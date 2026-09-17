Los principales candidatos a ser el máximo goleador de la Champions League 2026/27 son Erling Haaland, Harry Kane, Ousmane Dembélé, Raphinha, Mbappé y Torres.

Máximo goleador Champions League 2026/27 Cuota ⭐ Kylian Mbappé 6.00 Erling Haaland 6.50 Harry Kane 7.00 Ousmane Dembélé 10.00 Ferran Torres 11.00 Raphinha 13.00

Cuotas cortesía de Sportium. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

👑Kylian Mbappé: el líder del mercado tiene margen de mejora en la competición

Tras un verano eléctrico con Francia en el Mundial 2026, Kylian Mbappé es, como era de esperar, el principal candidato en el mercado de máximo goleador de la Champions League.

Dejó claro por qué es el favorito en la victoria del Real Madrid por 2-1 ante el Inter de Milán en el Bernabéu, durante la fase de liga. El francés anotó el primer gol del partido y fue elegido mejor jugador del encuentro por FotMob.

Acumuló 0,64 xG e incluso realizó dos contribuciones defensivas destacadas. Mbappé dirigió a puerta los 4 remates que intentó. También desperdició dos ocasiones claras para ampliar su cuenta. Aun así, el hecho de que esté generando tantas oportunidades resulta alentador para quienes apuestan por él en este mercado.

Mbappé terminó la pasada campaña de Champions League como máximo goleador de la competición con 15 tantos. Un gol tempranero difícilmente va a cambiar su posición en la carrera.

Su forma en LaLiga sugiere que está en plena forma. Ha marcado 7 goles en 6 apariciones domésticas, con una media de calificación de FotMob de 8,47.

📊 Erling Haaland: sólido volumen de disparos en el arranque con el City

El delantero noruego de 26 años es considerado el gran rival de Mbappé para el Botín de Oro de la Champions esta temporada, al menos según las cuotas. No sorprende, teniendo en cuenta su doblete en la victoria del Manchester City por 2-0 ante el Oporto.

Haaland lleva tiempo consolidado como uno de los grandes goleadores del fútbol mundial. Su velocidad y su presencia física lo hacen casi imposible de marcar dentro y fuera del área.

Promedia un gol por partido en la Premier League y parece estar trasladando esa forma a la Champions. Haaland promedió 8,9 con FotMob ante el Oporto, con 1,33 xG y 4 disparos a puerta de 6 intentos.

El único inconveniente para Haaland es que el City es actualmente sexto favorito para levantar el trofeo. Esto significa que hay otros 5 equipos considerados con mejores opciones de llegar lejos hasta la final. Si el conjunto de Enzo Maresca cae antes de lo esperado, esto perjudicaría las opciones de Haaland en la lucha por el Botín de Oro.

⚽Harry Kane: el dominio del Bayern lo mantiene en la pelea

Harry Kane tuvo un verano muy exigente, capitaneando a Inglaterra en el Mundial 2026. Muchos consideraron que el experimentado delantero no estuvo a su mejor nivel con los Tres Leones.

Además, solo ha marcado una vez en 3 apariciones en la Bundesliga. Ese ritmo goleador está muy por debajo del que ha mostrado en sus últimas temporadas con la camiseta del Bayern.

Kane dio señales de recuperar su mejor versión en la victoria del Bayern por 5-0 sobre el Bodø/Glimt, anotando un gol y dando una asistencia. Sin embargo, solo logró 2 disparos a puerta de 6 intentos.

Sus cuotas probablemente reflejan de forma justa tanto su reputación como la línea ofensiva del Bayern. Kane debería seguir beneficiándose de las ocasiones creadas por futbolistas como Michael Olise, quien registró 3 contribuciones de gol ante los noruegos.

🔍Ousmane Dembélé: un posible caso de valor si el PSG mantiene su gran arranque

Ousmane Dembélé no ha marcado en ninguna de sus 3 apariciones en la Ligue 1 con el PSG en lo que va de temporada. Sin embargo, estuvo muy afilado en la goleada por 6-1 de Les Parisiens ante el Slovan Bratislava, anotando 2 goles y repartiendo 2 asistencias más.

Terminó ese partido con una calificación de FotMob casi inapelable de 9,7. El actual Balón de Oro claramente guarda su mejor fútbol para la Champions League.

Existe un argumento sólido para apostar por Dembélé si el PSG opta por rotarlo más en la Ligue 1. La amplia plantilla de Les Parisiens les permite mantener frescos a sus jugadores clave para la Champions. Esto podría darle a Dembélé una gran ventaja sobre futbolistas como Kane y Haaland, que podrían necesitar jugar todo lo posible en sus respectivas ligas domésticas.

Cuando un jugador arranca la Champions con dos goles, 10 disparos y 14 toques en el área rival, hay que prestarle atención. Con una probabilidad implícita modesta del 11,11 %, Dembélé podría ofrecer verdadero valor si el PSG vuelve a hacer una campaña larga en el torneo.

🚀Ferran Torres: un comienzo contundente lo convierte en otra opción de valor

Dembélé casi quedó eclipsado por su compañero en el PSG, Ferran Torres, en la victoria ante el Slovan Bratislava. Torres firmó un hat-trick espectacular ante los eslovacos partiendo de un xG de apenas 0,53.

Esto demuestra lo eficaz que fue el exdelantero del Barcelona de cara a portería. Los tres disparos a puerta que realizó terminaron en gol.

El autor del gol que le dio el Mundial 2026 a España tiene claramente algo que demostrar tras salir forzado del Barcelona este verano. Torres también ha marcado 3 goles en 4 partidos de Ligue 1 en el arranque de la temporada doméstica 2026/27. Es, sin duda, un futbolista en gran momento de forma.

Para quienes confíen en que el PSG vuelva a firmar una campaña larga, llegando a semifinales o más allá, combinar a Dembélé y Torres en este mercado podría ser una opción interesante.

Para que el equipo de Luis Enrique alcance las semifinales o la final, probablemente necesitará que ambos jugadores den un paso al frente y marquen con regularidad.

🔥Raphinha: el brasileño parece estar floreciendo como falso nueve del Barça

Raphinha podría ser la mejor opción de valor en las cuotas máximo goleador de la Champions League ahora mismo. El futbolista de 29 años está disfrutando de su nuevo rol como falso nueve del Barcelona, con Hansi Flick prescindiendo de un delantero de referencia.

El exjugador del Leeds United ha sido letal de cara a portería, con 9 goles en 6 apariciones en LaLiga. El brasileño también arrancó de la mejor manera posible en la fase de liga de la Champions.

Marcó un doblete en el 5-1 con el que el Barça arrolló al Feyenoord. Actualmente se encuentra en el percentil 95,9 de FotMob en xG a puerta y xG. Además, está en el percentil 93,9 en xG sin penaltis, lo que demuestra su calidad en juego abierto.

Al igual que Torres, Raphinha no es un delantero centro tradicional, pero el enfoque ofensivo agresivo del Barcelona hace que deba tener numerosas ocasiones esta campaña. Se sitúa lógicamente por detrás de futbolistas como Mbappé en las cuotas, pero ofrece valor como apuesta a cuota más alta.

Prohibido a menores de 18 años. Juego responsable. Cuotas sujetas a cambios.

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