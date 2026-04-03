5 apuestas de valor tras el último parón internacional de la temporada

El último parón internacional de la temporada 2025/26 ofreció partidos entretenidos. Los mercados de apuestas aún no se han ajustado a los resultados sorpresivos. 48 equipos ya conocen su destino en la primera edición del renovado Mundial. La situación ha cambiado y el valor radica en analizar los detalles.

👑Mercados de la Copa del Mundo

Cuotas

Mercados Cuotas ⭐ Empate - México vs Sudáfrica 3.90 España gana la Copa del Mundo 6.00 Bosnia y Herzegovina gana el Grupo B 3.50 Japón gana el Grupo F 4.50

Cuotas cortesía de Codere. Correctas al momento de la publicación y sujetas a cambios.

⚽El parón que cambió las cuotas

La ventana internacional de marzo siempre se esperaba que fuera reveladora. Lo que surgió fue una jerarquía más clara entre los equipos nacionales junto con algunas sorpresas.

Francia es ahora el equipo número uno del mundo. Derrotaron a Brasil 2-1 antes de vencer cómodamente a Colombia 3-1. Kylian Mbappé regresó de una lesión para tener un impacto inmediato. La profundidad de su equipo es increíblemente fuerte en ataque, mediocampo y defensa. Didier Deschamps tiene un equipo comparable a cualquiera en la historia reciente.

España cayó al segundo puesto en el ranking después de empatar 0-0 contra Egipto. Habían derrotado a Serbia 3-0 antes durante el parón, pero el empate sin goles les costó el primer puesto. Sin embargo, el equipo de Luis de la Fuente sigue siendo el favorito de las casas de apuestas para ganar el trofeo por segunda vez.

Inglaterra experimentó una preocupante ventana internacional. Dos partidos y cero victorias han puesto a Thomas Tuchel bajo una presión significativa. Al empate 1-1 contra Uruguay le siguió una histórica derrota 1-0 contra Japón en el Estadio de Wembley.

Sin Harry Kane, su ataque parecía ineficaz. La ausencia de Jude Bellingham en el centro del campo también fue notable. La derrota ante Japón fue la primera vez que Inglaterra perdió ante un equipo de Asia.

Los tres coanfitriones del Mundial cosecharon malos resultados. Estados Unidos perdió dos veces ante equipos de alto perfil, cayendo 5-2 ante Bélgica antes de perder 2-0 con Portugal. Christian Pulisic no logró tener impacto y no ha marcado en 14 partidos para su club y país.

México también jugó contra los mismos dos rivales europeos y empató con ambos. Siguen invictos en cinco partidos, pero les falta algo de chispa. Canadá compitió bien, extendiendo su racha invicta a cinco partidos con dos empates consecutivos contra Islandia y Túnez.

Sin embargo, la mayor historia del parón internacional ocurrió en otro lugar. Italia no logró clasificarse para el Mundial por tercera vez consecutiva. Bosnia y Herzegovina eliminó a los Azzurri en penales para extender sus dificultades de clasificación.

Suecia se convirtió en el primer equipo en la historia reciente en clasificarse para el Mundial a pesar de terminar último en su grupo de clasificación. El equipo de Graham Potter aseguró su clasificación a través de la Liga de Naciones. Con Dejan Kulusevski y Viktor Gyökeres de regreso, su situación está mejorando.

Japón demostró su calidad al vencer por poco a Escocia 1-0 y luego ganó a Inglaterra por el mismo marcador en Wembley. El gol de Kaoru Mitoma en el minuto 23 fue un éxito táctico. Esto viene tras una victoria por 3-2 contra Brasil durante el parón internacional anterior.

Los Samurai Blue están invictos en 5 partidos consecutivos. Podrían ser uno de los mejores equipos japoneses jamás vistos, con 24 de sus 27 futbolistas jugando en clubes de Europa.

Brasil venció a Croacia 3-1 pero necesitó dos goles tardíos para lograrlo. El equipo de Carlo Ancelotti sigue siendo un proyecto en progreso tras una campaña de clasificación difícil.

En contraste, Portugal parece altamente organizado. El equipo de Cristiano Ronaldo posee una gran profundidad de plantilla solo comparable a Francia y España. Por otro lado, Ghana y Arabia Saudita despidieron a sus entrenadores después del parón internacional.

El calendario está confirmado: 48 selecciones nacionales comenzarán su torneo en junio. El último parón internacional durante 2025/26 ha proporcionado una perspectiva más clara. Esto presenta algunas oportunidades atractivas para los mercados de apuestas.

🤔La Copa del Mundo se ha vuelto más competitiva

El partido inaugural presenta a México recibiendo a Sudáfrica en el Estadio Azteca. El Grupo A es quizás el grupo más equilibrado, con Chequia y Corea del Sur completando el cuadro. México es el anfitrión y el vigente campeón de la Copa Oro, pero su forma reciente es poco destacable. Aunque están invictos en 5 partidos, marcar goles sigue siendo un problema.

Sudáfrica tuvo un mal parón internacional. Perdieron 2-1 contra Panamá, antes de empatar 1-1 contra ellos cuatro días después. Los errores defensivos y la poca efectividad en ataque fueron evidentes. El equipo africano podría ser un contendiente sorpresa, pero avanzar en lugar de México, Corea del Sur y Chequia parece improbable.

Chequia se clasificó a través de los play-offs, derrotando a Dinamarca 3-1 en penales tras un empate 2-2. Cedieron su ventaja dos veces durante el partido. Corea del Sur sufrió una derrota 4-0 contra Costa de Marfil, antes de que Austria los venciera 1-0.

Dado que los cuatro equipos del grupo tienen defectos, puede que el partido inaugural entre México y Sudáfrica sea cauteloso. Ambos equipos podrían tener miedo de perder el partido. En consecuencia, un empate ofrece un valor genuino para las apuestas.

España es la favorita por una razón. La Roja es la vigente campeona europea y salió primera en su grupo de clasificación sin dificultades. Poseen un equipo lleno de talento en todas las posiciones. Lamine Yamal, Pedri, Fermín López y Dean Huijsen representan una generación excepcional de talento.

El Grupo H es sencillo: Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay. Uruguay es peligrosa, pero España debería acabar primera de grupo cómodamente por delante de ellos. Su posible ruta a través de las etapas eliminatorias es manejable, posiblemente llevándolos a su segundo título mundial. La inteligencia táctica de Luis de la Fuente está probada.

Las cuotas de apuestas de España reflejan su estatus de selección a vencer. Sin embargo, considerando su sorteo de grupo y calidad general, el valor es excelente.

Esta es la segunda aparición de Bosnia y Herzegovina en una Copa del Mundo. La primera fue hace 12 años en Brasil. Regresan después de eliminar heroicamente a Italia en penales. La resistencia mostrada, viniendo de atrás contra Gales, antes de vencer a un equipo italiano con 10 hombres, demuestra un equipo con excelente carácter.

El Grupo B está compuesto por Canadá, Suiza y Catar. Canadá es el equipo con el ranking más bajo del primer bombo. Suiza es sólida, pero tiene sus propios problemas. Los suizos estaban invictos en 10 partidos hasta que Alemania los venció 4-3. Catar es el equipo más débil estadísticamente.

La determinación de Bosnia, junto a la inexperiencia de Canadá en este nivel de torneo, hace que liderar el grupo sea una ambición realista. Suiza es el equipo al que deben estar atentos. Apoyar a Bosnia para terminar en la cima es una selección valiosa.

Japón está en un grupo complicado, junto con Suecia, Túnez y Países Bajos. Sin embargo, llegan al torneo en un excelente estado de forma. Las victorias consecutivas contra Escocia e Inglaterra destacan un equipo preparado para triunfar al más alto nivel.

Esta es la octava aparición consecutiva de Japón en la Copa del Mundo. Han clasificado a los octavos de final cuatro veces, pero nunca han avanzado más allá. Desde Kaoru Mitoma hasta Takefusa Kubo y Wataru Endo, poseen jugadores de élite.

Países Bajos es favorita en el papel, pero las recientes victorias de Japón contra oponentes fuertes sugieren que pueden liderar el grupo. Suecia no debería subestimarse tampoco. Las cuotas de los Samurai Blue para terminar primeros ofrecen excelentes retornos potenciales.

Estas cuatro selecciones de apuestas ofrecen cuatro narrativas diferentes. El último parón internacional separó a los contendientes serios de los equipos más débiles. Los campeones europeos continúan impresionando, mientras que los balcánicos desafían las expectativas. Japón está listo para hacer historia. Es probable que se produzca otro Mundial histórico.

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