Newcastle tendrá la presión de vender para recaudar fondos y reestructurar su plantilla. Con una probabilidad implícita del 9,1%, Tonali se presenta como una gran apuesta arriesgada ("outside bet") para recalar en la capital de España. Puedes buscar esta opción en tu operador de confianza.

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