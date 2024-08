Athletic Club vs Atlético Madrid Pronóstico y Apuestas LaLiga | 31/08/24

Nuestros expertos te traen las mejores predicciones de apuestas para tu pronóstico Athletic Club vs Atlético Madrid por LaLiga el 31/08/24.

El Athletic y el Atlético se verán las caras en un choque de alta tensión este sábado en San Mamés por la cuarta jornada de LaLiga y aquí te damos todas las claves para tus apuestas Athletic Club vs Atlético Madrid.

Los de Bilbao lograron su primer triunfo el pasado miércoles con una victoria ajustada frente al Valencia, sumando así cuatro puntos. Por su parte, un Atleti cuestionado igualó sin goles ante el Espanyol en casa y acumula cinco puntos producto de una victoria y dos empates.

A continuación, presentamos las cuotas de apuestas para tu pronóstico Athletic Club vs Atlético Madrid por LaLiga 2024/25:

Apuesta sin empate: Athletic Bilbao – 1.97 en LeoVegas

Ambos Equipos Marcarán: No – 1.96 en LeoVegas

Descanso: Empate – 2.07 en LeoVegas

Todas las cuotas de apuesta para tu pronóstico Athletic Club vs Atlético Madrid son cortesías de LeoVegas, correctas a 30 de agosto a las 19:00 horas y sujetas a cambios.

Mejor apuesta Athletic Club vs Atlético Madrid

Ninguno de los dos esperaba llegar a la cuarta fecha con tan pocas unidades en la clasificación en una liga que comenzó más dura de lo previsto. Por este motivo, este partido se convierte en crucial para ambos, ya que necesitan acallar críticas y no perder de vista a los líderes del torneo. En este contexto, prevemos un encuentro muy igualado, por lo que recomendamos eliminar la opción del empate para reducir el riesgo, apostando por una victoria del Athletic.

El Athletic llega con un triunfo merecido pero sufrido ante el Valencia (1-0), y podría mantener la racha este sábado para sumar su segunda victoria consecutiva. El Atlético, que no pasó del empate ante un recién ascendido en casa, venía de vencer con autoridad al Girona, pero es difícil predecir qué versión del equipo del Cholo veremos en San Mamés.

Cuatro de los últimos cinco enfrentamientos entre ambos en este estadio, ya sea en Liga o Copa, terminaron con victoria local. La temporada pasada se cruzaron en cuatro ocasiones, dos en LaLiga y otras dos en las semifinales de la Copa del Rey, con tres victorias para el Athletic y una para los colchoneros.

No obstante, prevemos un partido muy disputado y con pocas ocasiones de gol en ambas porterías. Por ello, optamos por la opción de queambos equipos no marcaránen este Athletic Club vs Atlético Madrid. En seis de los últimos siete duelos entre estos equipos, uno de los dos no logró anotar. Además, el Athletic viene de mantener su portería a cero por primera vez esta temporada, y el Atlético lleva dos partidos sin encajar goles, aunque tampoco pudo marcar en su último enfrentamiento.

Primera mitad igualada, nuestro pronóstico Athletic Club vs Atlético Madrid

Siguiendo con la idea de un duelo reñido, nuestra tercera apuesta se inclina por un primer tiempo empatado en este Athletic Club vs Atlético Madrid. En los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos en LaLiga, el primer tiempo terminó en tablas, aunque en todos hubo un ganador al final del partido. El Athletic llegó al descanso con empate en su encuentro contra el Barcelona en la segunda jornada, mientras que el Atlético finalizó dos de los tres primeros tiempos en empate en este inicio de temporada.

Mejores casas de apuestas Athletic Club vs Atlético Madrid