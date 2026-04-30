La lesión de Solanke podría condenar al Tottenham al descenso

Tras confirmarse que tanto Solanke como Simons se perderán lo que resta de temporada, el Tottenham se queda sin sus piezas clave para intentar salir de los puestos de peligro.

A pesar de su reciente victoria ante el colista, el Wolves, los "Spurs" solo han sumado un triunfo en sus últimos 15 partidos de la Premier League. Además, una lista de lesionados cada vez más extensa amenaza con arruinar un calendario final que, a priori, parecía asequible.

Mercado de descenso de la Premier League 2025/26 Cuota ⭐ Tottenham 1.73 West Ham 2.37 Nottingham Forest 15.00 Leeds United 17.00

Cuotas cortesía de William Hill. Información correcta en el momento de la publicación y sujeta a cambios.



⚽El Tottenham es el favorito para caer por la trampilla del descenso

Los Spurs de Roberto De Zerbi se encuentran actualmente a dos puntos de la salvación a falta de cuatro jornadas para el final. Y las malas noticias no dejan de llegar a la enfermería del club londinense. Xavi Simons, que empezaba a mostrar su mejor nivel, sufrió una lesión de ligamento cruzado anterior en el partido contra el Wolves.

Por si fuera poco, su delantero estrella, Dominic Solanke, sufre un desgarro de grado dos en el isquiotibial. Todo apunta a que estará fuera el resto de la campaña, lo que incluso pone en duda su participación en el Mundial 2026 este verano.

Aunque el Tottenham logró una sufrida victoria por 1-0 en Molineux, hay muy pocos argumentos sólidos para que confíes en ellos ahora mismo.

Las métricas subyacentes de ese partido sugieren que el triunfo estuvo lejos de ser convincente: solo generaron dos ocasiones claras, registrando un xG de 0.92. De hecho, el xG del Tottenham en toda la temporada es el cuarto peor de la categoría, lo que indica que sus 43 goles anotados son una anomalía estadística frente a los 35.4 xG generados.

El Tottenham Hotspur Stadium debería ser un fortín, pero es cualquier cosa menos eso. Han perdido diez de sus últimos 17 encuentros en casa y encadenan nueve partidos como locales sin conocer la victoria.

El promedio de puntos por partido de sus próximos rivales es de 1.43. Sobre el papel, es probable que los Spurs no partan como favoritos en ninguna de las cuatro jornadas restantes.

Los mercados de esta casa de apuestas sugieren que la probabilidad de descenso del Tottenham es del 57.80%, aunque tras las noticias de Solanke y Simons, la probabilidad real se acerca más al 66%.

💪El exigente calendario del West Ham podría pasarles factura

El West Ham United ha promediado 1.50 puntos por partido en sus últimos ocho encuentros, logrando salir de la zona roja. Aunque su diferencia de goles es seis tantos peor que la del Tottenham, actualmente aventajan a sus rivales de Londres en dos puntos.

Si bien es cierto que el Tottenham está a solo una victoria de arrastrar de nuevo a los "Hammers" al pozo, el United ha sumado ocho puntos de los últimos 15 en juego.

El gran obstáculo para el West Ham es que dos de sus últimos cuatro partidos son contra equipos que se juegan mucho. Su próximo rival, el Brentford, aún pelea por entrar en competiciones europeas, y tras ese duelo deberán medirse a un Arsenal que lucha por el título de la Premier League.

Su último partido en casa contra el Leeds podría ser su gran oportunidad. Si para el 24 de mayo los "Whites" de Daniel Farke ya están salvados, los Hammers tendrán una motivación mucho mayor para llevarse los tres puntos.

Además, el West Ham ha mejorado notablemente en defensa. Han encajado solo 1.13 goles por partido en sus últimas ocho citas, lo que supone una reducción del 33.9% respecto a su promedio (1.71). Al ser un equipo en clara trayectoria ascendente, es difícil apostar por su descenso con convicción a pesar de su probabilidad del 42% en este operador.

🔥La reacción tardía del Forest debería ser suficiente para la salvación

El Nottingham Forest también ha promediado 1.50 puntos en sus últimos ocho partidos. Vítor Pereira ha liderado una remontada espectacular que incluso ha incluido presencia en las semifinales de la Europa League.

El Forest aventaja en cinco puntos la zona de descenso, por lo que el Tottenham necesitaría ganar al menos dos de sus últimos cuatro partidos y esperar que el Forest no sume nada. Sin embargo, los de Nottingham están invictos en sus últimos seis encuentros ligueros, por lo que lo lógico es que sigan puntuando.

El dato más revelador es su mejora de cara a puerta: su promedio goleador de 1.21 por partido ha subido un 65.3% en los últimos ocho encuentros, situándose ahora en dos goles por choque.

El único factor que podría distraerles es su aventura europea. Si llegan a la final, podrían bajar la guardia en la liga. No obstante, sus partidos en casa contra Newcastle y Bournemouth son asequibles y deberían darles los cuatro puntos que necesitan para certificar la permanencia.

🥅El cómodo calendario del Leeds disipa las dudas sobre su descenso

Con el Leeds en la 15ª posición y 40 puntos en su casillero, los hombres de Daniel Farke están prácticamente a salvo. El mercado solo les otorga un 5,89% de probabilidades de descender, una cifra que refleja bien la realidad.

El promedio de puntos de sus cuatro rivales restantes es de tan solo 0.87 por partido. Este fin de semana reciben en Elland Road a un Burnley ya descendido; no podrían pedir una ocasión mejor para asegurar matemáticamente su plaza en la Premier League.

Posteriormente, visitarán a un Tottenham en horas bajas el 11 de mayo, lo que supone otra oportunidad de oro para que el Leeds dé la estocada definitiva a las esperanzas de salvación de los Spurs.

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