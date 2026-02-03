Oponerse al actual favorito de la Europa League es una jugada de valor

El Aston Villa ha superado tanto su xG como su xGA en la Europa League. Con un camino difícil hacia la final de la UEL, el Villa parece demasiado vulnerable para respaldarlo ahora.

Los siguientes tres equipos favoritos en las cuotas para ganar la UEL han generado más xG que el Villa hasta ahora en esta campaña. ¿A quién deberíamos respaldar para llegar hasta el final?

🏆Mercado de ganador de la Europa League

Cuotas

Ganador de la UEL Cuotas ⭐ Aston Villa 3.75 Roma 8.00 Lyon 9.00 Porto 10.00

Cuotas cortesía de LeoVegas.

🔎Evaluando las credenciales del Villa y sus rivales cercanos por el trofeo de la Europa League

El Villa de Unai Emery es el favorito de las casas de apuestas para levantar la Europa League 2025/26 en mayo. Con el cuadro de octavos de final comenzando a tomar forma, podemos trazar el posible camino del Villa hacia la final.

Después de una remontada en casa por 3-2 sobre el RB Salzburg en su último partido de la fase de grupos, el Villa logró un puesto entre los ocho primeros. Se enfrentarán al FK Crvena Zvezda, PAOK, Celta Vigo o LOSC Lille en los octavos de final.

El Lille sería, posiblemente, el rival más difícil del Villa en octavos de final. El equipo francés registró un xG más alto (1.70) que el Villa (1.59) en la fase de grupos. El Lille parece estar reservando su mejor rendimiento para la Europa League esta campaña. Ocupan el 5º puesto en la Ligue 1, a 16 puntos del PSG y atraviesan una racha de cuatro derrotas consecutivas.

Los posibles rivales de cuartos de final del Villa podrían ser AS Roma o SC Freiburg. Esto los enfrentaría a los Giallorossi, quienes son actualmente los segundos favoritos en el mercado de ganadores de la Europa League.

La Roma de Gian Piero Gasperini se enfrentará a Dinamo Zagreb, Genk, Brann o Bolonia en octavos de final. Un encuentro de octavos de final totalmente italiano no sería ideal para la Roma.

El Bolonia registró el xG más alto (2.30) en la fase de liga de la UEL. Además, están invictos contra la Roma en sus últimos cuatro encuentros en casa, lo que hace que el primer partido sea un desafío complicado para la Roma.

Con muchas sorpresas potenciales en el horizonte tanto para Villa como para Roma, nuestra atención se centra en el otro lado del cuadro. Uno o dos equipos parecen tener un camino más claro hacia las etapas finales de la competición.

🤔¿Cómo están las cosas en el otro lado del cuadro de la UEL?

Midtjylland, Real Betis, FC Porto y Braga terminaron entre los seis primeros de la fase de liga de la UEL. Este cuarteto parece tener un camino más fácil a través de las rondas iniciales de eliminación directa que Aston Villa o Roma.

Midtjylland y Real Betis se enfrentarán a uno de Panathinaikos, Viktoria Plzen, Fenerbahce o Nottingham Forest. Cualquiera de los equipos que evite al Forest o Fenerbahce seguramente tendrá una gran oportunidad de llegar a los cuartos de final.

Panathinaikos (1.56) y Viktoria Plzen (1.35) registraron las 18ª y 27ª mejores métricas de xG durante la fase de liga de la UEL. El Plzen superó enormemente su xGA (0.38 vs 1.56). Por lo tanto, volver a su forma típica sería devastador para sus esperanzas de eliminación directa.

Porto o Braga probablemente esperen al Midtjylland o al Real Betis en cuartos de final, salvo sorpresas de los ganadores de los play-offs de eliminación. Al igual que el Lille, el Braga se ha quedado muy atrás en el ámbito doméstico esta temporada. Ocupan el 4º puesto, a diez puntos del tercero, Benfica, en la Liga Portugal.

El Porto está arrasando con los equipos a nivel nacional. Han ganado 18 de sus primeros 20 partidos de liga, concediendo 6 goles en 20 partidos. Sus métricas de xG y xGA también se mantienen. Solo las superaron por un total de 0.04 goles. El Porto de Francesco Farioli sería, por lo tanto, el rival más difícil en los cuartos de final para Midtjylland o Real Betis.

El Midtjylland terminó la fase de liga como máximo anotador junto al Lyon. Han marcado 48 goles en 18 partidos a nivel nacional esta temporada.

Mientras tanto, el Real Betis acabó cuarto en la fase de liga, perdiendo solo uno de sus ocho partidos. El club andaluz ha perdido solo cinco de sus 22 partidos de liga. Su forma en casa es sólida, promediando 2 puntos por partido en LaLiga y 2.50 puntos por partido en la UEL.

El valor en el mercado está en apoyar a cualquiera de los equipos que se enfrente al ganador del Panathinaikos vs Viktoria Plzen (Midtjylland o Real Betis). También vale la pena apoyar al Porto, especialmente si se miden al ganador del Ludogorets vs Ferencvaros. Estos equipos tienen más probabilidades de evitar a Villa y Roma hasta, al menos, la etapa de semifinales.

