Lamine Yamal, llamado a romper la maldición de España en los Mundiales

El debut de España en el Mundial se saldó con un sorprendente empate ante Cabo Verde. ¿Vale la pena apostar por un Lamine Yamal ya recuperado para mejorar el rendimiento del equipo?

Las expectativas siguen siendo altas y se confía en que Yamal pueda ayudar a la actual campeona de Europa a reponerse de este tropiezo inicial y, por qué no, llegar hasta el final este verano.

👑Mercados de Lamine Yamal

Mercado Cuota ⭐ Más de 0.5 asistencias vs. Arabia Saudí 1.88 Máximo asistente del Mundial 25.00

Cuotas cortesía de Luckia. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

⚽El bache de España en los Mundiales se alarga tras el empate inicial

Ya han pasado 16 años de aquel gol de Andrés Iniesta que decidió la final del Mundial 2010. Desde que tocó la gloria en Sudáfrica, España no ha vuelto a tener éxito en la competición.

Su empate contra Cabo Verde, un país de apenas medio millón de habitantes, es solo el último de una larga lista de tropiezos. La Roja ahora mismo solo suma tres victorias en sus últimos 12 partidos mundialistas, repartidos en cuatro torneos. Y lo peor es que todos esos triunfos llegaron en la fase de grupos frente a Australia, Irán y Costa Rica.

El equipo llegaba a la cita de este verano como uno de los grandes favoritos, pero fue incapaz de batir a Vozinha, el inspirado guardameta de Cabo Verde. A pesar de realizar 27 disparos, La Roja solo generó dos ocasiones claras en la primera jornada.

El rendimiento recordó bastante a las recientes eliminaciones mundialistas contra Rusia y Marruecos. En ambos partidos, España también superó el 70% de la posesión del balón, pero le faltó colmillo y profundidad en el último tercio del campo. Esta actuación ante un rival a priori muy inferior en Atlanta evidenció lo mucho que puede llegar a depender el equipo de Yamal este verano.

La irrupción de Yamal y de su compañero en la otra banda, Nico Williams, fue la chispa que llevó a los ibéricos a conquistar la Eurocopa 2024. Ambos futbolistas llegaron a este Mundial entre algodones por culpa de las lesiones. Sin embargo, el talentoso dúo parecía estar disponible como para tener minutos saliendo desde el banquillo contra Cabo Verde.

Con las dudas añadidas sobre el bajón de forma de Williams esta temporada con el Athletic Club, Yamal debe ser el jugador clave en Norteamérica. A pesar de no jugar desde abril por un problema en los isquiotibiales, se le vio bastante eléctrico en los minutos que estuvo sobre el césped.

Aunque no saltó al campo hasta el minuto 71, el extremo del Barcelona llegó a tocar 36 balones y completó conducciones que sumaron un total de 124.3 metros. Tras este gran impacto saliendo desde el banquillo, sería una auténtica sorpresa que Luis de la Fuente no pusiera a su joven estrella de inicio contra Arabia Saudí.

🔎¿Puede Yamal reactivar la candidatura de España?

Si echamos la vista atrás, España ya perdió su partido inaugural contra Suiza en 2010 y terminó levantando la Copa del Mundo. Por lo tanto, empezar con el freno de mano echado tampoco tiene por qué ser una mala señal definitiva.

Hay tiempo de sobra para ir ganando sensaciones en este nuevo formato ampliado de 48 selecciones y la creatividad de Yamal va a ser crucial. Ya demostró de lo que es capaz con solo 16 años en la Eurocopa 2024, donde marcó o asistió en los cuatro partidos de las eliminatorias. Aquel torneo terminó con el extremo español liderando la tabla de pases de gol con cuatro asistencias, dos por encima de su perseguidor más cercano.

Una mala noticia para los rivales de La Roja en este Mundial es que Yamal es un futbolista mucho más hecho y completo dos años después. Esta campaña registró 27 participaciones directas en goles en sus 28 partidos de LaLiga. La estrella culé terminó como el máximo asistente de la Primera División española por segundo año consecutivo.

Buscar un pronóstico a favor de que Yamal asista en lugar de que marque suele ofrecer un valor mucho mayor en cualquier casa de apuestas. De hecho, dio un pase clave nada más entrar al campo contra Cabo Verde, pero Mikel Oyarzabal no estuvo fino en la definición.

Viendo ese tramo de partido tan prometedor y sus espectaculares números históricos, no deberíamos tardar en ver a Yamal regalar su primer gol en un Mundial. Su cuota a que firma una asistencia contra Arabia Saudí tiene muy buena pinta si analizamos su valor, con una probabilidad implícita del 53.2%.

Si buscas cuotas más altas en el operador, también destaca como una opción fantástica a largo plazo para terminar el torneo como el máximo asistente. Su cuota se sitúa alrededor de 25.00 actualmente, lo que conlleva una probabilidad implícita de apenas el 4%.

A pesar de empatar contra Cabo Verde, España sigue siendo la favorita para liderar su grupo. Esto podría abrir un cuadro de eliminatorias bastante favorable, donde Yamal tendría muchísimas oportunidades para engrosar su cuenta de asistencias.

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