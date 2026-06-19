Sorpresa del Día bet366: Recompensas diarias durante el Mundial 2026

La emoción del Mundial 2026 continúa con una promoción exclusiva de bet365. Durante el torneo, podrás acceder cada día a una nueva Sorpresa del Día, diseñada para ofrecerte recompensas y oportunidades adicionales mientras disfrutas de los mejores partidos.

¿Cómo participar?

Es muy sencillo:

Inicia sesión en tu cuenta de bet365 o regístrate con este link. Una vez en tu cuenta, dirígete a la sección "Ofertas". Accede al apartado "Para ti". Descubre tu Sorpresa del Día y aprovecha la oferta disponible para esa misma fecha.

Cada día encontrarás una nueva promoción vinculada a la jornada actual, por lo que te recomendamos visitar la sección diariamente para no perderte ninguna oportunidad.

Participa en el sorteo de premios

Además de disfrutar de la oferta diaria, cada vez que reveles tu Sorpresa del Día recibirás automáticamente una participación para el sorteo promocional.

Los premios se repartirán de un bote total de 17.000 €, con recompensas individuales de hasta 100 € por participante.

Hasta 6 oportunidades de ganar

La promoción estará dividida en seis periodos promocionales a lo largo del Mundial 2026. Podrás participar en cada uno de ellos, aumentando así tus posibilidades de obtener una parte del bote disponible.

Información actualizada en tiempo real

Los detalles de cada promoción se actualizan automáticamente y en tiempo real, garantizando que siempre tengas acceso a la información más reciente. Cada Sorpresa del Día estará disponible durante un tiempo limitado y expirará una vez finalizado el evento o la fecha correspondiente.

No te pierdas ninguna sorpresa

Durante todo el Mundial 2026, tendrás una nueva oportunidad cada día para descubrir ofertas exclusivas y optar a premios en efectivo. Visita la sección "Para ti" dentro de "Ofertas", revela tu Sorpresa del Día y disfruta de toda la emoción del torneo con recompensas adicionales.

+