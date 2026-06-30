Glosario de apuestas - Explicación de las definiciones más populares

Glosario de apuestas para principiantes

Los términos de apuestas deportivas pueden ser confusos para los principiantes, ya que existen muchos conceptos únicos asociados a las apuestas. Vamos a explicar algunas de las definiciones más populares en las apuestas de fútbol, listadas en orden alfabético:

Apuesta 1x2

La apuesta 1x2 es una de las más populares en los deportes e implica apostar al resultado de un partido con tres posibles resultados. En pocas palabras, el significado de 1x2 en apuestas es apostar a victoria local, victoria visitante o empate.

Apuesta combinada (Accumulator)

¿Quieres saber qué significa “accumulator” en apuestas? La apuesta combinada implica más de una selección en una sola apuesta, normalmente tres o más selecciones, y requiere que todas acierten para ganar.

Apuesta a goleador en cualquier momento (Anytime Goalscorer)

La apuesta “anytime goalscorer” consiste en apostar a que un jugador específico marcará un gol en cualquier momento durante un partido de fútbol. Simplemente se elige un jugador y la apuesta se gana si ese jugador marca.

Apuesta con hándicap asiático (Asian Handicap)

En el hándicap asiático se le da una ventaja al equipo considerado menos favorito en el partido. Consiste en apostar al resultado de un encuentro en el que un equipo recibe una “ventaja” antes de que comience el partido.

Apuestas en vivo / en directo

Las apuestas en vivo permiten realizar apuestas mientras el evento está en curso. Las cuotas cambian en tiempo real según lo que ocurre en el partido, ofreciendo oportunidades dinámicas de apuesta.

Ambos equipos marcan (Both Teams to Score)

Este mercado de apuestas es uno de los más sencillos en fútbol. Debes predecir si ambos equipos marcarán durante el partido. Si crees que ambos marcarán, eliges “Sí”.

Resultado correcto (Correct Score)

En el caso del “resultado correcto”, los apostadores intentan adivinar el resultado final exacto de un partido. Tu predicción debe ser exacta para ganar. Si no coincide con el marcador final, pierdes.

Doble oportunidad (Double Chance)

La doble oportunidad cubre dos de los tres posibles resultados en una sola apuesta. Puedes elegir que gane un equipo o que el partido termine en empate. Cualquiera de esos resultados hace ganar la apuesta.

Apuesta sin empate (Draw No Bet)

El mercado “draw-no-bet” elimina la posibilidad de empate en un partido. Permite apostar a que gane cualquiera de los dos equipos. Si hay empate, se devuelve la apuesta.

Cuotas en descenso (Dropping Odds)

Las cuotas en descenso se refieren a una situación en la que las cuotas de un resultado específico empiezan a disminuir. Esto suele ocurrir cuando hay mucho volumen de apuestas en un lado o nueva información cambia la expectativa del resultado.

Resultado al descanso / final (Half-Time Full-Time)

Esta apuesta consiste en predecir tanto el resultado al descanso como el resultado final del partido en una sola apuesta. Debes acertar ambos resultados para ganar.

Apuesta con hándicap (Handicap Betting)

El hándicap otorga una ventaja o desventaja en goles a un equipo antes de que comience el partido. Se usa para equilibrar la diferencia entre equipos de distinto nivel.

Cuotas altas (High Odds)

Las cuotas altas indican que el resultado es menos probable. Si ganas una apuesta con cuotas altas, el pago es mayor.

Más/Menos (Over/Under Betting)

Consiste en predecir el número total de goles o puntos que marcarán ambos equipos juntos. Por ejemplo, apostar a más de 2.5 goles significa ganar si se marcan 3 o más goles.

Apuesta segura (Surebet)

Una “surebet” es una situación en la que puedes apostar a todos los resultados posibles de un evento deportivo usando diferentes casas de apuestas y aun así obtener un beneficio garantizado debido a las diferencias en las cuotas.

Apuesta de valor (Value Bet)

Una “value bet” es cuando las cuotas ofrecidas son más altas que la probabilidad real del resultado. Identificar apuestas de valor puede generar beneficios a largo plazo.

Victoria sin encajar goles (Win to Nil)

Permite apostar a que un equipo ganará sin recibir goles. Para ganar, el equipo debe ganar el partido y mantener la portería a cero.

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