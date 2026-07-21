España, favorita para la Eurocopa 2028 tras su triunfo en el Mundial

El dominio de España, especialmente en defensa, se subestimó enormemente durante el Mundial 2026. Si mantienen esa solidez, están en una posición inmejorable para revalidar su título europeo.

Con un núcleo joven consolidado, un seleccionador que encaja a la perfección y un talismán que aún no ha tocado techo, resulta fácil entender por qué España tiene todo a favor para ganar la Eurocopa 2028.

Selección Cuotas a ganador absoluto - Eurocopa 2028 España 5.00 Francia 5.00 Inglaterra 5.50 Portugal 8.25 Alemania 9.50 Países Bajos 16.00

Cuotas cortesía de Interwetten. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🔴La Roja, perfectamente lista para seguir reinando en el futuro cercano

El triunfo de España en el Mundial de 2026 la ha situado directamente en la cúspide de los pronósticos de cara a la Eurocopa 2028. No se trata solo de haber levantado el título más prestigioso del fútbol internacional, sino de la contundencia y la solvencia con la que lo logró. Los hombres de Luis de la Fuente demostraron lo que pueden generar el control de juego y la autoridad defensiva en una fase final.

A pesar de arrancar con un empate a cero ante Cabo Verde, la selección española encontró rápidamente su velocidad de crucero. Tras el debut, los campeones del mundo encadenaron una racha de siete victorias consecutivas que los condujo a su segunda Copa del Mundo. Aunque sus 14 goles convertidos supusieron la cifra más baja de los cuatro semifinalistas, España fue el equipo que más lo intentó, sumando un total de 140 remates a puerta.

Las tropas de De la Fuente firmaron un auténtico máster de orden defensivo durante todo el torneo. La Roja encajó tan solo un gol en sus 8 compromisos, con Bélgica siendo la única capaz de batir su portería en cuartos de final. España registró un xGA (goles esperados en contra) de 2.37, el más bajo de toda la competición a pesar de haber disputado el máximo de partidos posibles.

La Roja promedió un xGA de apenas 0.30 por 90 minutos, la media más baja del Mundial. Además, limitó a sus rivales a una media de 5.75 disparos por partido; solo Canadá registró un dato sensiblemente mejor (5.40), aunque jugando tres encuentros menos.

Estas cifras dejan claro hasta qué punto España es un equipo completo a día de hoy. No es ninguna sorpresa que las casas de apuestas la señalen como la gran candidata para ganar la Eurocopa 2028.

💪España demuestra que sabe golpear en las grandes citas

España se midió en semifinales a Francia, que partía como la gran favorita del operador antes del torneo para colarse en la gran final. Sin embargo, los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro sellaron el billete de La Roja para el partido decisivo.

En la gran final, los campeones del mundo de 2026 impusieron su ley de principio a fin. El conjunto de De la Fuente dominó a placer con un 65% de posesión de balón. España anuló por completo a Argentina, que se convirtió en la primera selección de la historia en quedarse 90 minutos sin realizar un solo remate en una final mundialista.

Los datos reflejan a la perfección esa muralla defensiva: La Roja dejó a la Albiceleste en dos intentos totales y cero disparos a puerta, mientras que en ataque generó 20 aproximaciones y 12 remates entre los tres palos. Pero el dominio español no fue exclusivamente defensivo. Emiliano Martínez se vio obligado a realizar 11 paradas, el registro más alto para un portero en una final de Copa del Mundo desde 1966.

⚽Un bloque joven diseñado para marcar época

Los argumentos a favor de un nuevo título europeo en 2028 no se reducen únicamente a lo visto en este Mundial. Esta plantilla tiene margen para ser aún mejor dentro de dos años.

De la Fuente encaja como un guante con este vestuario, al que conoce a la perfección tras haber dirigido a muchos de ellos en las categorías inferiores de la Selección. El propio seleccionador no ha dudado en calificar a su centro del campo como el mejor del mundo.

Lamine Yamal es el máximo exponente de lo que esta continuidad puede ofrecer de cara a la cita de 2028. Fue titular en la final, disputó los 120 minutos y fue el gran catalizador del peligro ofensivo de España. Sus cuatro remates en el partido definitivo fueron el registro más alto de cualquier jugador sobre el césped.

De la Fuente ya ha destacado en rueda de prensa que Yamal se muestra ahora mucho más maduro, asentado y con una lectura de juego superior a la de hace un año. Y la tendencia apunta a que seguirá creciendo. España llegará a la Eurocopa 2028 con uno de los atacantes más desequilibrantes del planeta en sus filas.

Con 19 años y 6 días, Yamal se convirtió en el tercer jugador más joven en jugar una final de la Copa del Mundo. Aunque solo firmó un gol en tierras norteamericanas, sus actuaciones individuales acapararon todos los focos. Su impacto en el juego es incuestionable y, tras dos años más de evolución, su nivel puede ser sencillamente imparable.

👀Los rivales habituales no lo pondrán fácil

Francia seguirá siendo el rival a batir tras caer en semifinales ante España. Los galos inician un nuevo capítulo tras la salida de Didier Deschamps. Si los rumores son ciertos, Zinedine Zidane está listo para tomar las riendas del banquillo. Con el talento que tienen a su disposición, volverán a ser una amenaza directa.

Inglaterra también merece ser tratada como una alternativa firme al título y no como un proyecto que empieza de cero. Se espera que Thomas Tuchel continúe al mando hasta la Eurocopa que jugarán como locales, por lo que no conviene descartar a los creadores del fútbol en ningún pronóstico.

Por su parte, otras potencias continentales como Alemania, Portugal y Países Bajos han visto cómo sus entrenadores dejaban el cargo tras el torneo. Esas selecciones necesitarán un tiempo de transición para adaptarse a las ideas de sus nuevos técnicos.

🔥El pragmatismo de España libera todo su potencial

Tras la falta de eficacia para romper el cerrojo de Cabo Verde en el debut mundialista, se generaron dudas sobre la candidatura de España. Sin embargo, aquel día se toparon con un guardameta y una zaga inspirados que rindieron por encima de sus posibilidades, contando además con la fortuna de no encajar.

Levantar la Copa del Mundo no garantiza automáticamente el éxito en la Eurocopa 2028, pero sí reafirma a España como la selección más en forma del fútbol mundial. La Roja afronta el ciclo como vigente campeona del mundo, con un técnico totalmente consolidado, una columna vertebral muy joven y la certeza absoluta de que su modelo táctico funciona contra cualquier gigante del planeta.

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