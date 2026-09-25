Por qué el Barcelona y los goles siguen mereciendo la pena en LaLiga

Mientras el Barça arrancó la temporada con 3 porterías a cero en 4 partidos, ha encajado en cada uno de sus últimos 3 partidos de LaLiga pese a marcar 14 goles.

Mercados de apuestas para el Barcelona en LaLiga 2026/27 Cuota ⭐ Barcelona gana y ambos equipos anotan (Barcelona vs Getafe) 2.50 Barcelona gana y ambos equipos anotan (Real Betis vs Barcelona) 2.30

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El rendimiento goleador del Barcelona marca un ritmo notable

El vigente campeón de LaLiga no ha mostrado ningún signo de relajación. Tras arrasar hacia el título la pasada temporada, el equipo de Hansi Flick está decidido a dominar de nuevo la competición en 2026/27.

Los 7 resultados que lleva esta temporada han sido llamativos. Todo empezó con una contundente victoria por 5-0 en Elche, seguida de un cómodo 2-0 ante el Athletic de Bilbao.

Después arrolló con sendos 5-2 y 5-0 al Rayo Vallecano y al Valencia, antes de firmar otro festival de seis goles en la victoria por 4-2 en Levante.

Antes del parón de tres semanas por selecciones, el Barça había desmantelado al recién ascendido Racing de Santander por 7-2. Cerró la primera ronda de partidos de LaLiga con un triunfo por 3-1 en un Sevilla que había arrancado con fuerza la temporada.

Esto significa que el Barça ha marcado 3 o más goles en 5 de sus primeros 7 partidos de LaLiga. Sus 31 goles superan con claridad al segundo mejor registro goleador de la liga, el Real Madrid, con 18.

Los hombres de Flick también han sido igual de demoledores en Europa. Golearon 5-1 en casa al Feyenoord en la Champions League, con un doblete de Raphinha incluido.

Esto refuerza la idea de que el poder ofensivo del Barça es una tendencia sostenida del equipo, y no el resultado de una o dos semanas en racha.

Los datos subyacentes confirman la creación de ocasiones del Barça

La racha de 7 victorias del Barcelona no es, en absoluto, una racha de finalización insostenible. A lo largo de esos 7 partidos, ha generado un notable 8,3 tiros a puerta por 90 minutos, más que cualquier otro equipo de LaLiga.

Lo que asusta de la delantera azulgrana: el Barça ha creado 49 ocasiones claras en 7 partidos de LaLiga. Sorprendentemente, pese a marcar 31 goles en 7 partidos, ha desperdiciado 27 ocasiones claras. Esto significa que existe la posibilidad de que el equipo de Hansi Flick marque aún más goles si otros jugadores afinan la puntería.

El Barça promedia 4,4 goles marcados por partido, frente a un xG (goles esperados) por 90 de 4,07. No se trata de un equipo que esté superando de forma exagerada sus métricas de xG.

¿Sabías que? La diferencia de xG del Barcelona —la diferencia entre su xG y su xGA (goles esperados en contra)— es de nada menos que 20,9 xG. Ha acumulado 28,5 xG por 7,6 xGA. El segundo total de xG más alto en la LaLiga 2026/27 es el del Real Madrid, con 18,5.

El esquema táctico desplegado por Hansi Flick explica aún más por qué el Barça sigue generando ocasiones claras. El rol central de Raphinha le da amplias oportunidades para caer al mediocampo.

Esto, a su vez, libera a los hombres desde las bandas para atacar el área e iniciar nuevas acciones de presión. El movimiento del brasileño entre líneas abre espacio para que Lamine Yamal y Anthony Gordon se cuelen a la espalda de la última línea defensiva. La amenaza de gol no depende de una única vía.

Los rivales no tienen un instante de descanso: el estilo intenso y ofensivo del Barça está asfixiando a los equipos. Ha tenido más toques en el área rival (305) que cualquier otro equipo de la división.

Por qué conviene seguir vigilando los goles en los próximos partidos del Barça en LaLiga

El Barcelona se mide primero al Getafe tras el parón de tres semanas por selecciones. El Getafe no ha marcado ni un solo gol en cada una de sus últimas 4 visitas al Barcelona. Sin embargo, el estilo de ataque total del Barça esta temporada ha permitido incluso a equipos más débiles que el Getafe encontrar la portería.

El Levante, decimoséptimo, logró marcar dos goles en la derrota por 4-2 en casa ante el Barça este mismo mes. Por su parte, el recién ascendido Racing de Santander anotó 2 goles en la derrota por 7-2 en el Camp Nou antes del parón por selecciones.

Con la probabilidad implícita de que el Barcelona gane en casa al Getafe tan alta como el 95%, hace falta buscar formas creativas de encontrar valor en las apuestas al Barcelona. Apostar a que gane sin dejar la portería a cero, con una probabilidad implícita del 40%, parece el mejor ángulo.

Es una historia parecida para el siguiente partido de LaLiga del Barça, como visitante ante el Real Betis, tercero clasificado, el 17 de octubre. El ángulo de Ambos equipos anotan y victoria del Barça parece aún más sólido aquí.

El Betis ha marcado en cada uno de sus últimos 8 partidos como local de LaLiga ante el Barcelona. Solo se ha quedado sin marcar en 2 de sus últimos 14 partidos como local frente al conjunto catalán.

El mercado sitúa la probabilidad implícita de una victoria del Barça con gol del Betis en solo un 44%. Sin embargo, ese escenario se ha dado en el 70% de sus últimos 10 enfrentamientos en el Estadio de la Cartuja.

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