Leganés vs Mallorca Pronóstico y Apuestas LaLiga | 31/08/24

Leganés vs Mallorca

Pronóstico Leganés vs Mallorca, las mejores predicciones, cuotas y claves para tus apuestas Leganés vs Mallorca en LaLiga el 31/08/24

El Estadio de Butarque se prepara para acoger el duelo entre el Leganés y el Mallorca por la cuarta jornada de LaLiga este sábado por la noche, en un partido que podría ser clave en la lucha por la permanencia , y donde las apuestas dan como favorito del encuentro al Leganés.

El Leganés, invicto desde su regreso a la máxima categoría, suma dos empates y una victoria en su objetivo de mantenerse en Primera División. Por su parte, el Mallorca aún no ha conocido la victoria, acumulando dos empates y una derrota, lo que les deja con tan solo dos puntos.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Leganés vs Mallorca por LaLiga 2024/25:

Tiempo Reglamentario: Leganés – 2.55 en LeoVegas

Ambos Equipos Marcarán: No – 1.66 en LeoVegas

Total de goles – 1.ª parte: Menos de 0.5 – 2.30 en LeoVegas

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Leganés vs Mallorca son cortesías de LeoVegas, correctas a 30 de agosto a las 21:30 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Leganés vs Mallorca

El Leganés ha comenzado su lucha por la permanencia con buen pie, sabiendo que cada punto puede ser crucial. No ha perdido en las primeras tres jornadas y mantiene un invicto en la máxima categoría de ocho partidos, incluyendo las cinco fechas sin derrotas en su último paso por la temporada 2019/20. Su rival, el Mallorca, logró un buen empate inicial ante el Real Madrid, pero luego cayó ante Osasuna y empató en casa frente al Sevilla. Los bermellones han conseguido solo dos victorias en sus últimos 12 partidos de liga, por lo que creemos que el Lega podrá volver a ganar en casa, tal como lo hizo en su única presentación en el Butarque esta temporada, ante Las Palmas.

El Mallorca ha mostrado serias dificultades en ataque, habiendo anotado solo un gol en las primeras tres jornadas, y lleva dos partidos sin marcar. Por otro lado, el Leganés ha encajado solo dos goles y dejó su portería a cero en su último partido contra el Valladolid.

En ocho de los últimos diez enfrentamientos entre ambos equipos en todas las competiciones, uno de los dos equipos no ha anotado. A su vez, esto se repite en los tres últimos partidos disputados en Madrid, incluyendo el único choque disputado allí en Primera División en LaLiga 2019/20, donde el Leganés ganó 1-0. Por lo tanto, prevemos que esta tendencia se mantendrá este sábado.

Sin goles en la primera parte, nuestro pronóstico del Leganés vs Mallorca

En nuestro tercer pronóstico, aconsejamos apostar por menos de 0.5 goles en la primera parte del Leganés vs Mallorca. Los pepineros han marcado solo un gol antes del descanso en las primeras tres jornadas y en su único encuentro jugado en casa hasta el momento, ante Las Palmas, el marcador no se movió hasta el minuto 71. Enfrente tendrán a un Mallorca que no ha marcado en ninguna de sus tres primeras partes de la temporada. Ambos equipos terminaron sus partidos de la tercera jornada sin goles, y en tres de sus últimos seis enfrentamientos en Primera o Segunda División, los primeros 45 minutos finalizaron 0-0.

Mejores casas de apuestas Leganés vs Mallorca