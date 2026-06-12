La app de bet365 se convierte en la más descargada de España

bet365 ha anunciado que su aplicación móvil ha sido la app de apuestas deportivas más descargada en España entre septiembre de 2025 y febrero de 2026, según datos de Sensor Tower.

Este hito consolida a bet365 como una de las mejores apps de apuestas deportivas y de las principales plataformas de entretenimiento digital en el mercado español, reflejando la creciente preferencia y confianza de los usuarios en su experiencia de apuestas online.

bet365 sigue creciendo en popularidad en el país

Además de liderar en descargas, la aplicación cuenta con una valoración media de 4,5 estrellas basada en más de 228.000 reseñas, lo que la sitúa como una de las apps de apuestas deportivas más populares del país.

¿Cuáles son los motivos?

El éxito de la plataforma se atribuye a su experiencia de usuario optimizada, su amplia oferta de mercados deportivos y sus innovadoras funciones de apuestas en directo. Diseñada con el usuario en el centro, la app ofrece navegación fluida, actualizaciones en tiempo real y transacciones seguras, posicionándose como una referencia para los aficionados al deporte y el entretenimiento online en España.

Alex Sefton, Chief Marketing Officer global de bet365, destacó que este reconocimiento es motivo de gran orgullo y subraya el compromiso continuo de la compañía con la innovación y la calidad del producto digital.

En paralelo, un estudio de YouGov realizado en España ha identificado a bet365 como la marca de apuestas online más reconocible, con un 47% de reconocimiento general, destacando especialmente entre el público de 18 a 34 años, donde supera a sus competidores. Este dato refuerza su fuerte posicionamiento en el mercado español.

bet365 ha mejorado su oferta de bienvenida

Esta noticia viene justo después de que la compañía ha anunciado recientemente una mejora en su oferta de bienvenida, aumentando el importe de los créditos promocionales de 100 € a 200 €.

Si quieres conocer más acerca de la aplicación móvil de bet365 te invitamos a leer nuestra reseña:

bet365 App Móvil: Disponible para Android y iOS en junio 2026.