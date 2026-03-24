Estrategia de apuestas para los play-offs europeos de la Copa del Mundo

Italia está entre los equipos que disputarán los play-offs de la Copa del Mundo esta semana. Con tanto en juego, ¿apostar por pocos goles es el enfoque más inteligente? Hay 16 equipos europeos que aún buscan una plaza en las finales. Sin embargo, aquellos que tengan éxito necesitarán avanzar a través de dos eliminatorias de partido único.

👑Mercados de play-offs de la Copa del Mundo

Cuotas

Mercados Cuotas ⭐ Polonia vs Albania - Menos de 1.5 goles 2.70 Chequia vs Rep. de Irlanda - Menos de 1.5 goles 2.90 Italia vence a Irlanda del Norte en penaltis 17.00

Cuotas cortesía de William Hill. Correctas al momento de publicación y sujetas a cambios.

1️⃣Los play-offs a partido único elevan las apuestas

Esta es la segunda vez que la clasificación para la Copa del Mundo sigue este formato en Europa. Hace cuatro años, Gales, Polonia y Portugal aseguraron sus plazas en Catar 2022 a través de los play-offs. Esta vez, hay cuatro caminos separados, con cuatro plazas europeas en el torneo ampliado de 2026 aún por decidir.

Eso significa que hay relativamente pocos datos sobre qué esperar de estos partidos, ya que las ediciones anteriores usaron play-offs a doble partido. De todos modos, hay razones para pensar que muchos de estos encuentros de alta tensión serán ajustados y emocionantes.

En la clasificación para la Copa del Mundo 2022, los play-offs europeos promediaron solo 2.13 goles por partido. Cada una de las tres finales tuvo dos goles o menos. La clasificación para el Campeonato Europeo tiene un formato similar de play-off a partido único. Dos de las tres finales previas a la Euro 2024 se decidieron en penaltis tras 120 minutos sin goles.

Es probable que la precaución vuelva a prevalecer en varias eliminatorias en los próximos días. Jugadores y entrenadores estarán desesperados por no cometer errores en algunos de los enfrentamientos más significativos en los que estarán involucrados. No hay segundas oportunidades para favoritos como Italia, Turquía y Dinamarca.

La ventaja de jugar en casa podría ser un factor crucial. Gales, Eslovaquia y Chequia son los únicos equipos que tienen garantizado disputar las semifinales y finales en casa si avanzan. Técnicamente, Ucrania también podría tener esa ventaja de local dos veces en el Camino B, pero sus partidos se jugarán en Valencia.

Muchos de los equipos no favoritos enfrentan semifinales fuera de casa. Su objetivo será mantener el marcador ajustado y potencialmente jugar para el tiempo extra y los penaltis.

🤔¿Qué eliminatorias se decidirán por márgenes estrechos?

Los aficionados y jugadores de Italia estarán increíblemente nerviosos por el enfrentamiento en casa contra Irlanda del Norte del jueves. Los Azzurri fueron derrotados 1-0 en el global en un play-off contra Suecia hace 8 años.

En 2022, una sorprendente derrota en casa por 1-0 contra Macedonia del Norte rompió sus esperanzas en la etapa de semifinales. Esos resultados deberían dar un impulso a Irlanda del Norte, que es capaz de mantenerse firme. El equipo de Michael O'Neill solo concedió seis goles en sus seis partidos de grupo.

Respaldar otra actuación tensa de Italia en los play-offs podría ser el camino a seguir. Sin embargo, la destreza de Gianluigi Donnarumma en los penaltis sugiere que deberían avanzar si el partido llega hasta el final. El portero del Manchester City ha detenido tres de los nueve lanzamientos que ha enfrentado en tandas de penaltis para Italia.

Albania también viaja como no favorita y es poco probable que tome muchos riesgos. Sin contar los partidos contra Inglaterra, ganadora del Grupo K, solo concedieron un gol en seis partidos en la etapa anterior. Sus enfrentamientos cruciales contra Serbia terminaron con marcadores de 0-0 y 1-0.

Parece haber valor en respaldar que su semifinal contra Polonia no produzca más de un gol en 90 minutos. Los anfitriones aún pueden contar con los servicios de Robert Lewandowski, pero ya no es tan dominante como antes. El delantero del Barcelona no ha marcado en siete de sus últimos nueve partidos de club.

Un escenario similar de menos de 1.5 goles parece atractivo en el duelo de Chequia contra República de Irlanda. Los Boys in Green solo concedieron una vez en 180 minutos de acción contra Portugal en otoño.

Chequia es la clara favorita, pero fue derrotada por las Islas Feroe tan recientemente como en octubre. También empataron sin goles en casa en un clasificatorio vital contra Croacia en la fase de grupos. Con el equipo de Heimir Hallgrímsson en forma, los checos esperan una dura prueba.

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