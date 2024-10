Espanyol vs Mallorca Pronóstico y Apuestas LaLiga | 05/10/24

Espanyol vs Mallorca

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Espanyol vs Mallorca por LaLiga el 05/10/24.

El Espanyol y el Mallorca se verán las caras este sábado en Cornellà-El Prat por la jornada 9 de LaLiga en un duelo que enfrenta a dos equipos con situaciones bastante diferentes. ¿Qué dicen las cuotas de apuestas?

Los pericos solo han ganado dos partidos en lo que va de temporada y acumulan 7 puntos, por lo que necesitan sumar para salir de la zona baja de la clasificación. En cambio, los barralets han encadenado tres triunfos consecutivos y ya acumulan 14 puntos, situándose en puestos europeos.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Espanyol vs Mallorca por LaLiga 2024/25:

Ganador (1X2): RCD Mallorca – 2.55 en Sportium

Ambos Equipos Marcan: No – 1.571 en Sportium

1ª Mitad – Ganador: Empate – 1.85 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Espanyol vs Mallorca son cortesías de Sportium, correctas a 04 de octubre a las 02:00 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Espanyol vs Mallorca

El Mallorca ha encontrado el camino para dejar de preocuparse por la permanencia y empezar a soñar con Europa tras conseguir tres victorias al hilo y cuatro en sus últimos cinco encuentros. Por ello, nos inclinamos a apostar por una nueva victoria de los bermellones en este Espanyol vs Mallorca, teniendo en cuenta que no hay un claro favorito y las cuotas resultan bastante atractivas.

El Espanyol llega con tres derrotas consecutivas, y su desesperación por sumar para alejarse de la zona baja puede jugarle una mala pasada ante un equipo de Jagoba Arrasate que suele ceder la posesión del balón y aprovechar los espacios que deja su rival.

A su vez, prevemos un partido cerrado donde ambos equipos no marcarán. Los pericos no han logrado anotar en cuatro de sus ocho partidos, mientras que el Mallorca ha mantenido su portería en cero en tres ocasiones esta temporada. Ambos equipos tienen poco poder ofensivo: el Espanyol ha marcado solo siete goles, y el Mallorca, apenas uno más, con ocho tantos. Además, en tres de los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos en el RCDE Stadium por todas las competiciones, uno de los dos equipos no anotó.

Para este choque, Manolo González no contará con Javi Puado, una pieza clave en el ataque, ya que sufrió un esguince de rodilla ante el Betis. Por lo tanto, Walid Cheddira acompañará a Alejo Véliz en la delantera. En cuanto al Mallorca, Arrasate seguirá sin Vedat Muriqi, pero podría repetir el once que venció al Valladolid la semana pasada.

Primera mitad igualada, nuestro pronóstico del Espanyol vs Mallorca

Finalmente, para nuestro tercer pronóstico, vemos bastante probable que el primer tiempo termine en empate. El Espanyol ha finalizado todos sus primeros tiempos de la temporada con tablas, excepto en su debut ante el Valladolid en la primera jornada. Por su parte, el Mallorca ha empatado cuatro de sus primeros tiempos, tres de ellos fuera de casa, y lleva dos empates consecutivos en los primeros 45 minutos ante el Betis y el Valladolid. Además, esta apuesta habría sido ganadora en los dos últimos enfrentamientos entre ambos en LaLiga 2022/23, cuando llegaron al descanso con empate.

Mejores casas de apuestas Espanyol vs Mallorca

A continuación, presentamos las principales casas de apuestas deportivas para tu pronóstico Espanyol vs Mallorca por LaLiga.