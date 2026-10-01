El Barcelona promete seguir arrasando con sus apuestas de ataque

Con pleno de victorias en todas las competiciones en lo que va de temporada, el Barça se perfila como el equipo a batir tanto en España como en Europa.

Barcelona - Mercados de apuestas de ataque

Mercado Cuota ⭐ Ganador de la Champions League 5.00 Hándicap -3 del Barcelona vs Getafe 2.25 Hándicap -2 del Barcelona vs Galatasaray 2.50

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

El Barça de Flick, más fuerte que nunca pese a las bajas

Antes de empezar la temporada existían dudas razonables sobre cómo se formaría el ataque del Barcelona, dadas las salidas de Robert Lewandowski y Ferran Torres, sus dos delanteros principales. El club tampoco logró hacerse con Julián Álvarez, su objetivo en el Atlético de Madrid.

Con 36 goles marcados en ocho partidos en todas las competiciones, esas preocupaciones se han disipado rápidamente. La decisión de Hansi Flick de utilizar a Raphinha en una nueva posición central ha dado unos frutos espectaculares. El brasileño acumula 12 goles y tres asistencias en solo siete partidos de liga.

El Barça promedió unos notables 2,5 goles por cada 90 minutos en LaLiga 2025/26. Con Lamine Yamal recuperado de sus problemas físicos de final de la temporada pasada y de vuelta a su mejor nivel, el equipo está mejor que nunca. El canterano suma siete goles y cuatro asistencias, mientras que Fermín López también ha realizado muchas aportaciones importantes.

Con un Real Madrid de José Mourinho que ya ha perdido dos veces, las esperanzas de una lucha por el título competida se desvanecen. El Barça es un equipo mucho más completo y ya es favorito para ganar LaLiga.

Los apostantes pueden encontrar mejor valor respaldando al conjunto azulgrana para ganar la Champions League, con una probabilidad implícita del 20 %. Esas cuotas inevitablemente se recortarán si el equipo sigue anotando a este ritmo, algo que parece probable dado el calendario favorable que tiene por delante.

Un ataque imparable

El Barcelona promedia 1,83 goles más por partido que el Real Madrid en LaLiga. Su cosecha de 31 goles es solo ligeramente superior a su xG acumulado de 28,54, lo que pone de relieve que su producción creativa también ha aumentado esta temporada, con jugadores como Rodri y Anthony Gordon en la plantilla.

En el Camp Nou, ningún equipo español parece capaz siquiera de plantar cara al Barça. Desde el inicio de la temporada pasada, han ganado los 22 partidos que han disputado como locales en LaLiga. El equipo de Flick promedió 3,23 goles por partido en ese periodo.

Con 12 goles anotados en sus dos últimos partidos en casa en liga, el ataque del Barça atraviesa un momento irresistible. El equipo generó un récord de LaLiga de 6,74 xG en su último partido como local, ante el Racing de Santander.

No contarán con tanto espacio en su próxima cita ante un Getafe de marcado perfil defensivo. Los Azules solo han encajado siete goles en siete partidos, aunque todavía no se han medido a ninguno de los cuatro primeros clasificados de la temporada pasada.

Yamal es capaz de desarbolar incluso los bloques bajos más efectivos. Ha contribuido con ocho goles y seis asistencias en sus últimos seis partidos con el club. Esa forma sugiere que los próximos rivales seguirán sufriendo ante el Barça.

¿Seguirán los catalanes anotando tras el parón internacional?

Raphinha sufrió una lesión durante su participación con Brasil, aunque todavía no ha sido descartado para los próximos partidos del Barcelona. Es algo que los apostantes deben vigilar de cerca.

Gordon, Gabriel Jesús y Karim Adeyemi son opciones disponibles arriba si el exjugador del Leeds no llega a tiempo para el partido ante el Getafe. Los tres han rendido bien desde su llegada al club en verano. Esa profundidad ofensiva será probablemente clave en las próximas semanas y meses.

El Barcelona ha ganado sus últimos ocho partidos como local ante el Getafe. La pasada temporada generaron cinco grandes ocasiones en una victoria por 3-0 en este mismo duelo. Dada la mejora ofensiva del equipo esta temporada, el conjunto blaugrana ofrece buen valor como apuesta con cuota superior a la par en el hándicap -3.

La Champions League es claramente una prioridad importante para Flick y su equipo esta temporada. Han dominado en el ámbito doméstico desde la llegada del técnico alemán en 2024, pero la gloria europea sigue siendo la frontera final.

El Barça apunta a una victoria contundente ante el Galatasaray en la Jornada 2. Tras golear 5-1 al Feyenoord, su ataque promete volver a funcionar también en la competición continental.

El Galatasaray cayó 4-0 ante un Trabzonspor inspirado por Mohamed Salah en su último partido. El equipo de Okan Buruk también perdió 3-1 ante el Sporting CP en la Jornada 1 de la Champions League. Desde el inicio de la temporada pasada, el conjunto portugués ha anotado 1,08 goles menos por partido que el Barcelona en la competición.

Esos resultados refuerzan la idea de que un Barça tan goleador merece respaldo con un hándicap -2 en Estambul. Una victoria tan contundente también podría provocar un movimiento importante en el mercado de ganador. Eso sugiere que el equipo de Flick es una opción inteligente a su precio actual.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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