Suiza vs Colombia Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 07/07/26

⚽Mejores apuestas Suiza vs Colombia

Ambos equipos marcarán: No ⭐ @ 1.80 en bet365

Jugador que marcará o asistirá: Luis Díaz ⭐ @ 2.20 en bet365

1X2: Colombia ⭐ @ 2.30 en bet365

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Suiza vs Colombia son cortesía de bet365, correctas a 6 de julio de 2026 a las 16:10 y sujetas a cambios.

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🔝Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Suiza 0-1 Colombia

Suiza 0-1 Colombia Predicción de goleadores: Colombia: Jhon Arias

Suiza debe de estar encantada tras saborear su primera victoria en una eliminatoria mundialista desde 1938. Por fin han puesto fin a una sequía de 88 años. El combinado helvético arrancó la edición con un titubeante empate 1-1 frente a Qatar, donde encajaron un gol en el minuto 94. Sin embargo, han ido de menos a más desde entonces y se mostraron mucho más solventes y dominadores contra Argelia.

El conjunto europeo no vio peligrar en ningún momento su continuidad en el Mundial en el cruce de dieciseisavos de final. Ese resultado los ha plantado en la exigente barrera de los octavos en Norteamérica, donde ahora tienen la oportunidad de hacer historia. El equipo de Murat Yakin busca encadenar triunfos consecutivos en las rondas del K.O. de este torneo por primera vez, además de meterse en unos cuartos de final que no pisan desde 1954.

Por su parte, los primeros registros de Colombia en la Copa del Mundo estuvieron marcados por sanciones y retiradas a lo largo de las primeras cinco ediciones. Esta cita representa su séptima participación en la fase final y tienen a tiro lograr la que sería apenas su segunda victoria en unos octavos de final. Los Cafeteros solo lograron superar esta ronda en una de sus últimas tres intentonas, allá por el año 2014.

Los hombres de Néstor Lorenzo han sellado su pase como líderes invictos de la fase de grupos. Un triunfo este martes por la noche los citaría con Argentina o Egipto en los cuartos de final. Teniendo en cuenta su superioridad histórica en los duelos directos frente a este rival, Colombia confiará plenamente en sus posibilidades en Vancouver.

🔎Alineaciones Probables Suiza vs Colombia

Posible alineación de Suiza:

Kobel; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodríguez; Freuler, Xhaka; Ndoye, Manzambi, Vargas; Embolo.

Posible alineación de Colombia:

Vargas; Muñoz, Sánchez, Lucumí, Mojica; Puerta, Lerma; Arias, Rodríguez, Díaz; Suárez.

🔥Las mejores apuestas Suiza vs Colombia

1er Pronóstico Suiza vs Colombia: Ambos equipos marcarán: No @ 1.80 en bet365

Los goles cotizan al alza en Vancouver

Ambas selecciones han cimentado sus éxitos recientes en una tremenda solidez defensiva. El cuadro helvético se ha mostrado muy serio en este torneo, encajando goles únicamente a partir del minuto 50. Tras haber perforado las redes rivales en 9 ocasiones en lo que va de torneo, saltarán al campo con la confianza necesaria para desarbolar la zaga colombiana.

No obstante, los pupilos de Lorenzo se han mostrado prácticamente inexpugnables desde que echó a rodar el balón en este Mundial. Solo han recibido un tanto en contra y encadenan tres porterías a cero de forma consecutiva. Además, no han concedido goles en cuatro de sus últimos cinco compromisos internacionales, lo que apunta claramente a otro duelo de máxima paridad en esta ocasión.

El verdadero quebradero de cabeza para los sudamericanos está siendo su falta de pegada de cara a puerta. Han registrado más de 20 disparos en sus últimos tres partidos, pero con un promedio de goles esperados (xG) de apenas 0.08. Deberán afilar la puntería en el último tercio del campo sin descuidar su férrea disciplina atrás.

Como dato clave para tu operador de confianza: cuatro de los últimos cinco encuentros de Colombia terminaron con solo uno de los dos equipos viendo puerta (o ninguno). Ese es el escenario más probable para este choque.

2ºPronóstico Suiza vs Colombia: Jugador que marcará o asistirá: Luis Díaz @ 2.20 en bet365

La suerte se alía con Díaz

Si hay un futbolista capaz de romper el guion establecido y marcar las diferencias, ese es Luis Díaz. El delantero del Bayern de Múnich no ha tenido la fortuna de su lado en lo que va de Mundial; de hecho, le han anulado tres goles en sus últimas tres apariciones.

Pese a registrar un solo gol y una asistencia en cuatro partidos, sigue siendo la principal amenaza ofensiva y un peligro constante para las defensas rivales. Incluso si se le resiste el gol, su capacidad para generar ventajas y asistir a sus compañeros es innegable. Jugadores como Jhon Arias y Luis Suárez podrían sacar petróleo del incansable trabajo que realiza Díaz en el frente de ataque.

3er Pronóstico Suiza vs Colombia: 1X2: Colombia @ 2.30 en bet365

Dos dinámicas ganadoras difíciles de separar

Hablamos de dos plantillas muy parejas sobre el papel. Colombia apenas supera a Suiza por seis puestos en la última clasificación de la FIFA y el gran momento de ambos anticipa una batalla táctica de infarto. Los helvéticos llegan invictos en sus últimos siete partidos, con un balance de cuatro victorias y tres empates.

Por otro lado, Los Cafeteros arrastran una racha de seis partidos sin conocer la derrota, habiendo ganado cinco de ellos. Solo han hincado la rodilla en dos de sus últimos 10 encuentros, mientras que Suiza solo cayó ante Alemania en sus diez citas más recientes. Cabe destacar un factor de peso para tu casa de apuestas: Colombia solo ha perdido uno de los últimos cuatro enfrentamientos directos entre ambos.

La última vez que estas selecciones cruzaron sus caminos en un Mundial fue precisamente en suelo norteamericano, en 1994. Colombia se llevó el gato al agua por 2-0, siendo su única alegría en un grupo donde acabaron colistas. En esta ocasión, las cartas sobre la mesa son radicalmente distintas y la presión es máxima. Por ello, prevemos que los colombianos tirarán de oficio para sellar una victoria por la mínima y meterse en los cuartos de final.

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