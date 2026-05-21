Bonos Apuestas Mundial 2026: Las mejores promociones que ofrecen las casas de apuestas

Los curiosos en la materia ya sabemos que los bonos apuestas Mundial pueden marcar una diferencia importante para quienes quieren empezar a apostar durante la Copa del Mundo con algo más de margen, porque permiten aumentar el saldo inicial, y también probar mercados del Mundial con menor riesgo durante las primeras apuestas.

Con tantas casas, ya vemos que no todas las promociones apuestas Mundial son iguales, algunas tienen su virtud en tener requisitos sencillos, otras por su importe, y algunas porque añaden promociones especiales exclusivas para el torneo. Por eso hemos recopilado las ofertas más interesantes de las principales casas de apuestas Mundial 2026, contándote cuáles son los códigos promocionales.

Bonos Apuestas Mundial Sportium

Uno de los bonos más lucidos para el Mundial lo encontramos en Sportium, especialmente por su combinación entre facilidad de activación y cantidad disponible.

Con el código promocional GOALVIP, los nuevos usuarios pueden acceder a un doble bono de hasta 200€ en freebets. El funcionamiento es muy sencillo, hay que realizar un depósito y apostar el importe ingresado a cuotas mínimas de 1,50 para desbloquear las apuestas gratuitas.

Sportium acostumbra a ser una de las plataformas más activas durante grandes torneos internacionales. Además del bono de bienvenida, está ofertando otras promociones como la Carrera del Mundial 2026, en la que se puede conseguir hasta un viaje al Mundial.

Otro punto interesante es que la interfaz resulta bastante cómoda para usuarios nuevos, y que permite realizar movimientos de saldo desde sus locales de juego. La experiencia en móvil también es muy fluida gracias a su aplicación, algo importante teniendo en cuenta que buena parte de las apuestas del Mundial van a hacerse en directo.

Bonos Apuestas Mundial 1xBet

1xBet también llega fuerte al Mundial con una promoción especialmente potente para quienes manejan apuestas combinadas.

Usando el código BETGOAL, los nuevos usuarios pueden obtener hasta 300€ de bono. Eso sí, aquí las condiciones son algo más exigentes que en el caso anterior, ya que el rollover obliga a apostar combinadas por un valor equivalente a 5 veces el bono recibido.

Es una promoción orientada a jugadores más activos, especialmente a quienes quieren darle al coco, creando combinadas del Mundial con varios partidos o mercados.

1xBet destaca además por tener probablemente una de las ofertas de mercados más amplias del sector, junto con cuotas muy generosas, y durante la Copa del Mundo va a incluir cientos de opciones por encuentro, desde apuestas convencionales hasta estadísticas muy específicas.

Bonos Apuestas Mundial Bet365

Hablar del Mundial y de promociones de apuestas implica inevitablemente mencionar a bet365.

Con el código GOALVIP, los nuevos usuarios pueden conseguir hasta 100€ en créditos de apuesta, que podemos considerar como saldo de freebets. Para liberarlos, es necesario jugar el importe depositado a cuotas mínimas de 1,50 o superiores.

La principal ventaja de bet365 durante un Mundial no va a ser únicamente el bono de bienvenida, sino todo el ecosistema que rodea a la competición, con un sofisticado sistema de apuestas en directo, estadísticas en tiempo real, enorme profundidad de mercados, para dar una de las mejores coberturas del mercado.

Además, bet365 acostumbra a lanzar promociones y ventajas adicionales como crear apuesta, oferta de 2 goles de ventaja o Sustituto+. Eso convierte a la plataforma en una de las referencias para quienes apuestan en fútbol, y por supuesto también en grandes eventos internacionales.

Bonos Apuestas Mundial Luckia

Luckia presenta una promoción muy interesante para perfiles conservadores gracias a su sistema de freebet sobre la primera apuesta, si es que resulta perdedora.

Con el código LUCKGOAL, el usuario recibe una freebet del 50% de su primera apuesta perdida hasta un máximo de 200€.

Para acceder a ella es necesario:

Elegir el bono de bienvenida de apuestas.

Realizar una apuesta mínima de 5€.

Apostar a cuota 1.50 o superior.

La ventaja de este formato es que permite entrar al Mundial con una sensación de menor riesgo, porque si la primera apuesta no sale bien, parte del saldo vuelve en forma de freebet.

Luckia es una casa muy rica en todos los aspectos, que permite crear apuestas personalizadas, dispone de app móvil y dispone de ingresos mediante Bizum.

Bonos Apuestas Mundial Interwetten

Interwetten apuesta por un formato clásico de apuesta sin riesgo de hasta 50€.

En este caso no existe código promocional exclusivo, pero el funcionamiento es sencillo, sólo hay que activar el bono “50€RiskFree”, depositar 50€ o más y realizar la primera apuesta.

Si esa apuesta resulta perdedora, el usuario recibe otra oportunidad mediante una freebet equivalente hasta un máximo de 50€.

Es un bono menos agresivo que otros en términos de cantidad máxima, pero bastante cómodo para usuarios que prefieren probar la plataforma sin asumir demasiado riesgo inicial.

Interwetten puede presumir de ser el operador pionero en internet, y en disponer de un servicio de atención al cliente excelente, así como de promociones adicionales en fútbol con freebets semanales y bonos de cashback.

Bonos Apuestas Mundial Retabet

RETAbet ofrece una de las promociones más interesantes para los amigos de las freebets, que además en este caso son muy altas, lo que puede venir muy bien para el Mundial.

Con el código GOAL1, el operador duplica el primer depósito hasta 200€ en apuestas gratuitas.

Las condiciones principales son:

Apostar el importe depositado.

Completarlo en un plazo de 7 días.

Realizar apuestas a cuota mínima de 2.00.

Si bien la cuota mínima puede parecer superior a lo habitual, sigue quedando en un margen muy probable, en el que se pueden encontrar apuestas bien factibles. Además, ofrece una promoción muy divertida para el Mundial, en la que se consiguen cromos Freebet.

RETAbet suele funcionar especialmente bien para quienes buscan una plataforma centrada en fútbol, porque tiene todas las virtudes con aplicación móvil, variedad en tipos de apuestas y locales de juego propios.

Bonos Apuestas Mundial Codere

Codere Apuestas mezcla apuestas deportivas y casino dentro de una promoción bastante híbrida.

Con el código MAXS***, el usuario recibe el 100% del primer depósito hasta 200€, dividido de la siguiente manera:

50% en freebets.

50% en bono de casino.

Es decir, un depósito de 200€ puede convertirse en 100€ para apuestas deportivas y otros 100€ para casino.

Aunque parte del bono va destinada al casino, no deja de ser una oferta bastante potente para quienes utilizan ambos verticales. Por lo demás, es una de las casas por excelencia en España, y ojo a su promoción Codere Fantasy, que para el Mundial puede ser una gozada.

Bonos Apuestas Mundial Casino Gran Madrid

Casino Gran Madrid Online apuesta por un sistema sencillo y bastante directo, quizá más orientado a jugadores que no tienen intención de condicionarse a un bono tedioso de liberar.

Con el código CGM***, el usuario obtiene un 50% en freebets hasta 100€ sin cuota mínima.

La mecánica es muy simple, sólo hay que realizar la primera apuesta, y si resulta perdedora, se recibe la freebet correspondiente.

La ausencia de cuota mínima es precisamente uno de sus grandes atractivos, ya que ofrece bastante flexibilidad para apostar durante el Mundial. Por lo demás, aunque se trate de un operador orientado al casino, su sección de apuestas deportivas está a la altura de las grandes casas.

Bonos Apuestas Mundial TonyBet

TonyBet ofrece uno de los bonos más altos del listado, pero hay que estar encima para sacarlo.

Con el código GOALBET, los nuevos usuarios pueden acceder a un bono del 100% hasta 250€. Eso sí, aquí aparece un rollover importante, porque hay que jugar un x25 sobre el importe del bono, aunque a una cuota mínima de 1.50, lo que ayuda a encontrar sucesos en un intervalo muy probable.

Es una promoción orientada claramente a jugadores frecuentes. La cantidad es alta, pero requiere bastante actividad para completarse.

TonyBet tiene la costumbre de ofertar promociones constantes, con bonos CashPlay, y dando freebets por depósitos adicionales.

Bonos Apuestas Mundial Kirolbet

Kirolbet, una casa vasca, del norte, muy potente en todos los aspectos, mezcla freebets y tiradas gratis dentro de una promoción bastante diferente al resto.

Con el código KB100, el usuario puede obtener una freebet de hasta 100€ para deportes, y 50 tiradas gratis en máquinas slots.

La promoción funciona según el balance negativo neto de la primera apuesta, a modo de cashback. Dependiendo de la pérdida, el operador devuelve una freebet proporcional.

Por ejemplo:

Pérdidas entre 40€ y 49,99€ generan una freebet de 40€.

Pérdidas entre 50€ y 59,99€ generan una freebet de 50€.

Es un sistema algo menos directo que otros bonos del Mundial, y lo ideal es que no se perciba nada por el bono, porque ello supondrá que las apuestas han sido acertadas.

Bonos Apuestas Mundial Versus

Versus Apuestas es una de las plataformas que más fuerte está apostando por el Mundial 2026.

Con el código GOALMAX, la promoción se divide en dos partes:

Primer depósito: Freebet del 100% hasta 100€.

Segundo depósito: Freebet del 50% hasta 100€.

Para recibir las freebets es necesario apostar como mínimo el importe depositado en cuotas iguales o superiores a 1.50.

Además, Versus añade una promoción especial para el Mundial que va más allá del simple bono de bienvenida. Cada apuesta realizada genera participaciones para sorteos relacionados con el torneo, incluyendo:

Televisores.

Camisetas de selecciones.

Suscripciones para ver fútbol.

Otros premios vinculados al Mundial.

Ese extra promocional le da bastante valor añadido, y la posiciona como una de las mejores casas para jugar en el Mundial.

Bonos Apuestas Mundial 888Sport

888sport mantiene una promoción bastante accesible para nuevos usuarios. No requiere código promocional y ofrece 10€ gratis al registrarse, y un reembolso del 100% de la primera apuesta perdida hasta 100€ en freebets.

Es probablemente una de las promociones más sencillas de activar del listado, y está pensada para quienes buscan empezar a apostar durante el Mundial sin demasiadas condiciones complejas. Si aciertas el dinero es tuyo, y si fallas, tienes esa 2ª oportunidad con la freebet.

Hay que considerar que 888 cuenta con un repertorio de apuestas total, y que dispone de ventajas como Combipartido, que seguro estará muy activo en el Mundial.

Los 5 mejores bonos apuestas del Mundial 2026

Sportium

La combinación entre facilidad de liberación, importe alto y buena experiencia de usuario coloca a Sportium entre las mejores promociones del Mundial.

bet365

Aunque el bono inicial no sea el más elevado, la cobertura del torneo, las promociones adicionales y el sistema para apuestas live, convierten a bet365 en una referencia absoluta.

Luckia

Su sistema de devolución parcial de la primera apuesta perdida resulta muy atractivo para perfiles que no quieren pasar días ligados a la promoción de bienvenida.

Versus

La mejor opción para apostar en el Mundial, porque, además del bono de bienvenida, que es tan fácil de obtener como cuantioso, las promociones adicionales para el evento añaden mucho valor diferencial.

888Sport

Su facilidad de acceso y condiciones tan simples, unidas a la variedad de tipos de apuestas, hacen que sea una de las mejores opciones para usuarios nuevos.

Tipos de bonos de apuestas para la Copa del Mundo

Durante el Mundial podemos encontrar distintos formatos promocionales. Los más habituales son estos:

Freebets

Las apuestas gratuitas son probablemente el formato más popular desde hace unos años. La casa entrega saldo promocional que debe utilizarse para apostar, y si se acierta, se cobrasólo el premio neto.

Bonos con rollover

Aquí el usuario recibe saldo adicional, pero debe cumplir un volumen mínimo de apuestas antes de retirar ganancias. Si bien antes eran la norma general, hoy en día son la excepción.

Apuestas sin riesgo

Si la primera apuesta sale mal, el operador devuelve el importe en forma de freebet o saldo promocional. Es un tipo de apuesta que lo mejor es que no se active, lo que supondría que la apuesta objeto de la promoción, ha sido acertada, y el saldo obtenido totalmente libre.

Cashback

Consiste en recuperar parte de las pérdidas generadas durante un periodo concreto, o sobre un depósito. Al igual que en el caso anterior, lo mejor que puede pasar es que no se perciba saldo alguno por esta vía.

Créditos de apuesta

Funcionan de forma similar a las freebets, y son un dinero que se emplea para apostar, pero que no está considerado saldo real, por lo que en caso de ganancia se cobra únicamente el beneficio limpio.

¿Cómo elegimos los mejores bonos de apuestas del Mundial 2026?

A la hora de valorar promociones del Mundial conviene analizar varios factores, incluso irse más allá del bono de bienvenida, que ni mucho menos lo es todo:

Importe máximo del bono.

Facilidad para completar requisitos.

Cuota mínima exigida.

Tiempo disponible para liberar el bono.

Tipo de promoción.

Mercados válidos para apostar.

Calidad general de la plataforma.

Promociones adicionales durante el Mundial.

Disponibilidad de herramientas adicionales (crear apuesta, cash out,…).

Sistema de apuestas en directo.

Muchas veces un bono aparentemente enorme termina siendo menos interesante por culpa de un rollover excesivo o requisitos demasiado complicados, y otro más pequeño, puede resultar muy positivo, debido a su sencillez.

Importancia de los términos y condiciones de los bonos apuestas Mundial 2026

Uno de los errores más habituales entre usuarios nuevos es fijarse únicamente en la cantidad anunciada, que se muestra bien visible, pero no en las condiciones que quedan en letra más pequeña.

Las condiciones son prácticamente igual de importantes que el importe del bono, y es que hay promociones muy agresivas que luego pueden requerir de cuotas altas, combinadas con demasiadas selecciones, o rollovers difíciles de completar.

Si bien el mercado de las apuestas en España se puede considerar muy transparente, conviene tener en cuenta detalles como el tiempo límite para liberar el bono, si hay restricciones por tipos de apuestas, las cuotas mínimas válidas, el número de veces que debe apostarse el saldo promocional, los posibles límites de retirada, que hay veces que los bonos están limitados a cierta cantidad de beneficio.

Entender bien estas condiciones evita problemas posteriores y permite comparar promociones de forma mucho más realista.

Conclusiones

Los bonos apuestas Mundial 2026 van a ser una herramienta muy útil para empezar a apostar durante la Copa del Mundo con más margen y mejores condiciones, al menos en las jugadas iniciales.

Eso sí, el bono no debería ser el único criterio para elegir operador, por muy llamativo que parezca. Hay otros factores muy importantes que a la larga nos van a aportar más, como la calidad de las cuotas, la experiencia live, la velocidad de pagos, la app móvil o las promociones específicas que aparecerán durante el torneo, así como que la casa disponga de herramientas útiles como el cash out.

Algunas casas de apuestas destacan por ser más generosas en el bono inicial, otras compensan con promociones continuas durante todo el Mundial, y las hay que tienen bonos más discretos, pero sus cuotas altas ayudan a que se nos olvide. Por eso conviene analizar cada oferta y cada casa con calma, y elegir la que mejor encaje según el tipo de usuario y la forma de apostar.

Preguntas frecuentes sobre los bonos apuestas Mundial 2026

¿Qué casa de apuestas ofrece el mejor bono para el Mundial 2026?

Depende mucho del perfil de usuario. Sportium, bet365, Versus y Luckia aparecen entre las opciones más equilibradas por condiciones y facilidad de uso, aunque si hubiese que escoger una, creo que Versus es la que mejor promoción de bienvenida tiene a día de hoy.

¿Los bonos del Mundial tienen cuota mínima?

Sí, prácticamente todas las promociones exigen cuotas mínimas para liberar las freebets o el saldo promocional. Pueden pedir cuota mínima para apostar y obtener el bono, o incluso después, limitando la freebet a una cuota.

¿Se pueden retirar directamente las freebets?

No. Las freebets deben jugarse primero en apuestas deportivas y únicamente las ganancias generadas pueden retirarse.

¿Habrá promociones especiales durante el Mundial además del bono de bienvenida?

Sí. Muchas casas lanzan sorteos, aumentos de cuotas, desafíos diarios y promociones específicas durante el torneo. Esto es el Mundial 2026, y las casas saben que tienen que dar el do de pecho, porque los clientes tienen para elegir.

¿Qué tipo de bono es mejor para usuarios nuevos?

Las apuestas sin riesgo y las freebets van a ser las promociones más cómodas para quienes empiezan a apostar durante el Mundial. Lo que no es tan conveniente, es liarse en bonos muy extensos, de rollovers altos y condiciones demasiado exigentes.