Una apuesta combinada de pronóstico doble para el Mundial

El nuevo formato de un Mundial ampliado a 48 selecciones nos ha dejado varios grupos bastante desequilibrados. Por eso, combinar apuestas a "pronóstico doble" del mercado de clasificación puede ser una estrategia de lo más inteligente.

Se espera que tanto Brasil como Inglaterra lideren sus respectivos grupos, pero es que además, en ambos casos, hay un segundo favorito muy claro para acompañarlos a la siguiente fase.

⚽Pronósticos dobles del Mundial

Mercado Cuota ⭐ Grupo C - Brasil y Marruecos 1.55 Grupo L - Inglaterra y Croacia 1.50

Cuotas cortesía de Winamax. Correctas en el momento de la publicación y sujetas a cambios.

🔎Las cenicientas sufrirán ante selecciones expertas en grandes torneos

El sorteo de este Mundial 2026 ha deparado grupos de todo tipo. Los de los países anfitriones se presentan muy abiertos, ya que no cuentan con ninguno de los grandes favoritos al título. Sin embargo, también veremos varios duelos muy desiguales durante la fase inicial del campeonato.

Este nuevo formato hace que las selecciones arranquen con objetivos muy distintos. Gigantes como Inglaterra y Brasil buscarán amarrar la primera plaza de sus grupos para asegurarse, en teoría, un camino más asequible en las eliminatorias. Por su parte, muchos de los equipos más modestos aspiran simplemente a clasificarse como uno de los ocho mejores terceros.

En el Grupo C y el Grupo L, Escocia, Haití, Ghana y Panamá podrían acabar en este último grupo. Eso dejaría la batalla por las dos primeras posiciones de forma exclusiva en manos de los otros cuatro equipos.

Brasil tiene un 91.5% de probabilidades de acabar entre los dos primeros del Grupo C, mientras que las opciones de Marruecos se sitúan en el 68.8%. La dinámica es calcada en el Grupo L, donde Inglaterra cuenta con un 92.7% de opciones de asegurar la primera o segunda plaza. Por su parte, a Croacia se le otorga un 65.4% de posibilidades de sellar su billete a octavos terminando en el 'top 2'.

Ambos grupos incluyen a selecciones muy modestas como Haití y Panamá. Estas naciones se beneficiaron de la ausencia de EE. UU., México y Canadá en la clasificación de la CONCACAF. Pasar de competir contra rivales de la talla de El Salvador y Nicaragua a medirse con la élite mundial no va a ser nada fácil.

Teniendo que enfrentarse a candidatos de peso en el mayor escenario posible, ya sería un éxito para ellas arañar un solo punto. Es muy complicado imaginar un escenario en el que cualquiera de las dos pelee por las dos primeras plazas.

🥅¿Dominarán los dos favoritos los Grupos C y L?

En el Grupo C, Escocia es la única selección que parece capaz de interponerse en el camino de Brasil y Marruecos. El combinado escocés llega con la moral alta tras ganar sus últimos amistosos por 4-1 ante Curazao y 4-0 contra Bolivia.

Sin embargo, hay que matizar que todos sus goles ante Curazao llegaron cuando el rival jugaba con 10 hombres. Además, ya es de sobra conocida la debilidad de Bolivia cuando juega lejos de la altitud de su país.

Medirse a Brasil en un Mundial y en Miami será un reto de otra galaxia para los escoceses. Carlo Ancelotti está ahora al mando de la Seleção y cuenta con un plantel de muchísima calidad. Los sudamericanos no caen eliminados en una primera fase desde 1966 y no parece que eso vaya a cambiar este año.

Marruecos, actual campeona de la Copa de África, llega a la cita como un equipo mucho más armado y completo que Escocia. No olvidemos que solo encajaron cinco goles en siete partidos en el Mundial de 2022 y que no han perdido ninguno de sus últimos 29 encuentros en el tiempo reglamentario.

Al igual que los marroquíes, Croacia también fue semifinalista en Qatar, sin olvidar su subcampeonato en Rusia 2018. Repetir una gesta tan larga en 2026 parece complicado al tratarse de un bloque ya veterano. Aun así, ese oficio y experiencia en torneos cortos pueden ser decisivos cuando se midan a Ghana.

Los africanos son el equipo mejor posicionado para evitar que los europeos se queden con el primer y segundo puesto del Grupo L. Sin embargo, salen claramente como víctimas en sus duelos tanto frente a Inglaterra como ante Croacia.

Los Three Lions no encajaron ni un solo gol en sus ocho partidos de clasificación, contando todos sus compromisos por victorias. Incluso cuando el bloque de Thomas Tuchel no termina de funcionar como equipo, el talento individual de sus estrellas suele resolver el partido.

Croacia tampoco se quedó atrás, firmando siete victorias en ocho partidos para sellar su billete a otro Mundial. La clave aquí es la continuidad, con el exitoso Zlatko Dalic todavía al timón del barco.

Con los teóricos dos primeros de cada grupo avalados por tanta experiencia, armar una apuesta combinada al pronóstico doble ofrece muchísimo valor. Puedes apostar a que Brasil, Marruecos, Inglaterra y Croacia logran el pase entre los dos primeros con una probabilidad implícita del 43%.

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