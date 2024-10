Israel vs Francia Pronóstico y Apuestas UEFA Nations League | 10/10/24

Israel vs Francia

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Israel vs Francia por la UEFA Nations League el 10/10/24.

Israel y Francia darán inicio a la tercera jornada del Grupo 2 de la Liga de Naciones en el Bozsik Arena de Budapest, y las casas de apuestas tienen claro que la selección francesa parte como favorita.

Los israelíes no han conseguido puntuar en sus dos primeros encuentros, lo que los coloca como colistas del grupo. Por otro lado, Francia se recuperó de la derrota frente a Italia en la primera fecha y logró vencer a Bélgica 2-0, lo que les ha permitido acomodarse en la clasificación.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Israel vs Francia por la UEFA Nations League:

Resultado 1ª y 2ª Parte: 2/2 – 1,70 en Codere

Más/Menos Total de Goles Equipo Visitante Francia: Más 2.5 – 1,90 en Codere

Israel - Marca Gol: No – 1,82 en Codere

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Israel vs Francia son cortesías de Codere, correctas a 9 de octubre a las 15:00 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Israel vs Francia

A pesar de la baja por lesión de Kylian Mbappé, que le ha dejado fuera de la convocatoria, la selección francesa sigue siendo muy superior a la de Israel. Por ello, apostamos por una victoria visitante, incluso desde antes del descanso, tal como ocurrió en el partido anterior de los galos contra Bélgica.

Por su parte, Israel ha perdido en sus dos primeras presentaciones y llegó en desventaja al descanso en su último partido contra Italia, también en Budapest. Como local, Israel nunca ha logrado vencer a Francia en cinco oportunidades, y en sus últimos cinco enfrentamientos en cualquier escenario, les bleus ganaron en tres ocasiones, y en dos de ellas ya iban por delante en el primer tiempo.

Con jugadores como Barcola, Dembélé y Thuram en el ataque, el potencial ofensivo de Francia es suficiente para superar los 2.5 goles en el Israel vs Francia. Entre los tres suman 19 goles esta temporada y por ello, recomendamos la apuesta de más de 2.5 goles para el equipo visitante. Además, en tres de las cuatro derrotas de Israel en el 2024, encajaron al menos tres goles demostrando muchas dificultades en defensa a lo largo del año.

Israel no marcará, nuestro pronóstico del Israel vs Francia

Nuestro tercer pronóstico es que Israel no marcará en el Israel vs Francia. En cinco de los nueve enfrentamientos históricos entre ambos, Israel no consiguió anotar, y esta situación se ha repetido en dos de los últimos tres partidos más recientes entre ellos. Por otro lado, Francia ha demostrado gran solidez defensiva, manteniendo su portería a cero en 7 de los 12 partidos jugados durante este año, incluyendo su reciente victoria frente a Bélgica en la segunda fecha de la Nations League para reponerse de la caída frente a Italia.

Mejores casas de apuestas Israel vs Francia

A continuación, presentamos las principales casas de apuestas deportivas para tu pronóstico Israel vs Francia por la UEFA Nations League.