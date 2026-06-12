Mundial 2026 en bet365: cuotas de los favoritos, goleadores y candidatos al Balón de Oro

El Mundial 2026 acaba de comenzar y ya está generando debate. Los mercados de apuestas ya ofrecen una visión clara de cuáles son las selecciones y jugadores que generan mayor confianza entre los aficionados. A partir de datos exclusivos de bet365, este análisis explora las principales tendencias de apuestas a nivel global y en mercados clave como España, Reino Unido, Alemania, Francia y Brasil, revelando quiénes son los favoritos para conquistar el título, liderar la tabla de goleadores, alcanzar la final y hacerse con el Balón de Oro.

Panorama global: ¿quién parte como favorito?

Los datos internacionales dibujan un escenario muy competitivo, con varias selecciones separadas por márgenes muy estrechos.

🏆 Ganador final del torneo

El mercado global sitúa a Portugal como una de las selecciones más respaldadas, con un 14,73% de las apuestas, seguida muy de cerca por Francia (14,44%) y España (12,49%).

Portugal aparece fuertemente asociado al liderazgo de Cristiano Ronaldo, que buscaría cerrar su carrera con el título más deseado del fútbol.

País % Cuota Valor Portugal 14,73% 9.00 Francia 14,44% 6.00 España 12,49% 5.50 Inglaterra 10,32% 7.50 Brasil 9,25% 9.00

El equilibrio entre selecciones confirma que no hay un dominador claro, aunque Francia mantiene una consistencia destacada en los grandes torneos.

⚽ Máximo goleador: duelo generacional

En el mercado de la Bota de Oro, el protagonismo recae en tres nombres principales:

País / Jugador % Cuota Valor Kylian Mbappé (Francia) 13,45% 6.50 Harry Kane (Inglaterra) 12,36% 7.50 Cristiano Ronaldo (Portugal) 9,36% 21.00 Julián Álvarez (Argentina) 7,61% 26.00 Mikel Oyarzabal (España) 6,11% 13.00

Mbappé lidera gracias a su rendimiento en torneos anteriores y su capacidad de decidir partidos grandes. Kane aparece como el goleador más constante en Europa, mientras que Cristiano Ronaldo sigue atrayendo un alto volumen de apoyo pese al paso del tiempo.

También destacan nombres como Julián Álvarez o Mikel Oyarzabal, que representan opciones más secundarias pero con potencial de sorpresa.

🥇 ¿Quién llegará a la final?

El mercado de finalistas refuerza la tendencia de las selecciones europeas como dominadoras del escenario:

País % Cuota Valor Portugal 14,60% 5.00 Francia 13,61% 3.75 España 8,26% 3.25 Inglaterra 8,03% 4.33 México 6,19% 26.00

El dato más llamativo es el fuerte respaldo a Portugal, que aparece como posible finalista en múltiples escenarios, mientras que Francia mantiene su reputación como selección “de finales”.

🌟 Balón de Oro del Mundial: el foco mediático

Aunque los mercados colectivos apuntan a Portugal y Francia, el premio individual más prestigioso genera un escenario distinto.

País / Jugador % Cuota Valor Lionel Messi (Argentina) 11,35% 11.00 Kylian Mbappé (Francia) 9,41% 11.00 Lamine Yamal (España) 8,77% 9.00 Bruno Fernandes (Portugal) 7,49% 21.00 Pedri (España) 7,44% 21.00

Messi sigue siendo el gran imán mediático, incluso en el tramo final de su carrera. Mbappé representa la continuidad del dominio francés, mientras que Lamine Yamal simboliza el inicio de una nueva era en el fútbol europeo.

🇪🇸 Análisis específico de España: optimismo local

España es la gran favorita entre los apostadores locales, con un 37,8% de apoyo para ganar el Mundial. Le sigue Portugal (21,3%) y, más atrás, Países Bajos y Francia. Marruecos aparece como una apuesta de “sorpresa”.

Mercado País % Cuota Valor Ganador final España 37,8% 5.50 Ganador final Portugal 21,3% 9.00 Ganador final Países Bajos 8,5% 21.00 Ganador final Francia 7,5% 6.00 Ganador final Marruecos 4,1% 51.00

Máximo goleador en España

En el mercado español, Mbappé también domina el interés con un 32%, pero los jugadores locales aparecen con fuerza: Oyarzabal se posiciona como una opción clave para el público español, especialmente en escenarios donde España avance a fases finales.

Balón de Oro (España)

El mercado español muestra una apuesta clara por el talento joven:

Lamine Yamal: 22,9%

Pedri: 14,8%

Mbappé: 11,4%

Dembélé: 10,6%

Vitinha: 6,5%

La confianza en Lamine Yamal y Pedri refleja una visión de futuro centrada en una nueva generación de talento español.

Conclusión: un Mundial sin dueño claro

Los datos de bet365 reflejan un escenario abierto, sin un favorito absoluto. Portugal y Francia aparecen como principales candidatos al título, mientras que figuras como Mbappé, Messi y Cristiano Ronaldo dominan el imaginario individual.

Sin embargo, el Mundial 2026 también parece destinado a consolidar una transición generacional, con jóvenes como Lamine Yamal y Pedri ganando protagonismo en los mercados de futuro.

Más allá de las cifras, el torneo se perfila como uno de los más impredecibles de la historia reciente.

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