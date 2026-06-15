Inglaterra vs Croacia Pronóstico y Apuestas Copa Mundial | 17/06/26

👑Mejores apuestas Inglaterra vs Croacia

Inglaterra gana y Menos de 3.5 goles ⭐ @ 2.30 en Sportium

Ambos equipos anotan: No ⭐ @ 1.67 en Sportium

Harry Kane marcará el primer gol ⭐ @ 4.33 en Sportium

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Inglaterra vs Croacia son cortesía de Sportium, correctas a 15 de junio de 2026 a las 16:40 y sujetas a cambios.

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📊Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Pronóstico de resultado: Inglaterra 1-0 Croacia

Inglaterra 1-0 Croacia Pronóstico de goleadores: Inglaterra: Harry Kane

Tras arrasar con ocho victorias en ocho partidos durante la clasificación para la Copa del Mundo, el nivel de Inglaterra ha bajado un poco. Dejaron dudas en marzo al empatar con Uruguay y luego caer ante Japón en los amistosos disputados en Wembley.

Desde entonces, el combinado de Thomas Tuchel ha jugado dos partidos en Estados Unidos, saldados con triunfos ante Nueva Zelanda y Costa Rica en sus encuentros de preparación.

Croacia también rozó la perfección en la fase de clasificación, donde solo dejó escapar dos puntos para sellar su billete a Norteamérica. Los croatas optaron por un calendario exigente desde entonces, logrando ganar sus amistosos contra Colombia y Eslovenia por idénticos marcadores de 2-1. Sin embargo, el equipo de Zlatko Dalic también ha encajado derrotas por dos goles de diferencia frente a Brasil y Bélgica en este 2026.

⚽Alineaciones Probables Inglaterra vs Croacia

Posible alineación de Inglaterra:

Pickford, O’Reilly, Konsa, Guehi, James, Anderson, Rice, Gordon, Bellingham, Madueke, Kane

Posible alineación de Croacia:

Livakovic, Gvardiol, Vuskovic, Sutalo, Perisic, Kovacic, Modric, Stanisic, Sucic, Kramaric, Budimir

🔥Las mejores apuestas Inglaterra vs Croacia

1er Pronóstico Inglaterra vs Croacia: Inglaterra gana y Menos de 3.5 goles @ 2.30 en Sportium

Inglaterra busca arrancar con buen pie

A pesar de algunas actuaciones ofensivas un tanto discretas, el registro defensivo global de Inglaterra bajo el mando de Thomas Tuchel es simplemente excepcional. No encajaron un solo gol en sus ocho partidos de clasificación. Los Three Lions promedian apenas 0.36 goles en contra por cada 90 minutos desde la llegada del técnico alemán.

Inglaterra se impuso por 1-0 la última vez que se vieron las caras, concretamente en la fase de grupos de la Eurocopa 2020. El equipo confía plenamente en volver a superar a una selección croata que empieza a acusar el paso de los años. Dalic sigue dependiendo de varios futbolistas que superan de largo la treintena, empezando por su capitán Luka Modric, que ya cuenta con 40 años.

Nueve de las 11 victorias de los Three Lions con Tuchel en el banquillo llegaron en partidos con tres o menos goles. Apostar por que se repita este guion ofrece muchísimo valor para este choque del Grupo L.

2ºPronóstico Inglaterra vs Croacia: Ambos equipos anotan: No @ 1.67 en Sportium

El duelo de Dallas apunta a cerrarse

Con Ghana y Panamá completando este grupo, ninguna de las dos selecciones tiene la necesidad imperiosa de asumir riesgos excesivos en su debut. Las calurosas condiciones climáticas de Texas también invitan a un ritmo de juego más pausado, por lo que todo apunta a un choque bastante táctico y precavido.

Croacia también se mostró muy sólida en defensa durante su camino mundialista, con una media de apenas 0.50 goles encajados por partido. Además, solo en tres de sus ocho encuentros marcaron ambos equipos.

Su enorme experiencia en torneos de primer nivel debería garantizar que sigan siendo un rival muy incómodo este verano. El bloque de Dalic ha concedido solo 1.14 goles por partido de promedio si sumamos las últimas dos Copas del Mundo, donde fueron subcampeones en 2018 y terceros en 2022.

Apostar a que al menos uno de los dos equipos se quedará sin marcar en Dallas parece la opción más sensata. Ambos equipos anotaron en solo uno de los últimos 10 partidos disputados por Inglaterra.

3er Pronóstico Inglaterra vs Croacia: Harry Kane marcará el primer gol @ 4.33 en Sportium

Kane, listo para acudir al rescate de los Three Lions

Aunque Inglaterra ha evolucionado hacia un estilo de juego diferente con Tuchel, sigue dependiendo en gran medida de las genialidades de sus estrellas. Harry Kane es la fuente más fiable de cara al gol y llegará con la confianza por las nubes tras firmar una temporada espectacular.

El delantero del Bayern de Múnich viene de marcar 61 goles en 50 partidos con su club. Además, firmó ocho dianas en ocho partidos con Inglaterra durante la clasificación para el Mundial. El atacante de 32 años promedió 3.9 disparos por partido en dicha campaña.

Kane ha sido el encargado de abrir la lata para Inglaterra en tres ocasiones desde el inicio de la temporada 2025/26. Sin ir más lejos, desatascó el reciente amistoso ante Nueva Zelanda (1-0) con el que fue su gol internacional número 79.

Respaldar que el exdelantero del Tottenham volverá a inaugurar el marcador ofrece una cuota muy atractiva, con una probabilidad implícita del 23.1%.

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