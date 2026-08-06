El código de registro GOALVIP funciona como un código de registro, y no ofrece ningún tipo de beneficio comercial al utilizarlo en el registro.

Si estás buscando una casa de apuestas completa, repleta de posibilidades y ventajas, segura y fiable, deberás saber que bet365 es una de las mejores casas de apuestas del mercado.

Con una amplia variedad de eventos, cuotas competitivas, riqueza en tipos de apuestas y la posibilidad de apostar en vivo, bet365 se ha convertido en una referencia para los apostadores.

Si quieres saber cómo apostar en bet365, en este artículo te lo explicamos con todo detalle, mientras te invitamos a visitar nuestra "reseña de bet365" para que conozcas todos los puntos que hacen de ésta una casa de apuestas top.

Si eres nuevo en esto o simplemente quieres asegurarte de que estás aprovechando al máximo todas sus funciones, aquí te explicamos paso a paso cómo apostar en bet365 de manera fácil y segura. No olvides que en bet365 tendrás la posibilidad de registrarte haciendo uso del código de bono bet365GOALVIP, y aprovechar su bono de bienvenida para nuevos usuarios.

¿Cómo apostar en bet365?

Antes de empezar a apostar, necesitas crear una cuenta en bet365. El proceso es bastante simple, pero también obligatorio ya que es lo que marcan la ley española, siendo de aplicación para todas las casas de apuestas del mercado. Los pasos para apostar en bet365 son los siguientes:

Visita el sitio web de bet365 y pulsa el botón “Registrarse” desde este enlace. Completa tus datos personales (nombre, dirección, fecha de nacimiento, etc.). Configura tu cuenta, eligiendo un nombre de usuario y una contraseña. Introduce el código promocional, que en este caso es “GOALVIP” Deposita fondos usando el método de pago que prefieras. Disfruta del bono de bienvenida, que consiste en 200€ en créditos de apuestas deportivas + 50 giros gratis y una bonificación igualada al 100% + 5 fichas doradas en casino.

Una vez hecho esto, ya estarás listo para comenzar a apostar en bet365, algo que como verás en adelante, resulta muy simple e intuitivo.

¿Cómo hacer una apuesta en bet365?

Nos centramos ahora en la parte práctica de cómo hacer una apuesta en bet365. Cuando navegas por la sección de deportes de la web de bet365, ves un menú principal a la izquierda de la pantalla en el que figuran los diferentes deportes, mientras que en el centro quedan las apuestas principales.

Simplemente, habrá que buscar la apuesta que queremos, pulsar sobre la cuota, y cuando aparezca el cupón indicar los detalles como el importe de la apuesta, o si queremos jugarla simple o combinada.

Los pasos para hacer una apuesta en bet365 son los siguientes:

Inicia sesión en bet365 desde tu ordenador o móvil. Busca el partido o evento al que quieres apostar, en el menú de apuestas que está perfectamente estructurado. Revisa las estadísticas que ofrece bet365, esto es algo opcional pero recomendable, porque puede aportar información muy útil. Pulsa sobre la cuota, lo que añadirá la apuesta al cupón. Selecciona los detalles, como el importe a jugar o si la apuesta se jugará de forma simple o combinada.

Con estos sencillos pasos, quedarán pocas dudas sobre cómo hacer una apuesta en bet365. Esto se aplicaría para las apuestas normales, las que tratan sucesos y partidos futuros, pero también se pueden seguir de un modo similar para las apuestas en vivo.

¿Cómo hacer una apuesta en directo en bet365?

En todo caso, dejamos los pasos sobre cómo hacer una apuesta en bet365 en vivo:

Inicia sesión en bet365. Busca el partido sobre el que te interese apostar. Pulsa sobre la cuota, lo que añadirá la apuesta al cupón. Pulsa sobre la cuota que quieras aportar .

Es importante tener en cuenta que en las apuestas en directo en bet365 todo es más dinámico, y las cuotas pueden cambiar de valor en segundos

¿Cómo hacer una apuesta desde el móvil en bet365?

Hacer una apuesta en bet365 desde el teléfono móvil es algo tan común, o incluso más frecuente, que hacerla desde el ordenador. Las casas de apuestas, y aquí no hay excepción alguna, trabajan con diseños responsive, que permiten a sus usuarios disfrutar de una experiencia de juego similar desde el dispositivo móvil, respecto a la que ofrece el ordenador.

Cabe destacar que en esta casa de apuestas podremos descargar e instalar la bet365 app, para que la navegación resulte más fluida y ágil. En todo caso, si no queremos instalar la aplicación de bet365, podremos igualmente visitar su página mediante el navegador web del teléfono, y acceder a los mismos menús, deportes y tipos de apuestas, que con la bet365 app.

Por lo demás, hacer una apuesta desde el móvil sigue el mismo criterio que hacerla desde el ordenador.

Tipos de apuestas en bet365

Ahora que sabes cómo hacer una apuesta en bet365, es conveniente que conozcas los tipos más comunes. Si bien hay apuestas que son generales y se aplican a cualquier deporte, como ganador del partido, hay otras que lógicamente van a ser específicas de determinadas disciplinas como número de goles en fútbol, número de puntos en baloncesto, o sets exactos en tenis.

Comentamos algunos tipos de apuestas, que merecen ser conocidos a la hora de cómo apostar en bet365:

Línea más/menos : Es una apuesta en la que se juega si se superará o no una línea, por ejemplo 2.5 goles en un partido de fútbol o 178.5 puntos en uno de baloncesto. También se puede apostar a otras líneas como a tarjetas, córners o fueras de juego.

: Es una apuesta en la que se juega si se superará o no una línea, por ejemplo 2.5 goles en un partido de fútbol o 178.5 puntos en uno de baloncesto. También se puede apostar a otras líneas como a tarjetas, córners o fueras de juego. Apuestas de hándicap : El goce del apostante veterano. En las apuestas de hándicap se agregan o se restan valores a un campo, para equilibrar probabilidad y cuota. Por ejemplo, en un Barcelona vs Las Palmas, jugar que el Barcelona gana con -1.5 goles en su contra.

: El goce del apostante veterano. En las apuestas de hándicap se agregan o se restan valores a un campo, para equilibrar probabilidad y cuota. Por ejemplo, en un Barcelona vs Las Palmas, jugar que el Barcelona gana con -1.5 goles en su contra. Apuestas a sucesos futuros: Son aquellas apuestas de bet365 que tratan cuestiones muy largas en el tiempo, como ¿qué selección ganará el próximo Mundial o qué tenista ganará Roland Garrós?

Ventajas de apostar en bet365

Apostar en bet365 supone varias ventajas respecto a hacerlo en otras plataformas, puesto que se trata de una casa de apuestas, que por méritos propios es líder en el mercado del juego. A continuación, vamos a comentar los principales puntos diferenciales y ventajas de apostar en bet365, y por qué se trata de una opción prioritaria frente a otras casas similares:

Apuestas en vivo , bet365 cuenta con una rica propuesta para apuestas en vivo, que incluye servicio de streaming para seguir los partidos en directo, estadísticas y variedad en tipos de apuestas.

, bet365 cuenta con una rica propuesta para apuestas en vivo, que incluye servicio de streaming para seguir los partidos en directo, estadísticas y variedad en tipos de apuestas. Herramientas adicionales , en bet365 podremos tomar el control con herramientas como Cash Out, o con la opción Crear Apuesta, que nos permiten cerrar apuestas antes de que concluya el partido y personalizarlas al gusto.

, en bet365 podremos tomar el control con herramientas como Cash Out, o con la opción Crear Apuesta, que nos permiten cerrar apuestas antes de que concluya el partido y personalizarlas al gusto. Apuestas con hándicap , puede que todas las casas trabajen las apuestas de hándicap, pero cuesta encontrar alguna que lo haga con la dedicación de bet365.

, puede que todas las casas trabajen las apuestas de hándicap, pero cuesta encontrar alguna que lo haga con la dedicación de bet365. Bono de bienvenida , que consiste en 200€ en créditos para apuestas deportivas + 50 giros y una bonificación igualada al 100% + 5 fichas doradas en casino. No olvides introducir el código “GOALVIP” durante tu registro en bet365.

, que consiste en 200€ en créditos para apuestas deportivas + 50 giros y una bonificación igualada al 100% + 5 fichas doradas en casino. No olvides introducir el código “GOALVIP” durante tu registro en bet365. Plataforma intuitiva y fácil de usar , con menús perfectamente distribuidos y muy lógicos, todo muy directo y contando con un equipo de atención al cliente para dar respuesta a las dudas.

, con menús perfectamente distribuidos y muy lógicos, todo muy directo y contando con un equipo de atención al cliente para dar respuesta a las dudas. Compatibilidad con dispositivos móviles, ya sea desde el navegador o con la app bet365, para hacer apuestas en bet365 no vas a necesitar ningún ordenador, ya que simplemente desde el teléfono todo estará disponible.

Preguntas frecuentes de cómo apostar en bet365

¿Cómo de fácil es apostar en bet365?

Apostar en bet365 es muy fácil, tanto desde el ordenador como desde el teléfono móvil, dado el perfil intuitivo y accesible que presenta esta casa de apuestas. Si a pesar de ello tienes alguna duda, puedes consultarlo con el equipo de atención al cliente.

¿Es seguro apostar en bet365?

Si, por supuesto que es seguro apostar en bet365. Estamos ante una casa de apuestas que cuenta con todas las licencias y permisos para comercializar sus productos de juego, casino y apuestas deportivas en España, a través de internet.

¿Cómo hago para apostar en bet365?

Para apostar en bet365 tendrás que disponer de saldo en tu cuenta. Luego busca el partido o suceso al que tengas intención de apostar, escoge la apuesta y pulsa sobre la cuota. Sólo tendrás que indicar la cantidad a apostar, y si te parece apropiada la ganancia potencial, confirmar la jugada.

¿Qué recomendaciones hay para apostar en bet365?

La principal recomendación para apostar en bet365 es jugar con cabeza, cantidades pequeñas que no importe perder. En todo caso apostar sobre cuestiones conocidas, repasar información y estadísticas, y valorar si el tamaño de la cuota es apropiado para la posibilidad de que se cumpla.